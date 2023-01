Melissa Paredes: del escándalo de infidelidad a estar a punto de perder la custodia de su hija, el difícil 2022 de la exmodelo

Melissa Paredes y su difícil 2022. (Instagram)

Uno de los escándalos que remeció la farándula peruana fue, sin duda alguna, el ampay de Melissa Paredes con su entonces bailarín Anthony Aranda. La historia se remonta a octubre del 2021, cuando el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes que serían el punto de partida de uno de los años más difíciles para la actriz peruana.

La modelo mantenía un aparente sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba, con quien además tiene una hija. Durante la pandemia, ambos se lucían en algunos videos de TikTok dejando ver que su amor estaba fuerte.

Melissa Paredes protagonizó un ampay con Aranda, quien fue su pareja de baile en el 2021 cuando formó parte del programa concurso Reinas del Show, de Gisela Valcárcel. La conductora fue vista dándose apasionados besos con el coreógrafo en su camioneta, antes de ir al gimnasio.

Te puede interesar: OnlyFans: El top 10 de las peruanas que incursionaron y fueron un éxito en este 2022

Melissa Paredes y Anthony Aranda, el ampay que remeció a la farándula peruana | Magaly TV: La Firme

La pesadilla de Melissa inició esa noche, cuando en redes sociales comenzó a recibir cientos de críticas por haberle sido infiel a su esposo con el bailarín. Pero, al día siguiente, salió a defenderse en ‘América Hoy’, programa en el que era conductora. Allí, alegó que estaba separada desde julio de ese año, pero que había acordado con el futbolista que lo harían público en diciembre. Incluso, aseguró que su entonces esposo sabía de este romance.

Se divorció de Rodrigo Cuba

Luego de la emisión del ampay, Rodrigo Cuba aseguró que no estaba separado de Melissa e incluso quedó sorprendido con las imágenes porque ese día había salido con su hija a una fiesta infantil. Fue allí que, en compañía de sus amigos, vio el video y quedó consternado.

Aunque cada uno tenía y defendía su versión, decidieron ponerle fin a su matrimonio en noviembre del 2021. Según se pudo conocer, la expareja había logrado un acuerdo y decidieron divorciarse mediante una conciliación en la que estipulaba la tenencia compartida entre padres. Pero, esto significó una nueva batalla.

La modelo aceptó la conciliación, pero tiempo después pidió un cambio porque aseguro que su hija iba a pasar más horas con su padre; además, la rutina escolar iba a ser en su mayoría con el deportista. Esto los enfrascó en una nueva disputa legal que los mantuvo distanciados y en una relación áspera.

Te puede interesar: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el acuerdo al que llegaron por el bien de su hija en Navidad

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firmaron el divorcio a través de una conciliación.

Los chats que mostraban la versión de cada uno

Cada vez que Melissa Paredes hacía algo o aparecía en televisión, era motivo para hablar de esas polémicas imágenes. Sin embargo, la modelo no dejaba de asegurar que ella ya estaba separada de su esposo cuando todo sucedió e incluso afirmaba que había acordado con el ‘Gato’ que no iban a divorciarse porque no había necesidad.

Ante ello, Rodrigo mostró capturas de chats que tenía con la artista con los que quería demostrar que ambos aún seguían como pareja. Por su parte, Melissa hizo lo propio y señaló que lo que envió el padre de su hija estaba recortado y sacado de contexto, por lo que no le daba la razón. La pelea mediática continuaba y parecía que ambos padres luchaban por demostrar quién era el mejor en redes sociales, con lo que exponían a su hija.

Revelan chats de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. VIDEO: Willax

El audio de la conversación entre Melissa y Rodrigo se viralizó

En julio de 2022 se vivió uno de los momentos que marcó un antes y un después en esta tormentosa separación fue la viralización de una llamada telefónica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En este audio de 9 minutos al que tuvo acceso Magaly Medina antes de que se difundiera en las redes sociales, se oye a la modelo exigiéndole a su expareja poder hablar a la 1:30 horas porque si no lo iba a denunciar por haber afectado, supuestamente, la indemnidad sexual de la hija que tienen en común.

