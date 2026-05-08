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Padre reportado como desaparecido fue hallado muerto en hostal de SJL: cadáver estuvo cuatro días sin ser notificado

Familiares de Elías Vázquez Sinarahua cuestionan la demora del hostal para alertar sobre el cadáver hallado en avanzado estado de descomposición

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Elías Vásquez Sinaraura, de 42 años, quien había sido reportado como desaparecido hace cinco días, fue encontrado sin vida en la habitación de un hospedaje en San Juan de Lurigancho. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y su familia exige una investigación exhaustiva, revelando que había recibido amenazas por una deuda. | Panamericana

Un macabro hallazgo conmociona a los vecinos del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL). Elías Vázquez Sinarahua, de 42 años, fue encontrado sin vida al interior de una habitación de un hostal ubicado en la urbanización Los Jardines de San Juan, varios días después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Según información policial, los trabajadores del hospedaje dieron aviso a las autoridades tras percibir un fuerte olor fétido que provenía de una de las habitaciones del segundo piso. Al ingresar al ambiente, los agentes hallaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

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La víctima había sido vista por última vez el sábado 2 de mayo. Debido al estado del cadáver, las diligencias para determinar las causas exactas de la muerte se presentan complejas.

Un familiar logró identificar a Elías por la ropa y los accesorios que solía llevar: “Sí lo reconocí, es él. Tenía su short, su polo oscuro y las pulseras que siempre utilizaba”, contó conmovido al noticiero 24 Horas de Panamericana.

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Los familiares también criticaron la demora del hostal para reportar el hallazgo y exigieron mayores controles a este tipo de establecimientos. “Cuatro días ha estado ahí el cuerpo. El hostal debió avisar antes”, reclamó uno de ellos.

La madre de Elías expresó entre lágrimas el profundo dolor que afronta la familia tras enterarse de la tragedia. Sostuvo que desconocía que su hijo se encontraba en ese hospedaje y esperaba verlo de regreso en su vivienda de Comas.

Imagen dividida: un hombre con gorra a la izquierda; a la derecha, la entrada del 'Hospedaje Sol' con policías y una camioneta policial
El hombre reportado como desaparecido fue hallado sin vida en el Hospedaje Sol, donde la policía inició una investigación. (Panamericana)

Sily Vargas, expareja de la víctima, afirmó haber presentado la denuncia por desaparición recién el martes 5 de mayo, ya que —según relató— enfrentó obstáculos en la comisaría. “Puse la denuncia el lunes, pero como soy separada de él, él no vive conmigo, no me la aceptaron. Volví en la noche con mi hija, pero tampoco le aceptaron. Exigían que (quien interponga la denuncia) sea la persona con la que vive”, comentó en RPP.

Además, Vargas reveló que desde 2023 la familia habría recibido amenazas vinculadas a una presunta deuda originada por un préstamo informal. “Nos amenazaron de muerte en mi centro de trabajo”, denunció.

Los deudos insistieron en que las autoridades investiguen el caso a profundidad y evitar así la impunidad. Señalaron que la víctima deja a cinco hijos en la orfandad. “Hoy fue mi cuñado, mañana puede ser cualquiera”, expresó un familiar.

¿Cómo reportar una desaparición en el Perú?

Si un familiar o conocido desaparece, no es necesario esperar 24 horas para denunciar el caso. La desaparición debe reportarse de inmediato ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Pasos para denunciar una desaparición

  1. Acude a cualquier comisaría o Depincri. La denuncia puede presentarse en cualquier dependencia policial del país. En Lima, también puedes acudir a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
  2. Lleva una foto reciente. Es importante presentar una fotografía actual de la persona desaparecida, ya sea impresa o en formato digital.
  3. Brinda toda la información posible. La Policía solicitará datos como:
    1. Nombre completo
    2. Edad
    3. Características físicas
    4. Ropa que vestía
    5. Lugar y hora donde fue vista por última vez
    6. Número de contacto de familiares
  4. Exige el registro inmediato de la denuncia. La PNP está obligada a recibir todas las denuncias por desaparición de personas.
  5. Si la Policía no acepta la denuncia. Puedes comunicarte a la Línea 114 para reportar la negativa y solicitar intervención inmediata. También es posible presentar una queja ante Inspectoría de la PNP.
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