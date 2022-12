Flavia Laos habló sobre su romance fallido con Creed McKinnon en ‘Too Hot to Handle’ | Cosmpolitan

Flavia Laos no ganó los 87 mil dólares de premio que ofrecía ‘Too To to Handle’ porque se vio envuelta en un desafortunado triángulo amoroso. En el último episodio de la cuarta temporada del reality, Creed McKinnon fue eliminado porque no pudo escoger entre la modelo peruana o la australiana Imogen Ewan.

La influencer permaneció en el programa de Netflix, aunque bastante decepcionada de su entonces pareja por haberle mentido en múltiples ocasiones. En reunión previa a la final, Flavia no fue escogida al encontrarse soltera, al igual que Imogen. La pareja conformada por Khalifa y Nick terminaron llevándose a casa el dinero en efectivo.

Flavia Laos en la serie Too Hot To Handle.

¿Siguen siendo amigos?

En una reciente entrevista, Flavia Laos explicó que todo lo sucedido en ‘Too Hot to Handle’ ha quedado en el pasado y que, actualmente, mantiene una relación de amistad con Creed McKinnon. “He gestionado todo de la manera correcta y he aprendido mucho al respecto. Creo que me he curado”, dijo al inicio.

“En realidad, soy muy buena amiga de Creed, estoy muy unida a él, así que puedo decir que no importa lo que haya pasado en la serie. En el pasado, probablemente lo odiaría y no volvería a hablar con él, pero ahora he construido una relación con él, no romántica, pero sí amistosa. Es muy buen amigo mío. Es muy cercano”, aclaró en conversación con Cosmopolitan Middle East.

Flavia Laos y Creed McKinnon en 'Too Hot To Handle'. (Netflix)

En redes sociales, la peruana se ha dejado ver al lado de sus excompañeros de ‘Too Hot to Handle’, entre ellos Kayla Carter, Dominique Defoe, Ethan Smith, James Pendergrass, Seb Melrose, Brittan Byrd y Jawahir Khalifa. La amistad que formaron, luego de convivir varias semanas juntos en una isla paradisíaca de Reino Unido, sigue intacta hasta la fecha.

Romance con Austin Palao

En esa misma entrevista, la actriz y cantante no tuvo problemas en señalar que se encontraba enamorada de Austin Palao, su actul pareja. Según dijo, el exchico reality ha hecho que vuelva a creer en el amor luego de sufrir una traición en ‘Too Hot to Handle’.

“Mi vida amorosa en este momento… Bueno, tengo que decir que estoy en una relación con un chico peruano. Es un tipo muy agradable. Puedo decir que me hizo volver a creer en el amor, que es como muy duro por todo lo que pasó en el programa (en el triángulo amoroso con Creed y Sophie primero, luego Creed y Imogen)”, precisó Flavia Laos.

“Pero sí, realmente lo ganó. Y fue duro, pero nos llevamos muy bien y tenemos una linda relación basada en la confianza. Todo lo que pasó me llevó a esto. Así que por eso no cambiaría nada”, agregó la modelo peruana.

Flavia Laos y Austin Palao confirmaron su romance en junio de 2022.

