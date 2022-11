Yaco Eskenazi regresó a ‘Esto es Guerra’ para reemplazar a Johanna San Miguel en la conducción

Esto es Guerra: Yaco Eskenazi regresó al programa para reemplazar a Johanna San Miguel en la conducción. (América TV)

Este 14 de noviembre ‘Esto es Guerra’ comenzó con Renzo Schuller frente a las pantallas sin la presencia de Johanna San Miguel. La repentina ausencia de la presentadora causó la curiosidad de los integrantes del reality, quienes empezaron a preguntarse dónde estaba la ‘mamá leona’. Asimismo, el conductor televisivo dejó entrever que en esta última edición se respira ‘paz y tranquilidad’.

“Se respira alegría, relajo, tranquilidad, fiesta. Los combatientes estamos completitos y alguien falta en los guerreros”, dijo el actor en modo de broma y rápidamente recibió una respuesta de ‘El Tribunal’. “Lamento comentarle que su alegría no durará mucho porque la señorita Johanna San Miguel va a ausentar, pero solo por unos días”.

“Hoy he traído a alguien que es un fundador de fundadores. Alguien que por las venas le corre el nombre de ser guerrero. Un histórico que hoy regresa a su casa”, agrega la voz en off del programa, para luego pedirle a la producción que abra las puertas del estudio y presente a Yaco Eskenazi como el reemplazo de Johanna San Miguel.

El esposo de Natalie Vértiz se mostró muy emocionado y fue recibido en medio de los aplausos de los competidores. Asimismo, Renzo Schuller se acercó para darle un fraternal abrazo y darle la bienvenida. “Si tú pensaste que te la ibas a llevar limpio, es un no. Si hay alguien más picón que Johanna, soy yo (...) Muchas gracias por invitarme y permitirme estar acá. Cada vez que vengo me siento como en casa. La energía que se siente acá me llena de algo que después llevo a mi casa. Gracias por pensar en mí para estar aquí y estoy muy contento”.

Yaco Eskenazi reemplazará a Johanna San Miguel este 14 de noviembre. (Captura)

Como se recuerda, Yaco Eskenazi debutó como chico reality en el 2012 siendo el capitán de ‘Los Leones’ hasta el 2015. Al poco tiempo anunció su retiro del programa, pero seguía siendo invitado por la producción entre el 2017 y 2021 como presentador. Para ‘EEG: El Origen’ estuvo participando como ‘coach’ entre enero y mayo. Finalmente, vuelve a tomar el mismo rol para la competencia entre internacional entre Guerreros Puerto Rico y Perú.

