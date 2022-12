Margot Palacios asegura que no dará voto de confianza al gabinete Otárola

Margot Palacios, congresista de Perú Libre. | Foto: Congreso de la República

La congresista Margot Palacios se pronunció y dejó en claro que no dará su voto de confianza al gabinete Otárola. La parlamentaria indicó que tras las muertes de más de 25 personas al interior del país por las manifestaciones violentas, cuestionó al equipo Ejecutivo que acompaña a Dina Boluarte.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora argumentó que su postura responde en especial a las diez muertes ocurridas en Ayacucho, región que representa en el Legislativo.

A raíz de esta medida, Palacios sostiene que la posición de su bancada aún no está consensuada; ya que no se reunieron para conciliar posturas. Pese a ello, divulgó su opinión personal como representante del sector más dañado, en pérdidas humanas de ciudadanos por la crisis social.

“Como bancada de Perú Libre no se ha evaluado esa posición sobre el voto de confianza, pero yo he anunciado, particularmente, como congresista de la región de Ayacucho, que ha sido el más reprimido con esta masacre, mi posición. Yo no daría, ni daré, la confianza al gabinete de Otárola”, declaró Palacios Huamán para Exitosa.

Por otro lado, aseguró que su bancada no avalará más movilizaciones en el interior del país, pese a que otras personalidades de izquierda estarían planificando nuevas marchas. Es por eso, que la congresista hizo un llamado a la población para tomar conciencia y saber que este tipo de protestas violentas solo trae retraso al país.

“Estamos en un gobierno cívico-militar, porque hemos visto en varias reuniones del consejo de Estado a las Fuerzas Armadas emplear un cogobierno en estos momentos. Al estar en un estado de emergencia, donde los derechos humanos y fundamentales están totalmente vulnerados, sería irresponsable de mi parte convocar al pueblo a salir a las calles”, finalizó.

Gabinete Otárola

Este 10 de enero, el Congreso de la República citó al primer ministro Alberto Otárola para presentar el plan de gestión como titular de la PCM. Ante esto, se espera conocer si los parlamentarios darán o no el voto de confianza al renovado equipo del Ejecutivo que acompaña a Dina Boluarte.

“El Congreso de la República nos ha anunciado que va a ser el 10 de enero y en el Consejo de Ministros que hemos tenido hoy se ha discutido los ejes centrales de esta solicitud de confianza que llevaremos al Congreso”, informó el premier luego de un Consejo de Ministros en el que también participó la jefa de Estado. Los ejes serán, primero, el tema educativo; segundo, la lucha contra la corrupción; y tercero, el destrabe de proyectos de inversión.

Alberto Otárola se presentará ante el Congreso junto al resto del gabinete.

“Se va a anunciar una serie de medidas económicas concretas que van a ayudar a utilizar saldos lamentablemente devueltos en esta gestión que acaba su ejercicio fiscal 2022 y usarlos en lo que hemos llamado ‘Con punche Perú’”, agregó el premier ante la prensa.

Alberto Otárola fue ministro de Defensa durante la titularidad de Pedro Angulo, figura cuestionada por su manejo ante las protestas que se originaron tras la toma de mando de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

