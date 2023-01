Cathy Sáez contó que quiso comprar un canal de TV con Yaco Eskenazi, Mathías Brivio y Renzo Schuller

Cathy Sáenz, exproductora de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, contó que planeó comprar un canal de TV junto a amigos conductores, entre ellos estaban Renzo Schuller, Yaco Eskenazi y Mathías Brivio. A través de una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera, la exconductora de TV dio detalles de este proyecto que nunca vio la luz.

La expresentadora de ‘Mujeres al Mando’ señaló que la idea nació con mucha ilusión, pero se fue enfriando en el camino, debido a los cálculos sobre la inversión que tendría que hacer cada uno. Sin embargo, confesó que siempre soñó con tener su propio canal.

“Desde el 2012 o 2013, me junté con mis amigos, que eran conductores. De hecho, con Renzo (Schuller), Mathías (Brivio), con varios, con Yaco (Eskenazi). Y más o menos dijimos ‘¿qué hacemos si compramos un canal y nos vamos allá a hacer programas’”, contó la comunicadora.

Incluso, señaló que ya había una televisora que tenían en la mira. Se trataba del canal 11. “Quisimos hacerlo, pero al final no se pudo. Era como una idea que sabíamos que no se iba a realizar. Dijimos, cuánto hay que invertir, era más de números. Se perdió la pasión en el proceso, pero yo siempre quise un canal”, aseguró.

Hoy en día, Cathy Sáenz está alejada de la televisión abierta, sacando con éxito el canal de YouTube ‘No somos TV’, junto a Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

Cathy Sáenz asegura que ‘Esto es Guerra’ no fue creado para competir con ‘Combate’

A través de una entrevista para el espacio ‘Tiempo Muerto’, Cathy Sáenz aseguró que ‘Esto es Guerra’ no comenzó como competencia directa de ‘Combate’. Y es que, primero tuvo el nombre de ‘Dos para la 7′ en el año 2012 y solo se emitía los fines de semana. Recordemos que, el origen del programa concurso era hombres versus mujeres, donde estuvo Nicola Porcella, Carla Arriola, Cachaza, entre otros concursantes.

“Cuando me llaman a mí, Combate todavía no estaba al aire. Igual, lo primero que hicimos no fue el reality. Primero hicimos ‘Dos para las 7′. Sacamos una fórmula que habían hecho en Argentina. Los lunes y martes se hacía un programa llamado ‘Divas’, de ahí uno dirigido a niños, pero no pasaban de los 8 o 9 puntos de rating. Los viernes quisimos hacer un programa de guerra de sexos para el fin de semana, sin pensar nunca en que sea una competencia directa a Combate”, indicó la productora.

En esa misma línea, Cathy Sáenz indicó que junto a los miembros de producción se dieron cuenta de que el reality de los fines de semana era el que tenía las mejores cifras en el rating, por lo que decidieron concluir con los otros formatos para que el ahora ‘Esto es Guerra’ se posicione de lunes a viernes.

