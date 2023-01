Alberto Otárola señala que no permitirán más la injerencia de Evo Morales en los asuntos políticos del Perú

El premier Alberto Otárola y el expresidente boliviano Evo Morales.

El primer ministro Alberto Otárola recalcó que el Gobierno de Dina Boluarte no tolerará más la injerencia del expresidente boliviano Evo Morales, quien ha opinado libremente sobre los asuntos políticos que han ocurrido en Perú en el último mes tras la destitución de Pedro Castillo por su fallido autogolpe de Estado contra el Congreso el pasado 7 de diciembre.

“En el caso concreto de Evo Morales, podemos decir que el Perú es soberano e independiente en sus decisiones. Azuzar y estar permanentemente pretendiendo influir sobre todo en el altiplano, donde para dando vueltas muy cerca de Perú. No puede haber un liderazgo en alguien que está llamando a una insurrección porque esa es la palabra que él ha empleado”, dijo el premier a Perú 21.

“Vamos a utilizar enérgicamente los mecanismos de nuestra diplomacia directa y los mecanismos administrativos sancionadores”, anotó Otárola sobre Morales. En esa línea, agregó que “estamos tomando nota del tema y, sobre todo, habrá una respuesta muy pronta”.

“El Perú no puede, de ninguna manera, permitir –luego de esta grave crisis política, social y económica que hemos atravesado– que personas que no son connacionales tengan una actitud injerencista en nuestros asuntos internos y eso se va a expresar de una manera enérgica”, mencionó.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, estaría financiando las protestas en el sur peruano. Composición: Infobae Perú.

El titular de la PCM indicó que la respuesta sobre el caso de Evo Morales no será simplemente administrativa a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “Me permito tener una reserva sobre este tema, pero lo tenemos en agenda y bien presente. No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder ni persona se inmiscuya en los asuntos de Perú, sobre todo afectando los legítimos derechos de los peruanos, la integridad territorial y el derecho a la paz y a la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos”, explicó.

Hay que recordar que la presidenta Dina Boluarte reveló el miércoles pasado que conversaba con Migraciones para observar la entrada al país del exmandatario de Bolivia por Puno. “Estamos conversando con Migraciones, para que, dentro de este contexto, veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país. Creo que nadie, ninguna persona, ningún expresidente, ningún líder de otro país tiene porque intervenir en temas internos de un país”, sostuvo en PBO Radio.

Además, la jefa de Estado anotó que si Morales quiere seguir como un referente político en Bolivia, pues que lo haga dentro de su país y no en el nuestro. “Estamos dentro del Perú, donde hay líderes políticos, sindicalistas, gremialistas y toda la sociedad civil que tenemos derecho a tejer nuestra propia historia, ningún personaje ajeno debe estar interviniendo (…) el Perú es uno, una patria única”, señaló.

Frente a las críticas, el líder boliviano respondió. “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y “terruqueo” contra nuestros hermanos indígenas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Evo Morales explica proyecto Runasur

Visitas recurrentes

Según una investigación del diario El Comercio se pudo conocerse que al menos doce operadores políticos de Morales ingresaron al Perú hasta en 27 ocasiones entre los años 2021 y el 2022.

Además, se destacó que estos viajes se intensificaron durante el pasado mandato del expresidente Pedro Castillo, quien mantenía un vínculo cercano con Morales.

Dentro del grupo que ingresó al país se encuentran extrabajadores del Gobierno de Bolivia, un actual diputado y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP), organización política fue fundada por Morales Ayma. Todos afines al exdignatario.

Por todo ello, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una denuncia contra el expresidente boliviano ante la Fiscalía de la Nación por haber cometido el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad atentado contra la integridad nacional prevista y penado en el artículo 325 del Código Penal.