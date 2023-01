Abogado de Pedro Castillo asegura que conseguirá su libertad “hasta quemar el último cartucho”

Abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles

Wilfredo Robles, actual defensa legal del expresidente Pedro Castillo, se siente muy comprometido con su trabajo y aseguró que pese a los alegatos, conseguirá la libertad de su patrocinado, quien lleva detenido desde el pasado 7 de diciembre del 2022 cuando intentó cerrar el Congreso.

A través de sus redes sociales, el abogado respaldó las manifestaciones que exigen la liberación de Pedro Castillo. El jurista agradeció a las personas que se tomaron un minuto de su tiempo para brindarle un apoyo al expresidente acusado por diversos delitos, entre ellos corrupción al más alto nivel de poderes.

Según manifestó, Wilfredo Robles, Pedro Castillo se encuentra recluido ilícitamente por el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

“Conseguiré la libertad hasta quemar el último cartucho. El presidente Pedro Castillo Terrones es un preso político en esta dictadura Boluarte”, escribió el letrado en su cuenta oficial de Twitter.

Te puede interesar: El escándalo de la casa de Sarratea: el esquema fiscal sobre el caso ‘Gabinete en la Sombra’ y otros detalles

Por otra parte, el jurisconsulto señaló que continuará, junto a su equipo de trabajo, luchando frente al poder Ejecutivo y el Parlamento para lograr el objetivo final. Asimismo, desaprobó la “represión” que sufren las facciones protestantes.

“Lucharemos contra todos los poderes de quienes criminalizan, persiguen y encarcelan violando derechos humanos”, acotó Robles en sus redes sociales.

Abogado de Pedro Castillo

Proceso viciado de ilegalidad

Wilfredo Robles, se refirió a la situación legal de su defendido y cuestionó el sistema de justicia.

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Castillo, el defensor legal aseguró que Castillo se encuentra “arbitrariamente privado de su libertad”.

“El día 20 de diciembre, mediante las gestiones realizadas por la organización Red Nacional de Derechos Humanos, se solicitó a la CIDH una reunión con el ‘Presidente’ Pedro Castillo, con presencia de su abogado defensor”, recordó.

“La CIDH no a contacto con la defensa del ‘Sr. Presidente’, a los fines de concretar detalles de la reunión, temiendo que esta reunión no se dé por posibles presiones políticas”, comentó Robles en el comunicado compartido el último miércoles 21.

Benji Espinoza se niega a ser el abogado de Pedro Castillo tras detención

Durante una reciente entrevista, Benji Espinoza, aclaró que rechazó el pedido que Aníbal Torres le hizo de formar parte de la defensa legal para Pedro Castillo tras ser denunciado por el presunto delito de rebelión.

“El 7 de diciembre, el miércoles que ocurrió todo lo que conocemos, por la noche, yo recibo una llamada del doctor Aníbal Torres (…), me dice si yo podía asumir la defensa del expresidente Castillo en este caso particular de rebelión. Mi respuesta fue que no, mi renuncia ha sido irrevocable”, sostuvo en RPP Noticias.

“Esa disolución (del Congreso) fue inconstitucional. Frente a ese escenario, yo no podía ni tolerar ni admitir ni con mi presencia poder establecer que esa conducta era acorde. Se dio un golpe de Estado y se estaba disolviendo el sistema de justicia que tiene críticas, sí (…), pero hay que respetar el ordenamiento jurídico”, recalcó.

¿Quiénes han sido los abogados de Pedro Castillo?

Aníbal Torres

Víctor Pérez Liendo

Wilfredo Robles Rivera

Miguel Pérez Arroyo

María Esther Adriano Guzmán

Ronald Atencio

Raúl Noblecilla

Ítalo Díaz

Te puede interesar: Pablo Iglesias envió carta a Pedro Castillo: “Pediremos a la CIDH medidas cautelares en favor de usted”

Jhans Ventura

Paulino Loa

Sandro Balvín

SEGUIR LEYENDO