Además, se supo que la modelo tenía algunos videos que comprobaban su versión. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre el hecho debido a que este mediático caso incluía a una menor de edad.

A través de sus redes sociales, señalaron que tomarían cartas en el asunto para salvaguardar el bienestar de la menor. “El Programa Nacional Aurora presentó hoy 4 de julio a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Miraflores), los audios y videos correspondientes al caso de la menor hija de la señora Melissa Paredes y el señor Rodrigo Cuba. Demandamos la celeridad del caso ante la exposición de la intimidad y daño moral de una niña”, expresaron.

Ministerio de la Mujer se pronunció en Twitter por caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

La separación de su hija

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió al Ministerio Público que inicie una investigación en contra de ambos padres por el bienestar de la menor. Fue entonces que el 8 de julio, la Fiscalía determinó que Rodrigo Cuba debía mantenerse alejado de su hija con un radar de mínimo 100 metros mientras se encontraba en investigación el presunto delito de tocamientos indebidos.

Mientras tanto, la tenencia quedó a cargo de la madre del futbolista, doña Ysmena Piedra, quien mantuvo en su casa a su nieta. Cuando esto sucedía, Melissa Paredes convivía con su exsuegra para no alejarse de la menor.

Pero, lo peor vino después. El 19 de julio del 2022, el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima ordenó el alejamiento de Melissa de su menor hija a una distancia de 100 metros. Estas medidas de protección se dieron mientras duraban las investigaciones por violencia psicológica en contra de su hija.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba revela que denuncias en su contra fueron archivadas: “Solo deseo vivir en paz”

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes intentan recuperar a su hija, debido a todo lo sucedido. Foto: composición.

Se archivaron las denuncias y volvieron a ver su hija

Luego de dos meses alejada completamente de su menor, la Fiscalía revocó las medidas de protección dictadas en contra de Melissa Paredes y esta se dio a conocer a través de una resolución emitida por el Ministerio Público. Fue el 28 de setiembre del 2022 que en ‘Amor y Fuego’ leyeron el mensaje que le devolvería la felicidad a la modelo.

“Se revoque la ‘Medida de Protección’ consistente en el impedimento a la denuncia de acercamiento o proximidad a la víctima, la que reformándose debe dejarse sin efecto (...) Se integre como ‘Medida de Protección’ a favor de la niña, la exhortación a todos los medios de comunicación por intermedio de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a abstenerse de emitir comentarios o hacer referencia a aquella, así como a la investigación penal en curso, sobre la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual en su agravio”, se lee en el comunicado. Con este permiso, la modelo podía acercarse a su primogénita e incluso podía volver a vivir con ella.

Melissa Paredes ya puede ver a su hija: Fiscalía dejó sin efecto medidas de protección en su contra. (Willax TV)

Pocos días después, Rodrigo Cuba consiguió lo propio y también quedaron sin efecto las medidas de protección impuestas en su contra. Así, ambos padres iniciaron la reconciliación como familia para buscar darle lo mejor a su pequeña.

Rodrigo Cuba celebró que medidas que lo alejaban de su hija fueran revocadas. (Instagram)

Llegaron a un acuerdo y mantienen una buena relación de padres

Luego de un año lleno de idas, vueltas y enfrentamientos, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lograron la conciliación. La pareja entendió que lo más importante para ambos es el bienestar de su hija, por lo que decidieron dejar atrás todo lo que vivieron y se enfocaron en el presente y el futuro.

De esa forma, ambos padres han podido llegar a acuerdos e incluso no tuvieron problema en lucirse juntos en la celebración del cumpleaños de su menor, al que cada uno llevó a su actual pareja. Además, recientemente, en Navidad la menor compartió la Nochebuena primero con Rodrigo Cuba y continuó el festejo en casa de su mamá.

Hasta el momento, ambos han decidido ya no exponer más a la menor en redes sociales y evitan hablar del otro en momentos que puedan crear una especie de conflicto, con lo que han logrado llevarse de una mejor manera.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegaron a un acuerdo por su hija.

SEGUIR LEYENDO