Liga 1 2023: ADFP advirtió que “nadie” puede transmitir por tv el torneo peruano

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunicado en referencia a la controversia por los derechos de televisación de la Liga 1 2023 y su presidente, Óscar Romero, advirtió que el Torneo Apertura se iniciará con normalidad, pero ningún operador de Tv podrá transmitir los partidos.

Luego que DirecTV y Best Cable anunciaran el acuerdo con 1190 Sports para transmitir los partidos de la Liga 1, la ADFP señaló que la Federación Peruana de Fútbol no puede negociar los derechos de Tv debido a que la controversia todavía no se resuelve en el ámbito de la justicia peruana la medida cautelar que impide la televisación de los partidos del torneo local.

“La ADFP advierte y previene a toda persona natural y/o jurídica, pública y/o privada, nacional y/o extranjera, que pretenda transmitir los partidos de fútbol de la Liga1, que no hay ninguna persona natural y/o jurídica que pueda negociárselos, ya que se encuentra la titularidad de los derechos de televisación, que les están ofreciendo o negociando, en controversia ante el Poder Judicial con una medida cautelar de abstención de la trasmisión de los partidos de fútbol de la Liga1, hasta que se resuelva el mencionado proceso de declaración judicial”, citó en el comunicado.

El presidente de la ADFP, Óscar Romero, sostuvo que el conflicto nace por el accionar de la FPF, “Yo no entiendo como al haber solicitado la medida cautelar y haber obtenido una resolución que la considera fundada, hoy día esté negociando con terceros los derechos de televisación”, comentó en declaraciones a GolPerú.

Finalmente, aclaró que el torneo sí se va a poder realizar con normalidad, debido a que ya hay un fixture programado, lo que no se puede, es televisar por orden judicial.

“Serán denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, el agraviado en ese delito no son los clubes o la Federación, es el poder judicial porque es un juez, un funcionario del poder judicial que ha dictado esa resolución que dice: absténganse de transmitir todos. Si comenzamos a hacerlo, estaríamos incumpliendo una resolución judicial y se tendría que denunciar”, agregó.

“¿El campeonato puede empezar? Sí. ¿Alguien lo puede televisar? Nadie. Cada jugador es una familia, cuatro personas por familia. ¿Cuántas personas dependen de este trabajo (fútbol)? No sé si la FPF se ha puesto a meditar o pensar este tema”, aseguró Romero.

GOLPERU y 1190 Sports

La Liga 1 2023 tiene la controversia por los derechos televisivos para esta temporada. El anuncio de la Federación Peruana de Fútbol a finales del 2022, que negociará los derechos televisivos de que los clubes no cuenten contrato vigente con Gol Perú a través de 1190 sports, no fue tomado de la mejor manera. Incluso a pesar que la FPF comentó que los clubes que renueven con Gol Perú serán sancionados, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional y Cusco FC, accedieron a firmar con el Consorcio Fútbol Perú por esta temporada.

1190 Sports ha firmado para transmitir los partidos de la Liga 1 2023 con DirecTV y Best Cable. La situación de Gol Perú es incierta por la medida cautelar impuesta presentada por la FPF.

