Ni Arequipa ni Cajamarca: Esta es la región con el mejor queso del país y que recibió la distinción “Perú Swiss”

Un delicioso queso peruano redondo, parcialmente cortado con un elegante cuchillo, reposa sobre un plato decorado en una hermosa mesa de madera, listo para ser disfrutado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región La Libertad obtuvo el reconocimiento al mejor queso del país durante la IX edición del Concurso Nacional de Quesos 2026, luego de que el queso artesanal madurado “Perú Swiss”, elaborado por la planta quesera Perla del Paraíso, fuera elegido como el producto más destacado del certamen organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de Agromercado.

El reconocimiento fue anunciado en el marco del IV Salón del Queso Peruano, evento que reunió a productores de distintas regiones del país y que tuvo como objetivo promover la calidad, innovación y competitividad de la cadena láctea nacional. En esta edición participaron 64 plantas queseras procedentes de 16 regiones del Perú, las cuales presentaron un total de 119 muestras de quesos artesanales semimadurados y madurados.

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La Libertad obtiene el reconocimiento al mejor queso del Perú en concurso nacional. (Foto: Midagri)

Crecimiento de la industria quesera artesanal

De acuerdo con MIDAGRI, la edición 2026 evidenció un incremento en la participación respecto al año anterior. En 2025 participaron 40 plantas queseras y se presentaron 82 variedades de queso, mientras que este año la cifra aumentó a 64 plantas y 119 muestras, lo que refleja mayor especialización y valor agregado en la producción artesanal.

Las regiones participantes fueron: Junín, Arequipa, Tacna, Puno, Cajamarca, Cusco, Áncash, Ica, Piura, Pasco, Ayacucho, La Libertad, Huancavelica, Amazonas, San Martín y Lima.

Este mayor alcance territorial evidencia el fortalecimiento de la cadena láctea artesanal y el interés creciente de los productores por mejorar la calidad de sus productos.

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Un exquisito queso peruano redondo, cortado con elegancia sobre un plato blanco, reposa en una mesa de madera, acompañado de aceitunas y vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación internacional y ganadores del concurso

La evaluación estuvo a cargo de 27 jurados nacionales e internacionales provenientes de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, quienes calificaron los productos bajo criterios técnicos como apariencia, aroma, textura, sabor y calidad integral.

Entre los principales ganadores y categorías del concurso destacan:

“Samanlac” (Puno) – Categoría Paria

“Lácteos ALPI” (Áncash) – Categoría Andino

“Disana” (Cajamarca) – Categoría Peruano Especial

“Quesos Chacas” (Áncash) – Internacional Semimadurado

“Perla del Paraíso” (La Libertad) – Internacional Madurado y Mozzarella

“Lácteos Huacraruco” (Cajamarca) – Categoría Regional

“Don Lorenzo” (Puno) – Categoría Innovación

“Lácteos Domenica” (Arequipa) – Categoría Emergente

Concurso Nacional de Quesos 2026 premia a La Libertad por el mejor queso del Perú. (Foto: Midagri)

Impulso a pequeños productores

MIDAGRI señaló que el Concurso Nacional de Quesos busca fortalecer la competitividad de pequeños y medianos productores lácteos de distintas regiones del país, promoviendo mejoras en los procesos de elaboración, innovación y valor agregado de los productos derivados de la leche.

La entidad también destacó que estas iniciativas forman parte de las acciones orientadas a impulsar la agricultura familiar y ampliar las oportunidades comerciales para los productores artesanales. A través de espacios como el Salón del Queso Peruano, los participantes pueden exhibir sus productos, establecer contactos comerciales y posicionar la producción nacional en mercados cada vez más competitivos.

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Queso elaborado en La Libertad es elegido como el mejor del país en certamen nacional. (Foto: Midagri)

Salón del Queso Peruano reunió a 200 expositores

El pasado 19 de mayo, se celebró el IV Salón del Queso Peruano en el Centro de Convenciones Lima, reunió a más de 200 expositores de todas las regiones del país, superando ampliamente la cifra del año anterior. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego junto a CEDEPAS Norte y los gobiernos regionales de Arequipa y Cajamarca, el evento ofreció una plataforma para productores, especialistas y público general. La feria incluyó ruedas de negocios, talleres especializados, catas y espacios de maridaje, además de actividades dirigidas a niñas y niños para promover el consumo de productos lácteos.

La edición 2026 destacó por la presencia de quesos de cabra, búfala y oveja, reflejando la diversificación e innovación en la industria láctea peruana. Marcas especializadas presentaron productos con valor agregado, como quesos madurados y yogures, impulsados por asistencia técnica y la apuesta por la calidad. El concurso nacional “Quesarte” convocó a 90 productores artesanales y el público pudo adquirir entradas a través de plataformas digitales, consolidando la feria como un espacio clave para el crecimiento y visibilidad de los derivados lácteos peruanos.

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