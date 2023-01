Cuánto ganaba ‘Pantera’ Zegarra en ‘Combate’ y por qué lloró detrás de cámaras en su primer día

‘Pantera’ Zegarra habló sobre su paso por 'Combate' | ATV

David Zegarra Albarracín, más conocido como la ‘Pantera’ Zegarra, se presentó en el podcast Com FM, conducido por Fabianne Hayashida y Mario Irivarren. El boxeador profesional dio detalles de su ingreso a ‘Combate’ y reveló que lloró en su casa el mismo día que fue presentado en el extinto reality de competencia.

Según contó el deportista, antes de ingresar a ‘Combate’, la entonces productora Marisol Crousillat lo invitó a participar hasta en dos oportunidades. Él no aceptó ninguna oferta porque “era un boxeador serio, bien al blazer y al pantalón”. Además, porque creía que “no pasaba nada” con el programa.

En el 2012, David Zegarra se convirtió en campeón latino y sudamericano de boxeo. (Andina)

Sin embargo, cambió de opinión en la tercera reunión, cuando la producción le ofreció un pago de 1000 dólares mensuales. Aunque la ‘Pantera’ Zegarra consideró que dicha cifra era bastante atractiva, siguió negociando su sueldo para convertirse en chico reality en el mejor momento de su carrera deportiva.

“Me ofrecieron mil dólares, yo nunca había visto esa plata en mi vida. En el IPD me pagaban 1200 soles, pero mi orgullo dijo que no. Dije ‘no voy a hacer el ridículo’. Lo aumentaron a 1500… y luego a 2000 dólares. Ya ahí dije ‘entro’. Me citaron al día siguiente a las cinco (el día que se estrenaba la tercera temporada)”, recordó.

El 6 de agosto de 2012, David ‘Pantera’ Zegarra fue presentado, entre bombos y platillos, como el nuevo integrante del reality de competencia. “ATV siempre ha sido mi familia. Pero ahora como competidor, agárrense”, señaló con total seguridad en sí mismo. Sin embargo, una vez se apagaron las cámaras, se fue a su casa a romper en llanto.

‘Pantera’ Zegarra ingresó en la tercera temporada de 'Combate'. (ATV)

¿Por qué lloró ‘Pantera’ Zegarra?

Para sorpresa de sus excompañeros, el boxeador peruano explicó que derramó un par de lágrimas porque no se sentía cómodo en la faceta de chico reality, principalmente porque la producción de ‘Combate’ le pauteaba lo que debía hacer o no delante de cámaras. Sin embargo, su madre lo convenció de quedarse por el pago que iba a recibir.

“Temblaba, estaba perdido totalmente. Regresé a mi casa y empecé a llorar. Le dije a mi mamá que no aguantaba el programa, que no me sentía bien. Mi mamá me decía ‘nunca has visto esa plata en tu vida, que está bien’. Ese día Pepe Lucho (productor) me dijo que tenía que hacer esto, que tenía que despertar porque sino, que esto que lo otro. Me dieron una semana y me empecé a comportar como si estuviera en un salón de clases, yo molestaba a todo el mundo. Saqué mis dotes poco a poco, y funcionó. Y así duré 10 años”, sostuvo.

'Pantera' Zegarra ganó la tercera temporada de 'Combate', llevándose a casa una camioneta.

