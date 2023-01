Universitario evalúa solicitar la salida de Agustín Lozano de la Federación

Franco Velazco señaló que la gestión d Agustín Lozano significa un riesgo para los clubes peruanos.

Universitario de Deportes emitió un comunicado en conjunto con Alianza Lima, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal, advirtiendo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con ir a huelga si no se retira la medida cautelar ni se resuelve el tema de los derechos televisivos de los equipos de la Liga 1. En este contexto, el abogado ‘crema’, Franco Velasco, explicó la postura de la institución ‘merengue’.

“Lo que a hecho la FPF respecto a los derechos de televisión de los partidos de fútbol, fue someterlos a un fuero ordinario. Al entrar al fuero ordinario, constitucionalmente, nadie puede abocarse a esa materia el día de hoy, hasta que haya un pronunciamiento judicial. Ha sido un error garrafal haber cruzado esta línea, porque un juez que no necesariamente conoce la materia deportiva, a ordenado una medida cautelar señalando una serie de restricciones, las cuales son interpretadas por los departamentos legales de cada club y el Consorcio”, declaró a radio Ovación.

Ocho clubes ponen en duda su participación en la Liga 1

El letrado también señaló que los clubes están evaluando cuestionar la continuidad de Agustín Lozano al mando de la FPF, debido a que pone en riesgo los intereses económicos de las instituciones y por ende, sus futuros:

“Estamos evaluando solicitar que Lozano deje el cargo de presidente de la FPF, es inmediato realizar una reingeniería en la FPF, no podemos arriesgar económicamente a los clubes a antojos de inexpertos y advenedizos que pretenden manejar el fútbol peruano”, enfatizó.

Además, señaló lo importante que son los derechos de televisión para la economía de los equipos y advirtió que, si se continúa con la medida puesta por la Federación, muchos clubes se verán en severo peligro.

“Los clubes dependen, más del 75% de sus ingresos a los derechos de televisión. Empujarlos a una inviabilidad financiera en este sector, significa crucificar al fútbol peruano. Los clubes peruanos no van a aguantar más de 6 o 8 meses, no terminamos el 2023 con los clubes en crisis financiera y eso es responsabilidad de Agustín Lozano”, advirtió.

Recordemos que, cuando se anunció el contrato de la empresa 1190 Sports con la Liga 1, se anunció que los clubes afiliados recibirían un 20% adicional de lo que percibieron en el 2022 con el Consorcio (GOLPERÚ). No obstante, los equipos disidentes señalaron que no tienen información respecto a fechas ni monto exacto de lo que les pagarán, por lo que ven inviable hacer un presupuesto en base a dicho acuerdo.

¿Por qué la Noche Crema no será transmitida por GOLPERÚ?

Franco Velazco explicó por qué la ‘Noche Crema’ no podrá ser transmitida por GolPerú, pese a que la FPF indicó que la medida cautelar no impide a los clubes pasar sus encuentros amistosos.

“Eso ratifica la ignorancia de la FPF. A pesar de que la Comisión de Licencias tiene todos los contratos de televisación de los clubes de fútbol profesional, no se dan cuenta que hay equipos que negocian en paquete, tanto su presentación como sus demás partidos. Al haber solicitado y concedido una medida cautelar que afecta a la empresa que transmite el partido, en este caso el Consorcio, GolPerú nos dijo que no puede pasar el partido”, aclaró.

La Noche Crema será transmitida por los canales de Facebook y YouTube de Universitario.

Universitario y su postura ante una posible huelga

El abogado de Universitario reveló que los clubes ya estaban coordinado con SAFAP la posibilidad de ir a huelga, aunque advirtió que la FPF estaría perjudicando a muchas personas con sus decisiones:

“Estamos en coordinación con la Agremiación y había la posibilidad de que los futbolistas vayan a huelga. Detrás de los jugadores hay familias y de los clubes de fútbol hay empleados, médicos, secretarias, todo un aparato laboral y solamente en Universitario se pueden perjudicar 1500 familias”, indicó.

Además, manifestó que espera que la solución no llegue a ese extremo y se pueda resolver: “En el transcurso de los días, si se radicaliza la opinión de los clubes, habrá que esperar que haya unos puntos de consenso y establecer una medida de diálogo, porque si no, Universitario y los clubes más importantes no participarán del campeonato”, comentó.

Velazco también se refirió al punto 4 del comunicado, donde se quejaron de que algunos clubes reciban un pago de 500 mil dólares de parte de la FPF:

“Eso atropella las reglas del fair play, no puede ser posible que la FPF subvencione a algunos clubes en desmedro de otros. ¿Dónde queda el principio de equidad? Lamentablemente eso lo vemos reflejado, y quiero ser un poco mal pensado, respecto a como se están programando los partidos de fútbol. El partido más importante lo están programando el lunes en la noche, ahí vemos como se estaría quebrando el principio de neutralidad”, finalizó.

