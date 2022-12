Brunella Torpoco y su resumen de su 2022: “He pasado momentos duros, pero también bonitos”

Brunella Torpoco cumplió su sueño de cantar con El Gran Combo de Puerto Rico.

La cantante Brunella Torpoco analizó cómo le fue este año que termina, el 2022, indicando que tuvo altos y bajos. La cantante confía en que el 2023 será mejor en lo personal y artístico. Como se recuerda, la salsera viajó fuera del país tras sufrir amenazas de muerte. Aunque anunció que se retiraría de la música, meses después, la intérprete de ’Honda-Costumbres’ regresó a la palestra para seguir demostrando su talento a los peruanos.

“He pasado momentos duros, ya todos lo saben, pero también bonitos por el año de la gente. Muchas gracias de todo corazón por su respaldo, soy una jovencita que aprende todas las experiencias. De eso se trata la vida. Me he caído y también me he levantado, pero no sería posible sin el amor del público. Mis temas están número uno en la radio y me queda dar gracias a ustedes y a Dios por todas sus bendiciones”, dijo Brunella Torpoco.

La salsera es una artista que ganó gran popularidad a inicios de la pandemia. Su talento para el canto y su peculiar estilo se robó el corazón de todos sus seguidores. Debido a la coyuntura, la salsera se presentaba en los recordados ‘privaditos’, hecho que ha aceptado que no estaba bien. Sin embargo, remarca que se vio en la necesidad de hacerlo para sacar adelante a su familia.

“Lo recuerdo como un momento emotivo y triste, porque yo no quería hacerlo, me vi obligada, me vi en la necesidad de hacerlo por la familia. Todo lo que pasé en la pandemia son experiencias que me quedan, empecé mi carrera y, por un lado, me ayudó mucho”, dijo en su momento a Infobae.

En marzo del 2022, la cantante acaparó varias portadas de diario debido a las amenazas que venía recibiendo. Según cuenta, estas iniciaron desde hace mucho, pero optó por no darles importancia hasta que una nota anónima llegó a la casa de su madre. “A la tercera se muere la p*** de tu mamá”, se podía leer. Hecho que llenó de terror a la cantante.

Viajó fuera de Perú, hizo su gira en el extranjero, pero finalmente decidió regresar a nuestro país para seguir con su carrera profesional.

“Fue muy difícil poder estar en esas dos situaciones. Por una parte, por lo que me había pasado y por otra, la gente que me dio la espalda, que decía que era un show y que era armado. Eso sí me afectó un poco porque no sería capaz de inventar algo tan feo, tan delicado. Yo no soy ese tipo de persona. Yo con mi carrera siempre he sido sincera, siempre he sido buena onda, no he mentido, tengo mi carrera limpia”, señaló a Infobae cuando regresó a los escenarios peruanos.

Brunella Torpoco alista miniserie donde contará pasajes de su vida. (Instagram)

Brunella Torpoco y su sueño cumplido

Hasta la fecha ha cumplido con uno de sus anhelados sueños, cantar con El Gran Combo de Puerto Rico, con quienes interpretó un clásico de la salsa, el tema ‘Un verano en Nueva York.’

Después de ello, la chalaca no se quedó con los brazos cruzados, conversó con los integrantes de la Universidad de la salsa para cantar un tema juntos, proyecto que la tiene emocionada y anhela comenzar un nuevo año con las mejores vibras.

“Cantar con El Gran Combo de Puerto Rico es un sueño cumplido. Desde chiquita he escuchado sus canciones como buena salsera, de verdad me he muerto de nervios al conocerlos. Hoy somos amigos, además hemos hablado de la posibilidad de grabar un tema juntos, estoy realmente muy emocionada. Lloro de felicidad porque son una verdadera institución de la música, de la salsa”, indicó la salsera, quien brindará un show el 1 de enero en el Festival Palmeras en Fronteras Unidas- Independencia, junto a Alexander Abreu, Los 4 de Cuba, Charanga Habanera, Zaperoko, Bembe, Tania Pantoja, Combinación de la Habana, Bembe, Álvaro Rod, Son Tentación, entre otros artistas.,

“Recibimos el año 2023 trabajando y es un extraordinario síntoma para continuar luchando en el complicado mundo de la música con mucho entusiasmo. Las entradas están a la venta en Teleticket”, señaló la artista.

Brunella Torpoco cumplió su sueño de cantar con El Gran Combo de Puerto Rico.

Miniserie sobre su carrera musical

En el mes de octubre, la salsera utilizó sus redes sociales para dar a conocer que su vida y carrera musical será llevada la pantalla a través de una miniserie. Según el adelanto que lanzó Brunella Torpoco en sus redes, parece indicar que la producción nacional contará la historia desde su niñez, adolescencia hasta cómo llegó a forjarse como una de las cantantes de salsa más queridas del Perú.

En el video colgado en su cuenta de Instagram se puede ver a una niña caminando por las calles del Callao y cantando una canción, así como a una jovencita con micrófono en mano que, finalmente, se convierte en Brunella Torpoco.

La artista nacional reveló que ha conversado con algunos productores, quienes le ofrecieron relatar pasajes muy interesantes de su vida. “Familia, quiero contarles que hace poco se me presentó la oportunidad de grabar una mini serie sobre mi vida, hoy quiero dejarles un video que llamó la atención de algunos productores y me propusieron grabar todo sobre mi vida, ya se viene la miniserie de Brunella Torpoco, y ¿tú? ¿La quieres ver?”, escribió como descripción a su post en aquel mes.

Hasta el momento no se sabe más detalles sobre esta propuesta, pero los fans expresaron que esperan que se transmita en televisión nacional.

Brunella Torpoco anuncia emocionada que grabará miniserie basada en su vida y carrera musical. (Instagram)

¿Quién es Brunella Torpoco?

Brunella Torpoco es una joven de 23 años dedicada a la música. Una promesa de la salsa que nació en el barrio de Chacaritas en el Callao. Proveniente de una familia humilde, ha demostrado tener gran talento y abrirse paso en la industria de la música. Desde hace 6 años comenzó su carrera como cantante y su peculiar voz se ha convertido en su sello, recibiendo el nombre de la ‘Ronquita de la salsa’.

