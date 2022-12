Patricia González, la madre de Natalie Vértiz que brilló por su belleza años atrás: aquí su antes y después

Nacida el 29 de septiembre de 1991, Natalie Vértiz es hija de Patricia González y Alberto Vértiz.

Indudablemente, Natalie Vértiz es una de las modelos más hermosas del país. No en vano ha ganado el Miss Perú 2011 y, actualmente, es embajadora de diversas marcas de belleza y moda. Su atractivo físico se debe, en gran parte, a los genes que le heredó su madre Patricia González, quien curiosamente también llevó una corona sobre su cabeza varios años atrás.

Los seguidores de la exchica reality quedaron sorprendidos cuando Natalie compartió una tierna fotografía al lado de su madre y sus hermanas, Mariana y Camila Vértiz. “Agradecida con ellas, ya estamos las cuatro juntas”, escribió en Instagram. De inmediato, los cibernautas elogiaron la belleza de la matriarca de la familia Vértiz.

“¿Tu mamá? Qué bella, con razón todas salieron hermosas”, “Tu madre es bellísima, por eso todas son muy lindas”, “Lo que se hereda, no se hurta. Ahora todo queda más claro” y “Todas son una obra de arte”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en su red social.

Natalie Vértiz impresionó a los usuarios con la foto de su madre. (Instagram)

¿A qué se dedica la madre de Natalie Vértiz?

Los curiosos deben saber que Patricia González, nacida en Cusco, es abogada y coach ontológica de profesión. Actualmente, se encuentra realizando un Magister en Gobierno y Políticas Públicas. Es madre de Mariana Vértiz, Natalie Vértiz y Camila Vértiz; de 33, 31 y 17 años respectivamente. Fue pareja de Alberto Vértiz.

En redes sociales, Patricia se muestra muy unida con las populares influencers. Debido a esta estrecha relación, promueve el salón de belleza de Natalie, llamado V Studio. También asiste a los eventos en donde ellas se presentan, a fin de pasar un buen momento como familia y para darles todo su aliento.

Patricia González cuenta con más de 19 mil seguidores en Instagram.

“Te celebro hoy y siempre, mamá. Por tu lucha, entrega y sobre todo por tu amor incondicional. Por abrirme tus brazos cada vez que necesite un abrazo, por celebrar todos mis logros como si fueran tuyos, por amarme sin medida y ser simplemente la mejor. Gracias por la mejor infancia, por regalarme a mis dos mejores amigas, Mariana y Camila. Por decirme te amo todos los días hasta hoy y por amar a tus nietos con la misma intensidad que amas a tus hijas”, fue el mensaje que le dedicó la modelo por el Día de la Madre.

Natalie Vértiz y su madre Patricia González. (Instagram)

Cuando Natalie Vértiz ganó el Miss Perú 2011 y saltó a la fama, los missólogos de antaño recordaron que Patricia Gonzalez ganó el certamen Miss Cusco 1983, logrando quedar en el Top 15 del Miss Perú del mismo año. Se sabe que luego del concurso, emigró junto a sus pequeñas a Florida, en Estados Unidos.

En su momento, la conductora de ‘Estás en Todas’ confesó que vivió una infancia un poco complicada debido a que no creció cerca de su padre. “Es un tema súper delicado. Hoy en día tengo a mi papá súper cerca a mí, pero cuando yo era chiquita no era tanto así. Lo veía e iba a su casa (pero no estaba cerca)”, indicó en el 2018, sin entrar en detalles de los motivos de la ausencia de su padre.

Patricia González también fue reina de belleza.

Así lucía de joven

En el 2019, Natalie Vértiz decidió homenajear a su madre por el Día de las Madre. Para ello, compartió varias fotografías en donde aparece su madre en sus años mozos. Los internautas destacaron la belleza de Patricia, al igual que el de Natalie y su hermana Mariana, quienes desde pequeñas demostraron que crecerían con una singular belleza.

Así lucía Patricia González, madre de Natalie Vértiz, años atrás. (Instagram)

