FPF informó que GolPerú solo puede trasmitir los partidos de cuatro clubes de la Liga 1 2023

Tan solo horas después de que los ocho clubes de primera división que desean continuar ligados al Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, emitieran un comunicado señalando que si la Federación Peruana de Fútbol no desistía de la medida cautelar obtenida por lo derechos televisivos en el Poder Judicial no iban a participar en la Liga 1 2023, el ente rector del balompié nacional publicó un comunicado en la que no aceptó la solicitud de dichas instituciones, sino que reiteró su respeto por los contratos vigentes de cuatro instituciones con la mencionada casa televisora.

En un extenso pronunciamiento publicado en su página web oficial, la FPF volvió a mencionar que la demanda presentada contra el Consorcio, Media Networks y GOL TV y por la que obtuvo una medida cautelar a su favor, en la que se ordena suspender los nuevos contratos firmados por ocho equipos, no afectan los acuerdos vigentes de Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal (2025) y Carlos Mannucci (2023), pues fueron concebidos previo a la aprobación de sus nuevos estatutos y sus partidos como locales podrán ser transmitidos por GOLPERU.

En uno de los puntos de su mensaje, la Federación indicó que su nuevo modelo centralizado de comercialización de los derechos televisivos, avalado por FIFA y Conmebol, permitirá el “crecimiento económico progresivo” para todos los clubes y buscará “eliminar antiguas prácticas poco saludables” entre representantes de clubes y operadores de televisión, responsabilizándolos de los malos resultados a nivel internacional de la mayoría de clubes y el poco desarrollo del fútbol peruano.

FPF: Pago de 500.00 dólares a clubes fue transparente

Alianza Lima, Universitario, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Municipal solicitaron mediante un comunicado conjunto que la Federación transparente el pago único de 500.000 dólares a los clubes que han firmado su adhesión al acuerdo entre FPF y 1190 Sports. Los mencionados escuadras consideran que “estarían siendo discriminadas” de dicho abono.

La autoridad comandada por Agustín Lozano indicó que “ha venido informando a los clubes sobre las acciones que se realizan en el proceso de centralización de los derechos de TV” y que uno de los beneficios anunciados desde la asociación con la empresa 1190 Sports es la entrega del mencionado monto a los elencos que acaten la nueva disposición.

Comunicado de la Federación en respuesta a petición de ocho clubes de retirar medida cautelar. (FPF)

Agremiación de futbolistas no debe incitar huelga, asegura Federación

Este sábado 7 de enero la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) solicitó a la Federación Peruana de Fútbol una solución al litigio legal que sostiene con el Consorcio, que impide a diversos equipos recibir ingresos por derechos televisivos. Instó a convocar una reunión entre los 19 participantes de la Liga 1 y que de no encontrar un consenso amenazan con dejar de trabajar, lo que significaría huelga de jugadores.

Ante dicha posición, la FPF recordó a la SAFAP las “millonarias inversiones económicas” hechas a su favor para beneficio de jugadores que “arrastraban deudas por parte de algunos clubes”.

“Es importante mencionar que la SAFAP se debe a la neutralidad en estos actos y no inducir a sus asociados a incurrir en actos que pudieran derivar en graves sanciones de órganos del fútbol local e internacional”, finaliza la misiva.

Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas desde 2016. (GEC).

