David ‘Pantera’ Zegarra se retirará del box e incursionará en la actuación: “Es tiempo de dedicarme a otras cosas″

Pantera Zegarra habló con Infobae sobre su incursión en la actuación, Combate y Jonathan Maicelo. (Instagram)

David Martín Zegarra Albarracín, conocido en la televisión y en el ring como ‘Pantera’ Zegarra, es un reconocido boxeador profesional que se abrió paso en la farándula peruana cuando ingresó al recordado reality ‘Combate’ en el 2012. El deportista dejó por todo lo alto al Perú cuando se coronó campeón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo y sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo, además de otros títulos otorgados a lo largo de su carrera.

Denominado también como ‘exchico reality’, se dedicó a dar lo mejor de sí durante casi 7 años en la que vistió las camisetas rojas y verdes del espacio de ATV. Para seguir demostrando que es un hombre multifacético, decidió incursionar en la actuación e hizo su primera aparición en la pantalla grande el pasado 26 de mayo en la película peruana “Atrapado, luchando por un sueño”.

‘Pantera’ Zegarra interpreta a un luchador que tiene una fuerte pelea con el protagonista, Christopher Moreno. Inspirada en hechos de la vida real, este filme nos relata a manera de flashbacks o recuerdos los dramáticos sucesos en la infancia de Mateo (Christopher), los cuales terminan por destruir a su familia y arrastran al protagonista hacia un camino oscuro, negativo y solitario, del cual no será nada sencillo escapar.

Esta historia fue estrenada primero en Bolivia y llegará a los cines nacionales desde este 15 de setiembre. Infobae se comunicó con el boxeador para conocer más detalles de su nueva faceta como actor, ya que nos cuenta que es la primera vez que es parte de una producción cinematográfica. Además, habló de su paso por ‘Combate’ y reveló cuándo dejará los guantes a un lado.

¿Cómo te convocaron a la película?

Me reuní con el director y me explicó el proyecto y cuál iba a ser mi personaje. En realidad es algo corto, pero me gustó la idea y a la semana siguiente ya empezamos a grabar.

¿Sentiste nervios al estar por primera vez en una película?

No, nervioso no, porque ya tengo la experiencia televisiva. Al contrario, me sentí cómodo, tranquilo y contento porque iba a ser un paso nuevo dentro de lo diferente que es el mundo televisivo. Me gustó mucho y ya pasaron cuatro años de que grabé esa escena.

¿Te gustaría incursionar en la actuación?

Sí, de hecho hay otros proyectos con el mismo director y con algunos actores que estamos en conversaciones. Me gusta la idea y estoy muy agradecido con ellos.

Para estos nuevos roles, ¿cómo te estás preparando?

De hecho, en unas semanas empiezo mis clases de actuación. Si bien es cierto, siempre he estado inmerso en el mundo de la televisión, pero yo creo que la actuación es otra cosa. Me gusta todo y vamos para adelante a ver qué pasa.

¿A quién le dedicas cada logro que obtienes?

Yo creo que a la familia, a mis padres sobre todo que siempre han estado ahí. Cada paso que doy es un logro personal también.

¿A qué se debe que ya estés pensando en retirarte del box?

Lo que pasa es que, en el país no se puede vivir del deporte y a la mitad de la pandemia yo me fui entre México y Estados Unidos. Agarré un poquito de nombre internacional, pero regresé a mi país y de nuevo me encuentro con esta disyuntiva del apoyo al deporte. Yo sigo en el boxeo hasta el día de hoy porque soy ‘Pantera’ Zegarra, pero si no hubiera sido así, ni me hubieran conocido en el mundo deportivo. A esto se debe.

La actividad deportiva en nuestro país es muy bajo. Yo pienso retirarme el próximo año (2023). Ya es tiempo de puntualizar y dedicarse a otras cosas.

¿Qué harás después que te retires?

Estoy tratando de ver el tema de la actuación, me voy a poner estudiar lo deportivo y trabajar de lo que sé hacer.

¿Qué te gustaría hacer por el deporte peruano?

Lo principal es apoyar al deportista. Ellos necesitan orientación, hidratación, alimentación y más. Lo que estoy pensando es abrir una escuela de alto rendimiento, por eso estoy pensando estudiar temas relacionados al deporte para llevar esta escuela por buen camino y empezar a ver nuevos deportistas, nuevas opciones que no tienen muchos recursos.

Pantera Zegarra con sus guantes y cinturones. (Instagram)

¿Consideras que Combate fue lo que necesitabas para que el público conozca más a la ‘Pantera’ Zegarra?

Por supuesto. Si bien es cierto, mis peleas ya eran televisadas, la gente solo me conocía como la persona seria porque no sabían como era en el fondo. Al estar en Combate, conocieron más de mí, lo loco que soy, lo gracioso y lo diferente.

¿Qué significó para ti el reality?

Fue muy importante en mi vida. Dentro de mi deporte la comida, las vitaminas, la alimentación sana lo consigo porque soy ‘Pantera’ Zegarra y fui más conocido así por estar en Combate. Algunos trabajos que tengo actualmente, el tema de la actuación, llevar un pan a la mesa de mi casa, en realidad ayudó bastante.

¿Cómo te sentiste cuando anunciaron que el programa iba a ser cancelado?

No fue chocante. No fue como un balde de agua fría, nosotros sabíamos que meses a meses el programa iba cayendo porque el trabajo de los productores no era el mismo, los cambiaron, los botaron y ya nosotros sabíamos que el programa iba mal. Cuando nos dijeron (sobre el fin) ya teníamos algo en mente. Sí marcó bastante y fue lamentable porque era nuestro centro de trabajo, pero por los malos manejos se fue abajo.

Si te hubieran llamado para ingresar a Esto es Guerra, ¿habrías aceptado?

Hubo conversaciones, pero nunca se definió nada. Ahora estoy en ‘Esto es Bacán’ que viene a ser un poco el concepto de Combate, de familia, de diversión, como que se siente lo amigable que era el reality. Eso estamos tratando de rescatar.

Pantera Zegarra en Combate. (Instagram)

Antes de estar en ‘Esto es Bacán’, te alejaste de los reality...

Lo que pasa es que vino la pandemia y no me alejé solo de los reality, me alejé del país. Me fui a buscar otras formar de como sobresalir y sobrevivir. Al menos, en Estados Unidos y en México había más libertad con el tema de la pandemia. Acá teníamos que estar encerrados en casa, faltaba la comida, la plata, entonces se dio la oportunidad de que los promotores me lleven a entrenar fuera y bacán.

¿Qué sentiste al reencontrarte con Zumba y Gian Piero?

Fue como un ‘déjà vu’, como que Combate nunca se acabó.

Con respecto a tu enemistad con Jonathan Maicelo, ¿cómo fue que se originó?

La historia es muy larga, pero mi enemistad comenzó a raíz de que no me gusta su forma de expresarse y hablar ante las cámaras. Nosotros somos deportistas y damos el ejemplo a muchos jóvenes y niños, entonces yo no puedo agarrar un micrófono y ante todo el Perú hablar con lisuras. Yo siempre se lo he criticado y a él no le gusta eso. No le gusta la opinión que yo doy hacía él. Él es un buen boxeador y gran representante del Perú, pero si subes al ring y eres bueno, abajo también debes hacer lo mismo. Hay que tener lineamientos para poder expresarse. Yo critico la forma en como transmite su buena vibra en la televisión. Aparte, nunca me ha caído, no ha sido una persona que haya podido pasar.

David Zegarra y Jonathan Maicelo. (Instagram)

