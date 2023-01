Canciller Ana Gervasi espera que el Congreso le otorgue el voto de confianza al gabinete

Canciller Ana Cecilia Gervasi.

La canciller Ana Gervasi se mostró confiada en que el Pleno del Congreso de la República le otorgue el voto de investidura al gabinete liderado por Alberto Otárola el próximo 10 de enero. Desde Brasil, donde participa de la toma de mando de Luiz Inácio Lula da Silva, mostró su confianza en que se dará tal escenario.

“Nosotros esperamos que el Congreso otorgue el voto de confianza a este gabinete, que es un gabinete de un gobierno de transición como la propia presidenta Dina Boluarte lo ha mencionado, así que llevaremos ese mensaje”, sostuvo en declaraciones para la Agencia Andina. En esa línea, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó con qué animó se presentarán.

“La idea es mostrar lo que se hará en los próximos meses, mientras dure este gobierno de transición”, señaló Gervasi. Mencionó que cada ministro presentará las medidas que tomarán sus sectores con el fin de garantizar la gobernabilidad y la entrega de poder hacia quien lidere el Poder Ejecutivo a partir del próximo 28 de julio de 2024.

Días atrás, el premier Otárola informó tras una sesión del Consejo de Ministros sobre los ejes en los que se centrará su presentación ante la representación nacional para lograr la investidura y seguir con sus funciones dentro del régimen de Boluarte.

Los ejes serán primero, el tema educativo; segundo la lucha contra la corrupción; y tercero el destrabe de proyectos de inversión.

“Se va a anunciar una serie de medidas económicas concretas que van a ayudar a utilizar saldos lamentablemente devueltos en esta gestión que acaba su ejercicio fiscal 2022 y usarlos en lo que hemos llamado ‘Con punche Perú’”, informó el premier ante la prensa.

Como se recuerda, Otárola fue ministro de Defensa durante el premierato de Pedro Angulo, figura cuestionada por su manejo de las protestas contra el gobierno.

Antes de su presentación en el Pleno del Congreso, el premier inició una ronda de diálogo con las bancadas del Parlamento. A través de un oficio, dirigido a los voceros de los partidos, precisó que tiene la finalidad de “diálogo por la paz y la gobernabilidad”.”(…) nuestro deseo de aunar esfuerzos con las distintas bancadas para consensuar diversos aspectos que permitan tomar las mejores decisiones para nuestro país, en aras de la paz y la gobernabilidad”, se lee en la misiva.

De momento, Somos Perú ha sido la primera bancada en asistir a la ronda de diálogo del premier Otárola. Sin embargo, hay otras que no irán de ninguna manera a la cita.

La congresista Margot Palacios (Perú Libre) se pronunció y dejó en claro que no dará su voto de confianza al gabinete Otárola. “Como bancada de Perú Libre no se ha evaluado esa posición sobre el voto de confianza, pero yo he anunciado, particularmente, como congresista de la región de Ayacucho, que ha sido el más reprimido con esta masacre, mi posición. Yo no daría, ni daré, la confianza al gabinete de Otárola”, declaró a Exitosa Radio.

Por otro lado, aseguró que su bancada no avalará más movilizaciones en el interior del país, pese a que otras personalidades de izquierda estarían planificando nuevas marchas. Es por eso, que la congresista hizo un llamado a la población para tomar conciencia y saber que este tipo de protestas violentas solo trae retraso al país.