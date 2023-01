Yaco Eskenazi tilda de ‘mandona’ a Natalie Vértiz tras obligarlo a grabar video para TikTok. | TikTok.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son uno de los matrimonios más sólidos de la televisión peruana, pero eso no quiere decir que siempre la pasen bien, así lo han evidenciado en más de una ocasión y durante las entrevistas que han brindado en los últimos años.

Asimismo, al ser una de las parejas más famosas del Perú, ellos no dudan en subir contenido en sus redes sociales. Ahora último, Natalie Vértiz decidió hacer un trend de TikTok, el cual consiste en que revelar algunas cosas que no les gusta del otro.

En las imágenes se puede observar a la conductora de televisión diciéndole a Yaco Eskenazi que cuente tres cosas que no le gusta sobre ella. Aunque él en un primer momento se quiso negar a hacerle diciendo que no estaba de humor, finalmente terminó accediendo.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok (...). Segundo, que eres muy impuntual”, fue lo primero que dijo el exchico reality para intentar incomodar a su esposa.

Sin embargo, Natalie Vértiz lejos de mostrarse enojada por lo que dijo su esposo, ella empezó a decir las cosas que no le gustaba sobre el actor, indicando que él jugando FIFA todo el día, que incluso podía ser el fin del mundo y que él seguiría jugando.

Asimismo, señaló que le molestaba que Yaco prendiera las luces en la noche cuando ella ya estaba a punto de dormir, a lo que el conductor de ‘En esta cocina mando yo’ respondió: “A las 9 de la noche todavía no es de noche”.

Sin embargo, lo que nunca imaginó Natalie Vértiz es que a su esposo le molestaría que ella sea una mandona, pues le exige que apague las luces de toda la casa a las 20:30 horas.

Yaco Eskenazi tiene dos hijos con Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)

Yaco Eskenazi sale a jugar ‘pichangas’

Hace unos meses, Yaco Eskenazi aclaró que él sale a jugar partidos de fútbol con sus amigos con total normalidad, dejando en claro que nunca le pide permiso a su esposa para poder reunirse con otros deportistas.

“No, no, olvídate. Cero permisos, es como Natalie me pida permiso para ir a Europa (...) Yo voy a seguir jugando pichangas siempre (...) Me operé y tuve que esperar 7 meses de haberme operado y estar de vuelta en las canchas para mí es un regalo de la vida”, dijo.

