Flavia Laos no ganó el exorbitante premio de ‘Too Hot To Handle’: esto pasó en el episodio final

'Too Hot To Handle' llegó a su fin y Flavia Laos no fue la ganadora del reality | Netflix

Flavia Laos llegó a la gran final de ‘Too Hot To Handle’, reality de citas producido por Netflix. Lamentablemente, la peruana no logró llevarse a casa los 87 mil dólares de premio, quedando excluida de los últimos cuatro finalistas. Tampoco tuvo suerte en el amor, puesto que su pareja fue eliminada de la competencia a último minuto.

El reality de Netflix sigue a un grupo de atractivos solteros, entre hombres y mujeres, que conviven en una isla paradisíaca durante cuatro semanas. Pueden conversar, enamorarse y más, pero tienen prohibido el contacto sexual. Solo ganarán aquellos que logren formar una relación sentimental duradera.

En el episodio cuatro, Flavia Laos llega a la isla como la nueva ‘tentación’ del programa. Aunque intenta involucrarse con Seb Melrose, este termina rechazándola porque tiene fuertes sentimientos hacia Kayla. Eventualmente, la actriz se empareja con Creed, haciendo que el australiano rompa su relación amorosa con Sophie, quien es eliminada de inmediato.

Flavia Laos en la serie Too Hot To Handle.

A lo largo de los capítulos, la influencer se muestra preocupada por la lealtad de Creed, ya que este fue capaz de abandonar a su pareja inicial apenas alguien mostró interés en él. En el episodio siete, una nueva ‘tentación’ llamada Imogen Ewa llega a la isla y tiene una sensual cita con la pareja de Flavia. A pesar de sus miedos, la peruana demuestra que confía en Creed.

No obstante, la también cantante desconoce que su pareja ha estado engañándola a sus espaldas. Mientras Creed le jura que solo ve a Imogen como una amiga, también le da esperanzas a la bella australiana. Incluso, le confiesa, abiertamente, que siente una gran conexión y atracción sexual hacia ella.

Flavia Laos y Creed McKinnon en 'Too Hot To Handle'. (Netflix)

¿Qué pasó en el episodio final?

En el capítulo 10 de ‘Too Hot To Handle’, se organiza una reunión con todos los participantes. Lana, la asistente virtual que guía todo el programa, anuncia que Creed no ha sido honesto con Flavia Laos e Imogen Ewan. “Ahora te daré una oportunidad de ser honesto sobre tus acciones en los últimos días”, señala la voz virtual.

Creed McKinnon se apega a su versión y le asegura a Flavia que no pasa nada entre él y su compañera. “Le dije a Imogen que pensaba que deberíamos ser amigos”, expresa. Cansada de sus mentiras, la australiana confiesa ante todos que Creed “nunca la rechazó”. El concursante se quita la culpa diciendo que ambas malinterpretaron sus palabras.

Too Hot To Handle: Flavia Laos se entera que su pareja la engañó | Netflix

Flavia Laos termina decepcionada de su pareja, pero luego se muestra más aliviada porque este termina siendo eliminado de la competencia por no haber sido capaz de ser honesto ante cámaras. A lo largo del episodio, la artista nacional e Imogen Ewan hacen las paces y deciden acompañarse una a la otra, pues son las únicas sin parejas.

En la reunión final de ‘Too Hot To Handle’, se anuncia a los participantes que de los 200 mil dólares iniciales, ellos han logrado recaudar la cifra de 87 mil dólares. Las parejas conformadas por Jawahir y Nick, y Kayla y Seb fueron las elegidas para disputar el premio, ya que demostraron a lo largo de los capítulos que pueden comprometerse con una relación amorosa.

Los demás concursantes votaron de manera anónima quiénes debían llevarse a casa el jugoso premio. Con seis votos a favor y solo uno en contra, los ganadores de la temporada cuarta temporada de ‘Too Hot To Handle’ fueron Jawahir Khalifa y Nick Kici, ambos de Estados Unidos.

Jawahir Khalifa y Nick Kici fueron los ganadores de 'Too Hot To Handle 4'.

