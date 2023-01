Municipal: Christopher Olivares se está adaptando rápidamente a sus compañeros

El 'zancudito' quiere consolidarse en el once titular de Ángel Comizzo.

Christopher Olivares, anunciado hace unas semanas como nuevo jugador de Deportivo Municipal, contó acerca de como fue el proceso para integrarse al plantel y de sus objetivos para esta nueva temporada.

En una entrevista para las redes del club ‘edil’, el atacante de 23 años comentó cómo se fue adaptando a sus nuevos compañeros: “La verdad que muy bien, una alegría venir a una institución con tanta historia. Me he venido sintiendo bien, los compañeros me han acogido de gran manera y creo que vamos a llegar bien al inicio del campeonato”.

Además, el ‘zancudito’ mencionó que conoce a algunos de los futbolistas que pertenecen a la ‘franja’: “Si hay varios. Ahora, la llegada de Pacheco, de Jair Céspedes, de Diego Soto y unos más. Gracias a Dios, tenemos una buena comunión en el grupo y eso se va a ver reflejado en el campeonato”.

En adición, Olivares habló acerca de cómo se viene dando la pretemporada bajo las órdenes de Ángel Comizzo: “La verdad, bien fuerte, muy fuerte en todo sentido, tanto mental como físico. Creo que eso nos va a servir mucho para, más que llegar, sostener el campeonato. De la mano de los profesionales que tenemos, como el comando técnico que nos ha tocado, creo que lo vamos a lograr”.

Por último, el ex Sporting Cristal confesó cuáles son sus metas a lograr para la siguiente campaña: “Con el favor de Dios, una es consolidarme en el equipo primero. Luego, anotar goles para el beneficio del equipo. Esa es mi función. Más allá de otro objetivo personal, vengo a trabajar los objetivos en común”.

La temporada pasada no fue la mejor para el delantero, debido a la gran competencia que hubo en su puesto. Con los ‘celestes’, consiguió disputar 22 partidos, aunque solamente fue titular en cuatro ocasiones. En total, logró anotar un tanto y brindó dos asistencias a sus compañeros.

Christopher Olivares defenderá su segunda camiseta en el Perú. (Facebook Deportivo Municipal)

El plantel ‘edil’ 2023

Deportivo Municipal viene trabajando de gran manera para poder arrancar de gran forma la Liga 1. Su directiva designó a Ángel Comizzo como su nuevo entrenador para la siguiente campaña. Asimismo, se anunció el fichaje de 11 futbolistas.

La lista de los nuevos jugadores es la siguiente:

- Jair Céspedes (lateral izquierdo)

- Steven Rivadeneyra (arquero)

- Carlos Solís (arquero)

- Anthony Quijano (lateral izquierdo)

- Jair Toledo (lateral derecho)

- Christian Flores (volante defensivo)

- Christopher Olivares (delantero centro)

- Diego Soto (volante ofensivo)

- Fernando Evangelista (defensor central)

- Orlando Gaona Lugo (extremo derecho)

- Leonardo Rugel (defensor central)

Esos futbolistas llegan para ocupar los espacios que dejaron importantes figuras de la ‘academia’ como Hideyoshi Arakaki, Adrián Ascues, Diego Melián, Marco Saravia, Renato Espinosa, Roberto Overlar, Franco Medina, Alonso Yovera, Kevin Moreno, Piero Ratto, Jorge Bazán, Michael Sotillo, Erinson Ramírez, Mario Tajima, Luis Ramos, Alexis Rodríguez, Jhon Vega y Lucas Trejo.

Rival en su debut

Deportivo Municipal tendrá un duro rival en el inicio de la Liga 1 2023. Su oponente en la primera fecha será el recién ascendido Unión Comercio. El ‘poderoso del Alto Mayo’ también se ha reforzado con una gran cantidad de jugadores.

La fecha del duelo entre ambas escuadras está por definirse. En esa misma línea, el campeonato arrancará el 21 de enero.

