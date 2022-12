Flavia Laos, la influencer que inició en ‘La Hora Warner’ y ahora brilla con luz propia en Netflix

Flavia Laos fue premiada por los People's Choice Awards, como la ‘Influencer Latina del año’.

Flavia Laos está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera artística. Luego de protagonizar diversas novelas en Perú, ahora goza de fama internacional gracias a su talento para el canto y la actuación. Recientemente, la rubia influencer acaba de ganar en la categoría ‘Influencer Latino del Año’ en la reciente edición de los People’s Choice Awards 2022, evento que se realizó en la noche del martes 6 de diciembre.

“¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar. ¿En serio? Lo máximo, me has dado la mejor noticia del mundo, estoy súper contenta, no sabes cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!”, señaló la actriz en un video, donde se enteraba de que se había sido la ganadora.

Flavia Laos ganó la categoría ‘Influencer Latino del Año’ en los People’s Choice Awards. (Instagram)

Primera vez en TV

En el 2005, una pequeña Flavia Laos hizo su debut en la TV peruana en el segmento ‘Miss Pequeñita’ de ‘Lima Limón’, programa que era conducido por Laura Huarcayo. Aunque tenía tan solo siete años en ese entonces, demostró ser lo suficientemente desenvuelta para ganar el concurso de belleza infantil en representación de Cajamarca. Marina Mora fue la encargada de entregarle la banda.

Poco después, Laos fue convocada para formar parte del espacio semanal ‘En la mira de los niños’ de ‘Lima Limón’. Uno de los momentos más recordados fue cuando Flavia llamó la atención de Yola Polastri, quien estaba buscando nuevos talentos para el elenco ‘Las burbujitas’.

La primera vez de Flavia Laos en la TV peruana | América TV

‘La Hora Warner’

Ya con 10 años de edad, Flavia Laos se ganó el corazón de los peruanos al participar en el programa infantil de Latina TV junto a Emilio Noguerol y Ricky Ota. Además de transmitir dibujos animados de Warner Bros Animation, el espacio se convirtió en vitrina del talento nacional. Debido a ello, los presentadores debían entrevistar a diversas celebridades del momento.

“Me encantaban las cámaras. Yo le pedía a mi mamá que me lleve a los castings. Ella me decía que estudie, pero yo desde muy pequeña quería ser conductora, actriz y cantante”, expresó la modelo en ‘Arriba Mi Gente’ al recordar sus primeros pasos en la pantalla chica.

Flavia Laos fue conductora de 'La Hora Warner' durante dos años.

Te puede interesar: Flavia Laos y su reacción al enterarse que ganó como ‘Influencer del año’ en los People’s Choice Awards

Años más tarde, Flavia Laos cambió de casa televisiva e ingresó a ‘América Kids’, donde se encontró con estrellas como María Grazia Gamarra, Sasha Kapsunov, Ximena Hoyos, Manuela Camacho entre otros personajes, ahora brillan con luz propia. También formó parte de ‘La Academia’, consolidándose como una de las figuras favoritas en el público adolescente.

Flavia Laos formó parte de 'La Academia' de América TV.

Faceta como actriz

La popularidad de Flavia Laos creció a pasos agigantados en el 2010, cuando protagonizó la telenovela ‘Ven baila, quinceañera’, donde dio vida a Camila Sousa-Sanguinetti Pastor. Compartió papel estelar con Mayra Goñi y Alessandra Fuller. Las tres interpretaron a quinceañeras que competían en un programa de baile para ganar una fiesta soñada.

El éxito de la serie fue tal que ProTV Producciones decidió apostar por dos temporadas más: ‘VBQ: Todo por la Fama’ y ‘VBQ: Empezando a vivir’, siendo su último episodio emitido en marzo de 2018.

'Ven baila, quinceañera' fue protagonizada por Mayra Goñi, Flavia Laos y Alessandra Fuller.

