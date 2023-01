Álex Valera retornó a Lima y no descarta volver a Universitario: “Iré a donde me quieran”

Álex Valera aclaró que no le cierra la puerta a ningún equipo (Twitter: @Landivar_renato).

Álex Valera retornó a Lima la noche del miércoles 4 de enero. El delantero se desvinculó del Al Fateh de Arabia Saudita debido a un incumplimiento de pagos de los últimos 4 meses, por lo que se encuentra sin equipo. A su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, le consultaron sobre su futuro y un posible regreso a Universitario de Deportes:

“Estoy preparándome y trabajando para mí mismo. Yo iré a donde sea, con tal de jugar. Voy a ir a donde me quieran. Si me llama la ‘U’, o me llame quien me llame, yo voy a ir porque soy futbolista, me dedico a eso y mi trabajo es ese”, declaró.

El futbolista de 26 evitó hablar sobre su situación contractual con Al Fateh, ya que así se lo recomendó su asesoría legal: “Eso lo ve mi abogado, yo no puedo decir nada hasta que me autoricen. Voy a declarar cuando pueda hacerlo, mi abogado me dijo que por el momento no puedo hacerlo. Ahorita me estoy yendo a ver a mi familia”, señaló.

Te puede interesar: Universitario y su postura sobre el posible regreso de Alex Valera

El delantero evitó hablar de su situación contractual con Al Fateh

Por último, respondió a las declaraciones de Jean Ferrari, quien mencionó que su situación le daba pena porque estaba mal asesorado: “Todas las decisiones las tomo por mí mismo, no me dejo llevar por nadie”, enfatizó.

La situación de Álex Valera con Al Fateh

La situación contractual de Álex Valera con Al Fateh es complicada. Luego de que el futbolista, junto a Christian Cueva, se desligara de la institución aduciendo un incumplimiento de pagos, el cuadro árabe respondió con un comunicado afirmando que ambos jugadores se encuentran al día y tomarán medidas legales por sus afirmaciones:

“La administración de Al Fateh remitió el expediente de Christian Cueva y Álex Valera, a la asesoría jurídica del club. Luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso de pagos financieros. La dirección del club confirmó las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas. La administración de Al Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, expresaron.

Te puede interesar: Christian Cueva y Alex Valera: lo que se sabe del conflicto con Al Fateh

Alex Valera y Christian Cueva se desligaron de Al Fateh aduciendo incumplimiento de pagos.

La relación de Álex Valera con Universitario

Álex Valera fue el último gran goleador que tuvo Universitario de Deportes. El delantero llegó al cuadro ‘crema’ para la temporada 2021 procedente de Deportivo Llacuabamba y en su primer curso anotó 13 goles en 30 partidos, incluyendo 2 por Copa Libertadores, por lo que fue convocado por Ricardo Gareca para afrontar la Copa América Brasil 2021.

Tras su llamado a la selección peruana, el nacido en Pomalca ganó confianza e inició el 2022 mejorando sus cifras goleadoras, convirtiendo 12 tantos en sus primeros 17 partidos, desatando el interés de varios clubes del exterior, entre ellos Al Fateh, que le realizó una importante oferta económica.

Sin embargo, en ese momento comenzaron sus problemas con Universitario, ya que el club no quiso aceptar la oferta en un principio. De hecho, el gerente deportivo, Manuel Barreto declaró que no podían venderlo debido a que no tenían un reemplazo preparado y lo harían recién a fin de año.

Álex Valera convirtió 25 goles en 47 partidos en una temporada y media con Universitario. (Internet)

Te puede interesar: César Vallejo descartó a Carlos Zambrano y Alex Valera como posibles refuerzos

Esto causó que Valera se declare en rebeldía, negándose a jugar las siguientes 3 fechas y obligando a los ‘merengues’ a aceptar la oferta de Al Fateh, que pagó 1 millón 300 mil dólares por su pase. Esto provocó una mala relación con la directiva de la ‘U’ y un sector de la hinchada.

“La última vez conversé con Barreto fue para firmar la hoja y listo se acabó. No hubo una despedida formal. Con Ferrari ya no volvimos a tener comunicación desde la última vez que conversamos. Ambos nos alejamos, ya no voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”, declaró a Willax tiempo después.

SEGUIR LEYENDO: