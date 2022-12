Lucía de la Cruz furiosa con Brunella Torpoco por desplante: “Yo le enseñé lo que tenía que cobrar”

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco.

Totalmente molesta. Lucía de la Cruz expresó su malestar con Brunella Torpoco porque la salsera no la saludó cuando se reencontraron durante las grabaciones de “El Salsatón de Radiomar y ATV”, un especial que alistan dichos medios de comunicación para recibir el Año Nuevo 2023.

De acuerdo a lo que relató la cantante criolla, ella subió al escenario con la intención de saludar a su colega, esto sin imaginar que la salsera le daría la espalda para irse con su equipo de trabajo. La actitud que tomó la ‘chalaca’ ocasionó que la Lucía arremeta contra ella.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó”, comentó para Trome.

De otro lado, Lucía de la Cruz le recomendó a Brunella Torpoco que tenga un entorno que la aconseje mejor, pues ellos son artistas que se deben a su público, por lo que deberían de tener principios.

“La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada”, dijo Lucía para el medio La República.

Asimismo, la cantante criolla sorprendió al decir que si pone a Yahaira Plasencia a competir con la ‘chalaca’ se encuentra segura que la popular ‘Reina del Totó’ no desafina igual que ella.

“Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender. Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella”, finalizó.

Yahaira Plasencia y su consejo a Brunella Torpoco

Yahaira Plasencia se reunió con Brunella Torpoco y no dudó en darle un consejo, comentándole a modo de broma que debe de mirar su historia para saber que no debe de cometer sus mismos errores, pues ha estado envuelta en polémicas desde haca varios años.

“Un consejo que yo te puedo dar es que mires mi historia y no lo hagas, no mentira, jaja. Yo escuché a Brunella hace mucho tiempo, esta carrera es de valientes, Daniela, yo y otros artistas sabemos que nos hemos caído mil veces, pero lo importante es salir adelante. Te vas a caer, levántate, reinventate, eres una mujer fuerte y de barrio como nosotras, estás representando al Perú, sigue adelante”, comentó.