“Y llegó el fin después de 3 años maravillosos de grabar esta novela tan exitosa que nos ha cautivado a todos. Estoy con muchos sentimientos encontrados felicidad, ya que hay nuevos proyectos por venir pero tristeza a la vez porque se terminó la etapa de Camila, Rosy, y Viviana, a las cuales hemos visto crecer y han pasado por muchas aventuras juntas”, expresó cuando concluyó la serie.

Flavia Laos volvió a participar en otras producciones de América TV, tales como ‘Los Vílchez’ y ‘Princesas’. También apareció en películas como ‘No me digas solterona’ y ‘El Niño Dios’. Ya a nivel internacional, fue una de las actrices principales en el videoclip ‘SMP (Sol, mar y playa)’ de Farruko y Wisin; al igual que en el video ‘Problema’ de Daddy Yankee.

Flavia Laos apareció en el videoclip de Daddy Yankee.

Su paso por ‘EEG’

Durante el 2015 al 2017, Flavia Laos probó suerte al ingresar a ‘Reto de Campeones’ y ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, fue en este último reality de competencia donde tuvo más relevancia, pues su entonces pareja Patricio Parodi era uno de los integrantes del programa. Duró poco tiempo en pantalla, pues se supo que renunció a las semanas de haber sido presentada.

“Acabo de salir de un reality y no pienso regresar. Yo salí espantada, tres semanas y no duré más. Actuar es mucho mejor, las personas son mucho más lindas, te tratan lindo. Es otro ambiente, es buenísimo”, expresó a la prensa sobre su salida, lo que provocó el malestar de sus compañeros, quienes aseguraron que jamás trataron mal a la exprotagonista de ‘Ven baila, quinceañera’.

Flavia Laos Urbina es una actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo de 25 años.

En los siguientes años, Laos no apareció más en ‘Esto es Guerra’ y se dedicó a su trabajo como influencer. En el 2021, el productor Peter Fajardo la llamó para que actuara en el segmento ‘La Academia’, donde Patricio Parodi y Luciana Fuster actuaban de ‘enamorados’. No obstante, la cantante de 25 años rechazó la propuesta. “Yo no planeo ingresar ahí porque tengo planeado ahorita viajar. No podría estar allí, pero le parece chévere lo que están haciendo con los chicos”, señaló.

Éxito en redes sociales

Luego de terminar su relación amorosa con Patricio Parodi en agosto de 2021, la modelo decidió viajar a Estados Unidos. Según dijo a un diario local, se fue de Lima para “expandir” sus redes sociales a otros países. “Tengo bastantes marcas allá (con las que trabajo). Lo que hago son fotos, shootings, videos, contenido para las redes”, dijo para El Comercio.

Te puede interesar: Flavia Laos afirma que ya no se hará más retoques estéticos

Flavia Laos es una de las influencers más populares del país.

“Algunas puertas se cierran y otras se abren. Se me han abierto muchísimas oportunidades afuera y se abrieron inmediatamente (apenas terminó la relación). Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos, probablemente comprometida podría ser, todavía no casada, y en Netflix. Lo decreto”, expresó muy decidida.

Actualmente, Flavia Laos cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y en TikTok. En ambas redes sociales, sube contenido relacionado a su música, sus viajes alrededor del mundo, a las marcas de belleza y ropa que representa; y también sobre su relación amorosa con Austin Palao. Su último sencillo, llamado “Ahora me llamas”, ha superado las 900 mil visualizaciones en Youtube.

Este 2022, Flavia Laos retomó su carrera musical con su nuevo sencillo, titulado “Ahora Me Llamas”.

Llegó a Netlix

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Flavia Laos anunció que ahora forma parte de Netflix. Luego de seis meses de casting, fue seleccionada para formar parte de ‘Too Hot to Handle’ (‘Jugando con fuego’ en español). “Me verán hablando inglés, un poco chancado, latino”, señaló emocionada en sus redes. La modelo aparece en el episodio cuatro del reality show.

Flavia Laos en Netflix.

SEGUIR LEYENDO