Jhonny Baldovino afirma que la FPF le está generando un daño al fútbol peruano

El asesor legal del SAFAP afirma que la FPF está haciéndole un gran daño al fútbol peruano.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), advirtió sobre los problemas que podría traer la disputa por los derechos de transmisión en la Liga 1. Admitió que el proceso judicial que inicio la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le va a traer muchos problemas al fútbol peruano.

En entrevista con GOLPERU, el abogado comentó que el máximo ente del deporte rey en nuestro país no midió las consecuencias de sus acciones: “Bueno, siempre se puede corregir, no. Yo creo que no han medido las consecuencias del acto jurídico que iniciaron. En una demanda de declaración judicial, la Federación pide a un juez que le diga que ellos son los dueños de los derechos de televisión de la competencia”.

“Mientras no quede consentida esa decisión del juez, todavía no se puede afirmar que la Federación es la dueña de los derechos de la competencia. Por más que lo diga el estatuto, por más que lo diga la norma que todos conocemos. Porque esto viene de FIFA, está en el estatuto de la Federación. Por eso no entiendo por qué la Federación va a un juzgado a pedir un derecho que se supone ya tiene”, sostuvo Baldovino acerca de la demanda que realizó la FPF.

Te puede interesar: Jhonny Baldovino sostiene que la FPF no debería tener el control total del fútbol peruano

Además, el asesor legal de la SAFAP dio a conocer que la medida cautelar no fue avisada a ambas partes: “Eso ha generado que se plantee una medida cautelar dentro del proceso, que, curiosamente, hasta ahora no han sido notificadas oficialmente las partes. Es rarísimo eso. La Federación hizo pública la medida cautelar, pero el juzgado no ha notificado a las partes. Es todo un tema, la verdad, bastante extraño”.

Adicionalmente, Baldovino mencionó que estas acciones le van a traer bastantes problemas al deporte rey en nuestro país. “En un escenario, que creo, va a generar un problema en el fútbol peruano, porque está vigente una investigación fiscal sobre este tema. Ya todos han sido notificados sobre el inicio de la investigación fiscal, sobre el tema de los derechos de televisión y creo que eso no abona a favor de esa investigación”, expresó.

Por último, el abogado dejó en claro que otra Fiscalía va a intervenir y podría traer más problemas al tema: “De repente, la fiscalía contra el crimen organizado ya tomó cartas sobre el asunto y cada acción que se vaya tomando puede tener consecuencias penales”.

Te puede interesar: Sport Boys corre peligro de no disputar la Liga 1 2023

El asesor legal de la SAFAP advierte que puede haber consecuencias fatales para nuestro fútbol.

La salida de los ‘churres’

Hace unas cuantas horas, Alianza Atlético anunció en sus redes sociales que finalizaba su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú. Con ese pronunciamiento, los ‘churres’ estarían adoptando la postura de ponerse en las manos de la FPF. En su comunicado agradecieron por transmitirle sus encuentros por 25 años.

Asimismo, mencionaron que el motivo de su separación es por cumplir las normas vigentes que rigen el fútbol en nuestro país.

Foto: @alianzasullana_.

Con ese suceso, el ‘vendaval’ se une a los nueves equipos que decidieron no continuar con GOLPERU o que no tenían contrato vigente. Esos clubes son: Sporting Cristal, Atlético Grau, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, ADT de Tarma, UTC de Cajamarca, Universidad César Vallejo, Unión Comercio y Academia Cantolao.

Por otro lado, las instituciones deportivas que renovaron con el canal de televisión son las siguientes: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cusco FC, Cienciano, FBC Melgar, Sport Boys, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci.

SEGUIR LEYENDO