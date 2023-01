Vocero de la Federación habló del conflicto por derechos de tv, la cautelar, el inicio de la Liga 1 y la posible “suspensión” de los clubes

El abogado de la FPF, Carlos Caro, le explicó a Infobae sobre la medida cautelar. Video: Carlo Fernández C. /Infobae.

Desde que la Federación Peruana de Fútbol anunció que llegó a un acuerdo comercial con 1190 Sports para que toda la Liga 1 sea transmitida por DirecTV, se generó un conflicto entre el máximo ente del balompié peruano y los clubes que mantienen contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GolPerú).

A dos semanas del arranque del torneo, hay mucha incertidumbre sobre el tema y más con la posible huelga de los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal. Las ocho instituciones dieron a conocer que si persiste medida cautelar por parte de FPF, no participarán del campeonato.

Infobae habló en exclusiva con el vocero de la FPF, Carlos Caro; sobre de qué trata la medida legal, qué pasará con los equipos que tienen aún contrato con GolPerú, si habrá suspensión para las instituciones que no firmen el convenio, si el torneo se postergará, la intervención del Ministerio Público, y otras interrogantes al respecto al nuevo modelo de los derechos televisivos de los clubes en la Liga 1.

¿De qué trata la medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol?

- Tenemos una decisión del Poder Judicial que establece que el viejo operador no puede negociar o hacer valer contratos que haya celebrado con algunos clubes como parece que ha sucedido, digo parece porque nosotros no tenemos las copias de los contratos, en las últimas semanas o meses. Estamos en un tránsito hacia un nuevo modelo, estamos trabajando con 1190 Sports producto de eso es que el Poder Judicial, esto que dice que los estatutos de hace bastantes años, lo ha blindado con una decisión y conforme el estado de derecho, las decisiones judiciales se tienen que respetar.

¿Qué pasará con los clubes que tienen contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú?

- Aquellos clubes que tenían contratos vigentes, como el caso de la ‘U’, que tiene un contrato vigente desde hace tiempo hasta el año 2025, si mal no recuerdo; ese plazo se va a respetar. Entonces, esos partidos que obedecen a la organización del propio equipo como local se van a transmitir con el viejo operador porque hemos dicho desde el día uno que vamos a respetar los contratos y los plazos previstos para evitar cualquier contingencia legal, pese a que la Federación podría exigir de que no sea así, pero como son contratos previamente establecidos, vamos a respetar esos plazos hasta su finalización. Pero si, por ejemplo, club que tiene un contrato vigente que viene de antiguo, que han firmado hace dos semanas o dos meses, no juega de local sino como invitado, eso se va a transmitir a través del grupo 1190 Sports, que va utilizar la señal de DirecTV y Best Cable, como se dio a conocer en las últimas semanas.

¿Y en el caso de Alianza Lima?

- Alianza tiene un contrato que ya venció el 31 de diciembre del año pasado, ese contrato venció, terminó y no es posible renovaciones porque hay una medida cautelar y los estatutos de la Federación dicen estos derechos le pertenecen a la Federación, no a Alianza, ni al viejo operador.

¿Qué pasará con los clubes que decidan continuar con GolPerú?

- Eso es algo que está evaluando la Federación, no podemos adelantar cuáles son las estrategias tanto en la parte legal como futbolística que va adoptar la Federación, es algo que debe enfrentarse en su momento. Pese a lo cual, nosotros partimos de la buena fe, partimos del estado de derecho, de la legalidad; acá no se trata de decir yo quiero A, B o C, se trata de ver el cuál es el marco jurídico, y es muy claro, es el estatuto y una medida cautelar. Nadie tiene una herramienta diferente. No estamos pensando en una situación de tensión, sino en una situación donde todos clubes cumplan con lo que dicen los estatutos y la medida cautelar.

Se habló de una posible suspensión de los clubes que no cumplan e incluso de que no participarían de la Liga 1 2023...

- Si, es una posibilidad, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos respetuosos del debido proceso. Si alguno de los clubes no cumpliera con someterse al estatuto, tendría que haber un debido proceso dentro de los fueros judiciales de la propia Federación y eventualmente el TAS. No es un tema que va ser en automático o arbitrariamente se va mandar una notificación, no, acá tiene que ver un debido proceso.

¿Cuáles son los clubes que ya tienen un convenio con 1190 Sports?

- Más que con 1190 Sports, hay que tener en cuenta que el acuerdo es de la Federación con 1190 Sports. Bajo el viejo modelo del operador que ya se está yendo a su casa, habían 20 contratos celebrados, uno con cada club, nadie sabía que había al costado, todo el mundo negociaba de la manera que creía conveniente. Acá no, acá hay un modelo abierto, en el cuál hay un solo contrato entre la Federación y 1190, y ese es el contrato que se tiene que celebrar.

