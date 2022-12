Jhonny Baldovino sostiene que la FPF no debería tener el control total del fútbol peruano

El asesor legal de la SAFAP cree que la FPF debe de dejar de tener el control absoluto del fútbol peruano.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dio su opinión de los recientes acontecimientos con respecto a los derechos de transmisión de la Liga 1. Comentó que la FPF no puede tener el control de todo el fútbol peruano.

En una entrevista en GOLPERU, Baldovino aseguró que gran parte de los equipos se sostienen gracias a los derechos de transmisión: “El 80% de los casos, los clubes dependen, casi en su totalidad, de los contratos de televisión. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de desarrollar instituciones, a pesar de que en los últimos 15 años han recibido millones de millones de dólares”.

Además, el representante legal de la SAFAP mencionó que varios equipos han ingresado una gran cantidad de dinero en los últimos años: “Hay clubes que han recibido 20 millones de dólares en los últimos diez años y no tienen ninguna cancha de entrenamiento. Eso se corrige a través de licencias. No a través de imposiciones o a través de que yo controlo todo y yo controlo el torneo. Eso no existe en ninguna parte del mundo”.

Por otro lado, aseguró que otros países evolucionaron gracias a la separación de poderes en su fútbol: “Las ligas más exitosas, por no irnos muy lejos, en Ecuador la federación maneja la selección, y la Liga Pro la manejan los clubes. Ellos mismos son los que deciden con quién contratan los derechos de televisión o no. Y ahí los ves participando en el Mundial de Qatar y ves a Independiente del Valle logrando la Copa Sudamericana”.

“En España, la liga española es totalmente ajena a la federación. Es más, están peleados. Tebas, presidente de la liga española, está peleado con Rubiales. Aun así se mantienen separados y cada uno tiene el éxito que le corresponde. Lo mismo la liga inglesa de la federación inglesa, la Bundesliga de la federación alemana”, sostuvo Baldovino sobre las diferentes ligas del mundo.

Por último, el asesor del SAFAP reflexionó que es necesario que la Federación Peruana de Fútbol deje de tener el control absoluto del fútbol peruano: “Nosotros queremos innovar. ¿Innovar cómo? Que un solo ente tenga el poder absoluto sobre el fútbol peruano no es un buen camino ni un buen método y debería de replantearse”.

El asesor legal del SAFAP está en contra del dominio total de la FPF.

Denuncia contra Agustín Lozano

En la misma entrevista, también mencionó que es necesario tomarse en serio la denuncia que tiene el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. “La Fiscalía de Criminalidad no abre procesos así tan fácilmente. Quiere decir que ha encontrado algún tipo de sustento en la denuncia que se ha presentado por Óscar (Romero)”, sostuvo acerca de ese tema.

Asimismo, indicó que esa fiscalía se caracteriza por su profesionalismo, muestra de ello es que abrió un plazo de 120 para que se pueda hacer las investigaciones correspondientes.

Finalmente, explicó que estás investigaciones afectaran al ámbito deportivo, debido a que se puede plantear una denuncia contra el mandamás de la FPF. En adición, enfatizó que desde el ente máximo del fútbol nacional no se percatan del daño que le está haciendo al deporte rey en nuestro país, por querer imponer cosas.

