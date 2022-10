Brunella Torpoco anuncia emocionada que se grabará miniserie basada en su vida y carrera musical

Brunella Torpoco anuncia emocionada que grabará miniserie basada en su vida y carrera musical. (Instagram)

A fines del mes de setiembre, Brunella Torpoco preocupó a sus fanáticos al informar que había sido atendida de emergencia en horas de la madrugada. Sin embargo, la angustia duró pocas horas, pues informó que se estaba recuperando. Ahora, vuelve a pronunciarse, pero para dar una noticia que alegrará a muchos de sus seguidores.

La salsera utilizó sus redes sociales para dar a conocer que muy pronto se conocerá más detalles de su intimidad en una miniserie basada en su vida y carrera musical. Todo parece indicar que la producción nacional contará la historia desde su niñez, adolescencia hasta cómo llegó a forjarse como una de las cantantes de salsa más queridas del Perú.

Así lo dejó ver en el primer tráiler publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve a una niña caminando por las calles del Callao y cantando una canción así como a una jovencita con micrófono en mano que, finalmente, se convierte en Brunella Torpoco.

La artista nacional reveló que ha conversado con algunos productores, quienes le ofrecieron relatar pasajes muy interesantes de su vida. “Familia, quiero contarles que hace poco se me presentó la oportunidad de grabar una mini serie sobre mi vida, hoy quiero dejarles un video que llamó la atención de algunos productores y me propusieron grabar todo sobre mi vida, ya se viene la mini serie de BRUNELLA TORPOCO, y ¿tú? ¿La quieres ver?”, escribió como descripción a su post.

Brunella Torpoco. (Instagram)

Hasta el momento, no se ha dado mayor información sobre el nuevo proyecto como la fecha de estreno o el medio por el cual será transmitido. Sin embargo, se espera se reproduzca en televisión nacional y que también se abarque el duro momento que atravesó cuando casi se retira de la música.

La noticia ha generado miles de reacciones por parte de sus fans que no dejan de celebrar y enviarle sus mejores deseos. “Lo esperamos con muchas ansias”, “Vamos brune con todo eres una gran representante nuestra”, “Ya quiero verla”, “Obvio que la quiero ver”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, en varias oportunidades Brunella Torpoco ha expresado sus ganas de seguir aumentando sus conocimientos y de incursionar en la actuación. Incluso, durante una visita al programa ‘En Boca de todos’ realizó un pequeño sketch y se llevó los halagos de los presentes en el set.

Brunella Torpoco alista miniserie donde contará pasajes de su vida. (Instagram)

¿Por qué fue atendida de emergencia?

Brunella Torpoco contó que fue intervenida de emergencia en horas de la madrugada del 26 de setiembre. La cantante tuvo que cancelar los conciertos que ya estaban programados para esa semana y llevar reposo absoluto. Aunque, en un principio no explicó el por qué tuvo que acudir a un centro de salud, cuando reapareció en su cuenta de Instagram contó lo que le pasó.

“Últimamente, he tenido unas semanas muy pesadas, con estrés, problemas y muchas cosas que los artistas también pasamos. He estado un poco mal de salud, pero ya estoy recuperándome y todo bien. Ahora tengo que alimentarme bien porque me he estado descuidando de eso también y por eso que me puse mal. Tengo que poner de mi parte para poder levantarme temprano y tomar desayuno”, dijo la artista.

