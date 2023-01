Marisol Crousillat explicó la razón por la que Mario Irivarren no iba a ingresar a ‘Combate’

Mario Irivarren casi no ingresa a 'Combate'.

Más de una figura de la televisión peruana nació en los reality de competencias, como fue el caso de Mario Irivarren, quien tras su paso por ‘Combate’, se hizo con un nombre propio y, en su momento, fue uno de los más cotizados en este tipo de programas. Sin embargo, pocos saben que por poco se queda fuera, esto debido a que no cumplía con el perfil que la producción buscaba en ese momento.

En una entrevista que brindó para COM FM, Marisol Crousillat, exproductora general del extinto reality de ATV, contó cómo fue el proceso de selección de los participantes, especialmente luego del fracaso que tuvo ‘Dame que te doy’ con la conducción de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Te puede interesar: El día que Ollanta Humala censuró a ‘Combate’ por polémico segmento en la Escuela Militar de Chorrillos

Asimismo, muy pocos saben que cada uno de los integrantes de ‘Combate’ fueron elegidos minuciosamente por el equipo de producción del programa, por lo que hicieron varios castings buscando a los mejores.

Mario Irivarren se presentó y fue entrevista por José Luis. Todas sus respuestas fueron grabadas y posteriormente mostradas a Marisol Crousillat, quien al momento de elegir, prefirió a otro joven, indicando que era más guapo y con mayor musculatura que el ahora modelo.

“No es que no quería a Mario. Yo no hice el casting de Mario. Estuve en el de Angie Arizaga y el de Sheyla (Rojas)”, expresó Marisol al influencer. “Me traen a este chiquito todo flacuchento. Yo había elegido a Israel (Dreyfus)”, dijo al inicio.

“De golpe me traen a este flacucho en video, (aunque) tenía cara simpática. Yo en verdad dije no, y había este otro chico, del que yo no me acuerdo, pero era guapo y plantado. Entonces dije: ‘No (a Mario), y va ese’. Los teníamos a todos en fotos en las paredes. Decíamos: ‘Este va a equipo verde, equipo rojo’. Y Mario quedaba allá (señalando al fondo), y decía que dejen su foto porque no iba”, recuerda.

Mario Irivarren.

Lo que nunca imaginó la exproductora general de ‘Combate’ es que el chico que ella había elegido desistió a pocos días del estreno del reality, por lo que llamaron de manera urgente a Mario Irivarren para que lo reemplace, esto pese a que no lo convencía del todo.

“Después de este chico que estaba elegido, el siguiente era Mario porque era el mejor de todos los que quedaban. Entonces este chico se cae cuatro días antes de la grabación”, añadió.

Te puede interesar: Mario Irivarren se sinceró sobre su rumoreado uso de esteroides: “En Combate pesaba 59 kilos”

Al saber la historia de lo sucedido, el chico reality no tuvo otra opción más que agradecer a la persona que desistió de ingresar al programa. “Bueno, no sé quién es este señor, pero desde lo más profundo de mi corazón te digo gracias, amigo. Por poquito casi se te va la estrella del programa”, comentó entre risas.

“Yo no sabía lo que él (Mario) competía. En ese momento no estábamos eligiendo competidores, era personalidad, carita, cuerpito; era obvio”, finalizó la productora.

SEGUIR LEYENDO