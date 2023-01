Alex Valera: ¿Universitario de Deportes, Sporting Cristal y César Vallejo interesados en el delantero?

Alex Valera en el radar de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y César Vallejo.

Alex Valera dio el gran salto al exterior en agosto del 2022, cuando fichó por el Al Fateh de Arabia Saudita. Sin embargo, las cosas no salieron como las planeó, pues no tuvo muchas oportunidades para mostrarse. Solo jugó seis partidos, de los cuales tres fueron como titular. Incluso lo mandaron a jugar con la reserva. Al final, por falta de pagos, el delantero se desvinculó del club.

Tras lo ocurrido, el goleador arribó a Lima y se dispuso a buscar equipo. Aunque muchos clubes ya tienen su delantera casi definida, varios se han interesado en el exjugador de la ‘U’. No hay nada concreto con algún club peruano, pero lo cierto es que podría regresar a la Liga 1 esta temporada. Su prioridad, claro, es seguir su carrera fuera del país.

Universitario de Deportes

Los ‘cremas’ dejaron la opción abierta de un posible regreso de Alex Valera, pues no lo descartaron y tampoco han asegurado algo al respecto. Se sabe que la dirigencia de la ‘U’ está analizando el tema pese a que su delantera está ‘completa’: están Emanuel Herrera, Luis Urruti, José Rivera, Bruno Sepúlveda y Alexander Succar. Pero quizás desean asegurarse con otro atacante más pensando en el torneo local y la Copa Sudamericana. Eso se definirá en los próximos días, ya que el arranque de la Liga 1 está cerca (sábado 21 de enero).

“Es un jugador atractivo para cualquier club, pero no sé exactamente en qué situación está. El tema deportivo lo ve Manuel Barreto y él es el que me mantiene al tanto. En caso exista la posibilidad (de su regreso), me comentará”, declaró Jean Ferrari, administrador de los ‘merengues’, en una entrevista a GOLPERU.

Por su parte, el delantero aseguró: “Estoy preparándome y trabajando para mí mismo. Yo iré a donde sea, con tal de jugar. Voy a ir a donde me quieran. Si me llama la ‘U’, o me llame quien me llame, yo voy a ir porque soy futbolista, me dedico a eso y mi trabajo es ese”.

Sporting Cristal

A pesar que los ‘celestes’ comunicaron que habían cerrado plantel, preguntaron por la actualidad de Alex Valera. No hubo propuesta ni hay negociación de por medio, solo se interesaron por saber el presente del jugador. Aunque no se descarta nada pues la prioridad de los ‘cerveceros’ es la Copa Libertadores, y el delantero es un refuerzo interesante para los objetivos que desea alcanzar Tiago Nunes, teniendo en cuenta que la falta de gol fue el ‘talón de aquiles’ del equipo de La Florida en los últimos años. Los atacantes del equipo del Rímac para esta temporada son el brasileño Brenner Marlos, Irven Ávila y Adrián Ugarriza.

“Con la llegada de Ignacio Da Silva hemos cerrado plantilla para este año”, aseguró Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, en una conferencia de prensa donde presentaron al defensa brasileño.

César Vallejo

A pesar que prácticamente lo descartaron, los ‘poetas’ están reconsiderando la llegada de Alex Valera. No han hecho aún una propuesta formal, pero se conoció que hay un cierto interés. El tema económico jugaría a su favor para asegurar al delantero en el equipo de Sebastián Abreu, pues jugarán Copa Sudamericana y lo ideal es tener refuerzos con experiencia. Vallejo se medirá con Deportivo Binacional en la fase preliminar del torneo internacional, donde los trujillanos serán locales. Los atacantes que cuenta el cuadro norteño para esta temporada son: el colombiano y goleador Yorleys Mena, Osnar Noronha y el uruguayo Facundo Rodríguez, procedente del Macará de Ecuador y pedido especial del entrenador del equipo.

“Alex Valera es un jugador de jerarquía, pero ahora es un poco difícil porque ya cerramos las contrataciones. Con el central extranjero que va a venir tocamos el techo en cuanto el presupuesto, entonces es muy complicado que pueda venir”, declaró Luis Gálvez, gerente deportivo del club, cuando recién se conoció que el delantero se había liberado del Al Fateh.