Lo que tienen que hacer los clubes, que son la minoría que todavía no lo han hecho, es firmar la adhesión a todos los términos del estatuto y del reglamento, estamos hablando del estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, que está inscrito en los registros públicos. Lo menciono porque hay alguien por ahí que dice que no hay estatutos, parece que no ha ido a los registros públicos o habla sin buena fe. El articulo 77 dice que los derechos de transmisión le pertenecen a la Federación y por otro lado está el reglamente de la Liga 1, ambos instrumentos legales han sido aprobados por los órganos correspondientes de la Federación y Asamblea de clubes, lo único que tienen que hacer los clubes que no lo han hecho, es completar la documentación para que este nuevo modelo pueda correr sin ningún inconveniente a partir del inicio de la competición.

Entonces, ¿los clubes que no firmen este acuerdo no participarán del torneo?

- Los clubes que no firmen este acuerdo van a ser sometidos a los procesos correspondientes dentro de la Federación y estos procesos podrían llevar a una serie de consecuencias, entre ellas, la suspensión de su participación en la competición, es una posibilidad. Pero como digo todo esto dentro de un debido proceso, no es que no firmes y mañana no te veo, no funciona así, hay que darle debido proceso.

El Vocero legal de la FPF, Carlos Caro, aclara sobre el pedido de documentación del Ministerio Público. Video: Carlo Fernández C. /Infobae.

La Fiscalía solicitó a DirecTV la copia del contrato con 1190 Sports para transmitir los partidos, ¿cuál es la posición de la FPF?

- Hay toda una campaña mediática y penal iniciada por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP); esta asociación no es parte de ninguno de los contratos, no es parte de los estatutos, no es miembro activo de la Federación, estamos hablando de un organismo ajeno. Como todos saben, los clubes no pueden litigar con la Federación, ni la Federación puede litigar contra los clubes, porque por eso están los fueros internos de la Federación y del TAS. Parece que esta asociación que lidera el señor Óscar Romero, no sé si movido por intereses A, B o C, ha iniciado una campaña de desinformación a nivel de medios como decir que no hay estatutos, que no hay poderes; son cosas que no resisten el menor análisis.

La Asociación pidió una medida cautelar para que se deje sin efecto la inscripción del estatuto, y el Poder Judicial le dijo que no, esa parte no cuenta. También no cuenta que planteó un amparo y que la fecha que se verá es en julio del 2023, o sea en siete meses. Entonces, como no le ha funcionado ni su demanda ni su amparo, se ha ido a la vía penal y un fiscal ha abierto una investigación , donde recién se está notificando todas las partes e inicia una investigación preliminar, es la más elemental. No es que el fiscal haya ordenado una medida cautelar, no es que el Poder Judicial haya puesto sin efecto los contratos, se está recopilando información y las partes se deben defender, estamos en la etapa preliminar.

¿Y todos estos procesos afectará el arranque de la Liga 1?

- En lo más mínimo, toda investigación sea judicial o penal es un tema completamente independiente a la relación de la Federación y los clubes, ellos tienen un fuero propio. Si un club participa o no de la competición es algo que no lo va definir ni el Poder Judicial, ni el fiscal; es algo que lo va definir únicamente la Federación con sus fueros internos con los clubes y eventualmente el TAS. Está complemente descartada cualquier postergación o cualquier interrupción del campeonato.

Alianza Lima y Universitario de Deportes solicitaron reprogramar sus partidos de la primera fecha, ¿se podrá cambiar de fecha?

- Si hay petición formal es algo que tendrá que ser analizado, y será resuelto por los órganos respectivos. Tendrá que ser evaluada y hay que ver cuál es el fundamento. Cualquier club que presente una petición tendrá que ser evaluada y tendrá que ser resuelta con rapidez. Mientras no haya una decisión en contra, las fechas son las fechas que se van mantener.

¿Hay algún problema que algunas presentaciones oficiales de los equipos sean televisadas por Gol Perú?

- La Federación tiene la obligación de participar únicamente en los actos oficiales que son organizados por la Federación, no hay ningún vacío de ese punto de vista. Lo que organiza los clubes es propio de su regulación, de su interés, y la Federación podrá participar como invitado, podemos darle seguimiento, pero no es un acto oficial de la Federación.

La Liga 1 también serán televisadas por Best Cable, y ahora también por el canal PBO, ¿habrán más canales?

- Este tema lo tiene que explicar con extensión con 1190 Sports, nosotros vamos comentando lo que ellos van haciendo público. Nosotros somos una Federación que ha contratado la cesión, vamos a decirlo así, de los derechos de transmisión de toda la Liga 1. Entonces, 1190 Sports tiene la potestad legal y contractual de poder celebrar cuantos contratos sean necesarios para transmitir esto por la mayor cantidad de plataformas, sea por televisión por cable, por internet, por suscripción; tienen plena libertad para ello.

¿Por qué no hay ninguna oficialización de la participación de Sport Boys en el torneo?

- Lo que tengo entendido, porque no tengo esos detalles, es que una decisión de primera instancia y esa puede ser revisada por otra instancia correspondiente dentro de la Federación. Como es elemental entre los abogados, hasta que no haya una decisión definitiva, todo sigue dentro del circuito.

