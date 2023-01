Congreso: Alianza Para el Progreso otorgará voto de confianza a premier Alberto Otárola

Bancada de Alianza Para el Progreso dará voto de confianza a gabinete de Alberto Otárola.

El último martes 03 de enero, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunciaron que otorgarán el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Alberto Otárola. La decisión del grupo político fue afirmada tras una reunión con el premier.

Alejandro Soto, vocero de la agrupación congresal, indicó que durante la conversación con el presidente del Consejo de Ministros pidieron “sinceridad porque es un gobierno de transición y por lo tanto veo que la propuesta que debe lanzarse al país (voto de confianza) tiene que ser el más claro, concreto y posible. El país no puede seguir permitiendo aquellos consejos descentralizados donde se ofrecía el oro y el moro, y a la fecha no recibió nada el interior del país”.

Eduardo Salhuana, segundo vocero de APP, también detalló que a Otárola se le planteó “alternativas serias para que se de una mirada objetiva a favor del país”.

Te puede interesar: Margot Palacios asegura que no dará voto de confianza al gabinete Otárola

“Hemos dado sugerencias en general para que este gobierno se conduzca con menos burocracia y se ejecuten presupuestos que el año pasado, en 2022, se ha dejado de invertir más de 123 mil millones de soles por inoperancia de los ministerios... APP busca estabilidad y siempre con una mirada crítica vamos a otorgar el voto de confianza como corresponde”, mencionó Salhuana.

Avanza País en duda

Luego de esto, Alberto Otárola también mantuvo una reunión con los miembros de la bancada de Avanza País, quienes a su salida expresaron que su decisión aún no está clara por lo que los miembros de la agrupación política se reunirán a fin de establecer su posición.

“Falta que nos reunamos como bancada para tomar una decisión final”, indicó brevemente a la prensa Adriana Tudela, vocera de Avanza País.

Dina Boluarte junto a la bancada de Avanza País.

Respecto a la conversación sostenida con el premier, Tudela contó que “el premier ha manifestado tener puntos de agenda bastante concretos en materia económica que, creemos, deben ser una prioridad, porque, finalmente, si la economía no funciona los peruanos no tienen trabajo y no tienen qué comer, y eso debería ser una prioridad”.

No te lo pierdas: Gabinete Otárola pedirá el voto de confianza el próximo 10 de enero del 2023

Más votos a favor

Quien también adelantó que ha decidido otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Alberto Otárola es la expresidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva. La también congresista de Acción Popular señaló que el perfil de los actuales ministros del Poder Ejecutivo es mejor en comparación a los anteriores que fueron elegidos por Pedro Castillo.

“Evidentemente los ministros tienen un mejor perfil moral y de gestión publica de lo ya hemos tenido [en los gabinetes de Pedro Castillo]. No veo por qué no darle el voto de confianza. El cambio del premier ha sido una buena decisión, necesitamos un premier con experiencia y con perfil político, ese es el plus”, mencionó Alva Prieto a su salida de la sede del Poder Legislativo, el pasado 22 de diciembre.

SIGUE LEYENDO