Austin Palao ‘obligó’ a Flavia Laos a pagar la cuenta y lanzó particular mensaje de equidad

Austin Palao ‘abandonó’ a Flavia Laos en restaurante para que pague la cuenta | Instagram

Flavia Laos y Austin Palao se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano en Río de Janeiro. Durante su paso por la localidad brasileña, la pareja disfrutó de unos platillos típicos en un restaurante de la zona. La rubia influencer jamás imaginó que el modelo la “abandonaría” en el local para que pagara la cuenta.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, el hermano de Said Palao grabó a la cantante y actriz saliendo del restaurante con una expresión de sorpresa. “Estaba pagando la cuenta, te fuiste corriendo. Me dejó sola pagando la cuenta”, expresó Flavia al percatarse que estaba siendo captada en imágenes.

Lejos de amilanarse, Austin Palao lanzó un particular consejo al público masculino: “Es un 50/50, las mujeres también pagan”. Luego, besó a la recordada protagonista de ‘Ven baila, quinceañera’, quien fue calificada por los cibernautas como la ‘sugar mommy’ del exchico reality.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios felicitaron a la pareja por dividirse los gastos. “Es 50/50 para que la relación funcione”, “Obvio, ambos deben pagar, no estamos buscando a alguien que nos mantenga”, “Si los dos están felices pagando mitad mitad, entonces está bien”, comentaron en TikTok.

Te puede interesar: Flavia Laos y su reacción al enterarse que ganó como ‘Influencer del año’ en los People’s Choice Awards

Austin Palao y Flavia Laos están de vacaciones en Brasil.

Elogios para Austin Palao

En conversación con Cosmopolitan Middle East, Flavia Laos no tuvo problemas en señalar que se encontraba enamorada de Austin Palao, su actul pareja. Según dijo, el exchico reality ha hecho que vuelva a creer en el amor luego de sufrir una traición en ‘Too Hot to Handle’, reality de Netflix donde formó parte.

“Mi vida amorosa en este momento… Bueno, tengo que decir que estoy en una relación con un chico peruano. Es un tipo muy agradable. Puedo decir que me hizo volver a creer en el amor, que es como muy duro por todo lo que pasó en el programa (en el triángulo amoroso con Creed y Sophie primero, luego Creed y Imogen)”, precisó la influencer.

“Pero sí, realmente lo ganó. Y fue duro, pero nos llevamos muy bien y tenemos una linda relación basada en la confianza. Todo lo que pasó me llevó a esto. Así que por eso no cambiaría nada”, agregó la modelo peruana.

Austin Palao y Flavia Laos se conocieron en una discoteca de Miraflores en el 2013.

Te puede interesar: Flavia Laos, la influencer que inició en ‘La Hora Warner’ y ahora brilla con luz propia en Netflix

Para que Flavia Laos y Austin Palao formalicen su relación sentimental tuvieron que pasar varios meses de especulaciones. Ellos fueron vinculados en enero del 2022, pero no hicieron oficial su romance hasta julio, cuando ambos mostraron en sus redes sociales cómo fue que el exchico reality le pidió que sea su enamorada.

SEGUIR LEYENDO