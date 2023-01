Selección peruana: los 5 jugadores de la ‘bicolor’ que no tienen equipo

Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Alexander Callens se encuentran sin club.

El mercado de fichajes se mueve en todo el mundo del fútbol y los jugadores peruanos no son la excepción. En este momento hay cinco futbolistas que fueron habituales en la selección peruana en los últimos años que se encuentran buscando equipo. Estos son Paolo Guerrero, Christian Cueva, Alex Valera, Carlos Zambrano y Alexander Callens.

Los futbolistas son importantes en el proyecto de la ‘blanquirroja’ y lo ideal es tener continuidad con miras a la fecha FIFA de marzo y el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026 que se inician este año.

Los casos de los jugadores peruanos son diferentes, algunos tienen la posibilidad de continuar su carrera en el exterior, mientras que otros podrían regresar al torneo local. Además, hubo jugadores que quedaron libres por temas extradeportivos, por finalizar sus vínculos o incluso hay quienes buscan liberarse de sus contratos.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero terminó contrato con Avaí FC de Brasil tras una discreta temporada en la que disputó diez partidos, no marcó goles y descendió a segunda división. Según el periodista boliviano Álex Cabo, rechazó dos ofertas de Chile y Bolivia, debido a que tiene intención de jugar en el Medio Oriente. Además, el brasileño Ezio Rodrigues reveló que fue ofrecido al Ceará de Brasil. En los últimos días, fueron desmentidas sus posibles transferencias a Rosario Central y Vélez Sarsfield de Argentina.

Respecto a un posible regreso a Alianza Lima, el gerente deportivo José Bellina afirmó que por ahora no hay un acercamiento. Recordemos que el ‘Depredador’ tuvo una oferta concreta de los ´íntimos’ a mediados de año, pero optó por continuar en el fútbol brasileño con Avaí.

Paolo Guerrero disputó 10 partidos y no marcó goles con Avaí de Brasil.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano rescindió su vínculo con Boca Juniors pese a que le quedaban 6 meses de contrato y se encontraban negociando la renovación. El motivo fue una fuerte discusión con su técnico Hugo Ibarra, quien optó por separarlo del plantel, en consecuencia el jugador y el club resolvieron el contrato de mutuo acuerdo.

La principal opción del ‘Kaiser’ es Alianza Lima, incluso lo dejó en claro a su regreso a Lima: “Alianza siempre fue importante para mí, vamos paso a paso y ver que pasa. Mi deseo de jugar por Alianza ha sido desde pequeño”, declaró. Sin embargo, el medio argentino Telefe informó que Talleres de Córdoba estaría cerca de ficharlo.

Carlos Zambrano estuvo 3 temporadas en Boca Juniors.

Alexander Callens

Alexander Callens finalizó contrato con New York City, donde permaneció las últimas 6 temporadas, siendo capitán y figura. No obstante, según el periodista Alonso Inca, el futbolista solicitó un sueldo superior y el cuadro estadounidense no aceptó la propuesta, ya que desea ser considerado Jugador Franquicia. Todavía no está descartada su continuidad en el cuadro de Nueva York.

Alexander Callens continuó como titular en la selección peruana tras la salida de Ricardo Gareca y la llegada de Juan Reynoso.

La situación de Christian Cueva y Álex Valera

Álex Valera y Christian Cueva viven situaciones complejas, ya que ambos denunciaron que Al Fateh de Arabia Saudita les debía 4 meses de sueldo y por ende, quedaban como jugadores libres. Sin embargo, el club árabe expresó en un comunicado que dichas afirmaciones son falsas y tomarán medidas contra los jugadores peruanos.

“La administración de Al Fateh remitió el expediente de Christian Cueva y Alex Valera, a la asesoría jurídica del club. Luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso de pagos financieros. La dirección del club confirmó las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas. La administración de Al Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, se informó.

