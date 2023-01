Alex Valera contó sus vivencias en Arabia Saudita

El delantero peruano se desvinculó por incumplimiento de su contrato. (Twitter: @FatehClub)

Alex Valera retornó a Lima tras desvincularse del club Al Fateh por temas económicos. El delantero reveló los momentos que vivió en Arabia Saudita, se refirió a su futuro y la posibilidad del regreso a Universitario de Deportes.

“Han sido situaciones que me vinieron de un momento a otro: fracasos, alegrías, goles, muchas cosas en mi vida han pasado que he tenido que asimilar de la mejor manera y eso me está enseñando muchas cosas, que hay que disfrutar el momento”, afirmó en declaraciones a PBO Campeonísimo.

Además, Valera espera que en su siguiente club se le valore más, tanto por el entrenador como por la dirigencia: “Lo único que quiero es estar en un lugar donde tenga la confianza del técnico, de los dirigentes, que quieran contar conmigo, con el fútbol, que yo me dedique solo a jugar. Solamente pido eso. Estoy más motivado que nunca a seguir mejorando”.

“Ha habido muchas facilidades, las está habiendo. Yo no puedo decir nada hasta el momento que todo esté al cien por ciento porque he aprendido a manejar los tiempos. Cuando esté seguro o tenga la firma de un equipo ahí voy a poder decir”, sostuvo acerca de la posibilidad de continuar su carrera en el extranjero.

El atacante de la selección peruana habló sobre como intentó salir de la mejor manera de la ‘U’: “Creo que simplemente hubo malos entendidos. Era mi sueño salir al extranjero, yo salí tarde en el fútbol, ya tengo 26 años y quería tener mi primera experiencia en el extranjero. Yo he tratado de salir de la mejor manera y he tratado de darle a la ‘U’ lo que ellos han dado por mí”.

Valera también mencionó las complicaciones que tuvo para poder adaptarse a su nuevo equipo en el tiempo que estuvo: “El idioma, el cambio de horario. Muchos factores estaban en adaptarme, no es fácil. No es fácil cambiar tu costumbre, salir de tu zona de confort y poder ir a otro lugar a trabajar”.

Christian Cueva y Alex Valera tienen contrato vigente con Al Fateh.

Por último, resaltó lo importante que fue ‘Aladino’ en su estancia en Arabia Saudita, dado a que lo acompañó en todo momento: “Christian es una persona que siempre estuvo conmigo, fue un apoyo que en algún momento quizá voy a declarar porque hay que reconocer que me apoyó en todo. Cuando sea el momento de declarar, vamos a contar muchas cosas”.

La situación de Valera

Alex Valera atraviesa una situación complicada en el aspecto futbolístico. Desde que arribó a Al Fateh en agosto del 2022, proveniente del cuadro ‘crema’, no contó con muchas oportunidades. Solamente pudo disputar seis encuentros en todo este tiempo. La gran parte de toda su estancia jugó en el equipo de reserva.

Al igual que Christian Cueva, el atacante de 26 años se desvinculó del club por una deuda de cuatro meses. Eso generó un malestar dentro de la directiva, que en un comunicado, tomarán las medidas legales correspondientes ante esa situación.

Tras su regreso a Lima, Valera dio sus primeras palabras tras su accidentada salida del Al Fateh: “Estoy preparándome y trabajando para mí mismo. Yo iré a donde sea, con tal de jugar. Voy a ir a donde me quieran. Si me llama la ‘U’, o me llame quien me llame, yo voy a ir porque soy futbolista, me dedico a eso y mi trabajo es ese”.

