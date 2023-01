Ruth Luque espera que la SAC admita la denuncia constitucional contra Dina Boluarte “para que pueda profundizarse”

El Ministerio Público ya inició las diligencias preliminares en este caso. (Composición: Infobae/ANDINA)

Este domingo 8 de enero inicia el segundo mes de la gestión de la presidenta Dina Boluarte. La dignataria enfrenta una nueva ola de protestas desde los primeros días de 2023 en contra de su Gobierno.

Diversos gremios u organizaciones sociales exigen su renuncia para desencadenar un adelanto de elecciones, según dicta la Carta Magna, pese a que esta medida ya fue aprobada por el Congreso para abril de 2024.

A diferencia de las primeras manifestaciones, a las marchas de los últimos cuatro días se suman los reclamos por la muerte de 28 personas; saldo registrado por los enfrentamientos del mes anterior.

En este escenario, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte y dos de sus ministros: el premier Alberto Otárola y el titular del Ministerio de Justicia, José Tello.

Luque Ibarra aseguró que visitó a catorce heridos, y a sus respectivas familias, tras las protestas en diciembre del año pasado. (ANDINA)

Detalles

El documento comprende una acusación por presuntas infracciones constitucionales, en contra de los mencionados, y una denuncia de contenido penal que solo atañe al primer ministro. Otros denunciados son el expremier Pedro Angulo y el exministro del Interior César Cervantes, incluidos en ambos apartados.

“Se ha incumplido el deber de resguardar la vida y la integridad de las personas. (…) Hay una figura de autoridad mediata que correspondería a la Fiscalía investigar para esclarecer la cadena de mando que se desarrolló en estas muertes. Nos encontramos ante fallecidos y heridos por impacto de armas de fuego”, manifestó Ruth Luque en diálogo con Infobae.

La denuncia alega que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros pertenecen a las esferas más altas de decisión, en el Estado, en asuntos del uso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP).

En este marco, se señala que las órdenes que estos hayan emitido o dispuesto fueron de “obligatorio cumplimiento” por aquellos en “esferas más bajas, por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”.

Luque Ibarra saludó que el Ministerio Público iniciara las diligencias preliminares del caso, según un anuncio de la entidad, y afirmó que también espera un avance propio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso).

“Espero que la SAC y la señora Camones revisen bien la denuncia y puedan admitirla, por lo menos, para que pueda profundizarse”, indicó. Además, agregó que visitó a catorce heridos en las protestas de diciembre del año pasado y que, “todos” ellos, “tenían lesiones graves por impactos de arma de fuego”.

Tras ser consultada por este medio sobre la existencia de algún material fílmico, u otra prueba, que evidencie que las fuerzas del orden dispararon a los manifestantes, respondió que ha “pedido información (…) sobre los certificados médicos”. Sobre los reclamos actuales, realizados por un sector de la población, reafirmó su apoyo a una eventual renuncia de Dina Boluarte.

Otárola Peñaranda reemplaza a Pedro Angulo en el premierato. (ANDINA)

Nulo diálogo

A dos días de solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso, la parlamentaria comentó que su bancada no ha recibido, hasta la fecha, alguna invitación para dialogar con el Ejecutivo.

En los últimos días, el primer ministro Alberto Otárola sostuvo reuniones con los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Avanza País. Dichos encuentros finalizaron en declaraciones de los voceros, o miembros de las bancadas, confirmando que le otorgarán el respaldo al Gabinete Ministerial.

“No he dialogado con el Gobierno y tampoco nuestra bancada ha recibido algún pedido para dialogar. Dijimos que si llegaba el oficio de invitación escrito íbamos a responder de la misma manera, planteando cuales eran los puntos centrales que nosotros consideramos. Como no nos ha llegado, no hemos tenido la oportunidad de dar esta respuesta”, indicó la legisladora de Cambio Democrático.

La parlamentaria agregó que no le brindará la confianza a la PCM y que su bancada se reunirá este lunes nueve para abordar algunos temas, los mismos que presentarán posteriormente a través de su vocero titular.

