Yaco Eskenazi y su rol de padre: “Quiero que mi esposa e hijos sientan que siempre van a tener mi protección”

Como cada tercer domingo de julio, en Perú se celebra el Día del Padre, fecha en que conmemoramos el esfuerzo y dedicación de nuestros progenitores, una festividad que sirve para unir familias. Y en el caso de Yaco Eskenazi no podía ser la excepción, el conductor de En esta cocina mando yo recibirá la visita de su madre y su hermana. Además de recibir el cariño incondicional de su esposa Natalie Vértiz y sus dos hijos.

Para el también actor, este celebración es doblemente especial, pues recuerda con mucha nostalgia a su fallecido padre.

“Este día la pasaré con la familia, con Natalie (Vértiz), con mi mamá, con mi hermana; para mi mamá y para mi hermana, ahora que no está mi papá, yo soy la figura paternal. Y este es mi primer Día del padre con Leo, así que será doblemente especial. Liam y Leo son mis engreídos” , indicó Yaco, quien ya considera a sus hijos como un regalo que le ha dado la vida.

“Cada hijo llega con un sentimiento especial, cada hijo es un regalo de la vida. Yo siempre he dicho que Liam es una extensión de mi alma, y ahora con Leo digo lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque son seres humanos diferentes” , explicó.

En otro momento, el conductor de TV señaló que vivir cada una de las etapas de sus hijos le da mucha alegría, y vivir con ellos sus triunfos o decepciones, es una de sus grandes prioridades.

“Lo mejor de ser papá es que el sentimiento de amor se vuelve infinito. Con Liam, que es más grandecito, yo vivo sus pasiones, sus triunfos, sus frustraciones, como si fueran mías, y pienso en mi papá, en que él, seguro, también sentía lo mismo”, dijo Eskenazi, quien confesó que extraña mucho a su padre.

YACO ESKENAZI Y LA ENSEÑANZA QUE LE DEJÓ SU PADRE

Como se recuerda, el progenitor del exintegrante de Esto es Guerra falleció en el 2020, un 1 de enero. Y aunque recuerda la fecha con mucha tristeza, su soporte es la enseñanza que le dejó.

“A veces, cuando le doy la teta a Leo a la una de la mañana, recuerdo a mi papá, imagino que ese lado tierno y dulce que hoy despierta mi hijo en mí, también se despertó en mi papá, recuerdo cuando él me protegía con su cariño”, señaló.

“Además, mi papá me dejó la mejor enseñanza de vida: el amor por la familia, la protección a la familia. Yo quiero que mis hijos y mi esposa sientan que, sin importar cuáles sean las circunstancias que la vida nos ponga, siempre van a tener mi protección”, acotó.

NO DESCARTA UN TERCER HIJO

Lejos de sorprenderse por la pregunta, o negar alguna posibilidad, Yaco Eskenazi reveló que sí le gustaría planear un tercer hijo dentro de unos años. El conductor de TV anhela ser padre de una mujercita.

“De acá a unos años, sí me animaría por el tercero, me siento tan feliz con dos hijos, que con tres, me sentiría aún más feliz, y si me sale una mujercita, sería lo máximo . Además, estoy agradecido de ver cómo Natalie ama a sus hijos y reparte ese amor, de ver cómo esa chica que conocí a los 21 años se ha convertido hoy en el eje de una familia”, resaltó el conductor de En esta cocina mando, espacio que se emite cada domingo a las 7 de la noche, por América Televisión.

