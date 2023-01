Comisión de Ética verá este lunes si procede investigar a Héctor Ventura por agredir a un policía

Héctor Ventura gritó "Estamos en guerra" desde su vehículo, según parte policial.

La Comisión de Ética Parlamentaria verá este lunes, a partir de las 5 de la tarde, el informe de calificación del expediente 091-2022-2023/CEP-CR seguido contra el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien fue denunciado por un integrante de la Policía Nacional de haberlo agredido físicamente y psicológicamente a las afueras de la sede legislativa en noviembre del año pasado.

Según un parte policial, el hecho ocurrió hoy 17 de noviembre al promediar las 1:40 de la tarde cuando desde un vehículo negro se oyó a alguien gritar “Estamos en guerra”. El documento señala que el legislador fujimorista ordenó que se abrieran las rejas de seguridad que rodeaban el Palacio Legislativo, pero esto no sucedió dado que el semáforo de la intersección de las avenidas Abancay y Junín estaba en rojo.

Esto provocó la ira de Ventura contra el efectivo identificado como Santo Michel Ramírez Cabanillas de 33 años. “Sin pronunciar palabra alguna y de forma ilegítima le habría propinado una patada en el pie derecho causándole una lesión al referido efectivo policial”, se lee en la denuncia verbal interpuesta en la CIA San Andrés. Una de los testigos habría sido la señora Silvia Higinia Miranda Flores quien se desempeña como cambista de moneda extranjera. Ella se apersonó a comisaría para dar su versión de los hechos.

Las declaraciones del efectivo policial señaló que se negó a darle el paso al congresista porque al estar circulando autos por la avenida Abancay “podría provocar un accidente de tránsito”. Además, el policía había sido destinado a los alrededores del Congreso como parte del equipo que cuidaría la integridad de los parlamentarios ante los posibles atentados contra las instalaciones del Palacio Legislativo.

Denuncia policial contra el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular). Fuente: La República.

En respuesta a esta grave denuncia, Ventura deslizó que el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, estuvo detrás de todo esto.

“Llama la atención que hoy por la mañana hemos solicitado a Migraciones y al ministro del Interior que se capture lo más prontamente a Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea. Es decir, yo vengo cuestionando la forma cómo está laborando el hoy ministro del Interior, Huertas. Qué curioso que hoy se da efectivamente un incidente que ha sido un tema doméstico: Yo increpo al policía de que me abra la puerta para salir y él simplemente hizo caso omiso a mi requerimiento. No pasó más que un altercado de obligar a que nos abra. Al final no se pudo abrir la puerta y ahí quedo todo. Lo cierto sí es que el policía me lanzó adjetivos e improperios (sic)”, declaró a La República.

Lo cierto es que el caso llegó a la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Lima que investiga al congresista Ventura.

Según el diario La República, Jenny Apaza, abogada del efectivo de la Policía Nacional, el resultado de las pruebas del Instituto de Medicina Legal estableció que hay una herida y huellas de lesiones traumáticas recientes en su patrocinado.

Además, la letrada cuestionó que los altos mandos policiales no le hayan permitido al oficial que pueda declarar públicamente sobre la agresión sufrida a manos del legislador de Fuerza Popular y titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento.

Video clave

Las imágenes de una cámara de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el pasado 22 de noviembre por Epicentro TV, ofrecen las primeras respuestas a las indagaciones preliminares contra el legislador Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular), por el caso de la agresión física contra un integrante de la Policía Nacional.

El video, obtenido por la congresista Susel Paredes, apunta a comprobar la presunta agresión física contra el suboficial Santos Ramírez Cabanillas ejecutada por Ventura, también presidente de la Comisión de Fiscalización.

El incidente ocurrió frente al Congreso de la República, la tarde del 17 de noviembre, entre la 1:15 y la 1:25 de la tarde. Según el portal periodístico, las imágenes fueron ponchadas por una cámara ubicada en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Áncash, frente a uno de los extremos del Congreso.

