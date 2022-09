Brunella Torpoco fue llevada de emergencia en horas de la madrugada: “Tengo unos días de reposo”

Brunella Torpoco fue atendida de emergencia tras sentirse mal de salud. (Instagram)

Ha pasado algunas semanas desde que Brunella Torpoco regresó al Perú tras estar varios meses en Estados Unidos y algunas ciudades de Europa luego de sufrir amenazas de muerte. La cantante de salsa volvió a su país natal para seguir incursionando en la música y no dejar que sus problemas interfieran en su lucha por convertirse en una de las grandes exponentes de la salsa.

Durante los últimos días, la artista nacional no ha dejado de presentarse en diversos escenarios de Lima y provincias, pero todo parece indicar que el agotamiento físico le ha jugado una mala pasada. Este 26 de setiembre, la salsera sorprendió al revelar que fue intervenida de emergencia en horas de la madrugada.

Brunella Torpoco utilizó sus redes sociales para informar que está delicada de salud y que tendrá que cancelar algunos conciertos para poder recuperarse al 100 por ciento. Asimismo, se disculpó con todos sus fanáticos, pues no podrá asistir a los compromisos que ya tenía pactados para esta semana ya que deberá tomarse unos días para descansar.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la interprete compartió con sus más de 156 mil seguidores una fotografía de ella acostada en la que sería la camilla de un centro de salud recibiendo medicina intravenosa, dejando a más de uno preocupado.

“Familia, ayer en la madrugada me comencé a sentir mal de salud. Tuve que salir de emergencia a verme. Tengo unos días de reposo y estoy cancelando algunas cosas. Pedir disculpas de corazón. Los quiero”, se lee en su pronunciamiento.

Hasta el momento, Brunella Torpoco sólo se ha dedicado a repostear el último show que tuvo antes de sentirse mal y no ha dado mayores detalles de cómo se encuentra, pero se espera que se mejore pronto para que continúe deleitando con su voz a sus fieles fans.

Sergio George apoyó a Brunella Torpoco cuando pensó en retirarse de la música

Brunella Torpoco se refirió a las palabras de halago que recibió por su talento en el programa de Gisela Valcárcel. Fue el productor musical Sergio George, quien elogió su voz. La salsera se mostró feliz por lo que ha logrado, pero confesó que se sintió muy nerviosa en la pista. Aclaró que es una artista que viene empezando y se sigue preparando para ser mejor cantante.

Sin embargo, sorprendió al revelar que Sergio George se tomó un tiempo para escribirle en el momento que anunció su retiro de la música. Como se recuerda, la salsera fue víctima de la delincuencia e incluso recibió más de una amenaza de muerte que la obligaron a dar un paso al costado en su carrera.

“Muchas personas me escribieron a darme fuerzas y él fue una de ellas, que nunca se me pasó por la cabeza y le agradecí y bueno gracias Sergio por ese apoyo que me brindaste, cuando yo pasé ese mal momento. Ahí es donde se ven las personas (que nos apoyan)”, sentenció la artista.

