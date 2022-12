Las mayores decepciones del fútbol peruano el 2022

El 2022 hubo varias decepciones para el fútbol peruano, tanto a nivel de selección como clubes.

El 2022 el deporte peruano atravesó por situaciones decepcionantes. Desde las campañas discretas de los clubes nacionales en la Copa Libertadores hasta, el golpe más duro, la eliminación de la selección del Mundial Qatar 2022 tras perder el repechaje ante Australia, que significó el fin del exitoso proceso del técnico Ricardo Gareca. Además, futbolistas que fueron importantes para la ‘bicolor’ vivieron los puntos más bajos de su carrera.

El torneo local tampoco se salvó de las desilusiones, debido a que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal contrataron futbolistas que causaron una gran expectativa, pero que al final no dieron la talla.

Eliminación de Perú en el repechaje

El 2022 inició de forma espectacular para la selección peruana, el triunfo agónico contra Colombia en Barranquilla reavivó la esperanza de clasificar al Mundial Qatar 2022. Tras mucho remar, se consiguió un boleto para el repechaje al vencer a Paraguay 2-0 en Lima, por lo que el país vivió una fiesta y miles de hinchas viajaron a Doha para presenciar el último paso de la ‘bicolor’ antes de disputar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Los jugadores de la selección peruana quedaron desconsolados tras la eliminación ante Australia (REUTERS/Mohammed Dabbou)

La derrota ante Australia por penales significó una desilusión para los peruanos, quienes habían armado una fiesta sin precedentes en la previa del partido y muchos daban por descontado el triunfo ‘blanquirrojo’. No obstante, los dirigidos por Ricardo Gareca mostraron un nivel distante al de las Eliminatorias, al ser esquivo el gol del triunfo en 120 minutos de juego. En la tanda de penales, Luis Advíncula y Alex Valera fallaron ante las distracciones Andrew Redmayne, quien pasará a la historia como ‘El portero bailarín’.

Luis Advíncula y Álex Valera erraron en la tanda de penales y Perú le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (ESPN).

La frustrada clasificación al Mundial desencadenó duras críticas al plantel por llevar a amigos, familiares y personas ajenas al fútbol en el avión y al hotel de concentración. Además, generó una crisis económica en la FPF que ocasionó la no renovación y salida Ricardo Gareca del banquillo ‘bicolor’, poniendo fin a un ciclo de 8 años.

Clubes peruanos en Copa Libertadores

La campaña de los clubes peruanos en Copa Libertadores volvió a ser una decepción este 2022. Se esperaba que Alianza Lima, manteniendo la base del campeonato de 2021 y con jugadores como Hernán Barcos o Cristian Benavente, pueda romper la mala racha de partidos sin ganar en la competición. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Bustos no solo finalizaron últimos en su grupo con solo un punto, extendiendo el récord negativo a 29 encuentros sin triunfos, sino que ante River Plate sufrieron la peor goleada de su historia al caer 8-1 en el Monumental de Núñez.

Dicho partido fue el que catapultó a la fama a Julián Álvarez, quien marcó 6 goles ante de irse al Manchester City.

El grupo de los ‘blanquiazules’ también estuvo conformado por Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil. El único punto lo consiguieron igualando 1-1 con el ‘Cacique’ en el Estadio Nacional.

La participación de Sporting Cristal no fue mucho mejor, los ‘celestes’, acostumbrados a ganar al menos un partido en el certamen internacional, finalizaron últimos de su zona con solo 2 puntos. Los ‘rimenses’ enfrentaron a Talleres de Córdoba, Universidad Católica y Flamengo y solo pudieron empatar en casa ante los dos primeros.

Sporting Cristal no pasa la fase de grupos de la Copa Libertadores hace 18 años (Sporting Cristal).

La fase previa de la Libertadores fue más de lo mismo, ya que en la Fase 1, César Vallejo quedó eliminado tras caer ante Olimpia de Paraguay por un global de 3-0 y en la Fase 2, Universitario sucumbió ante Barcelona de Ecuador por el mismo resultado.

El regreso de Paolo Hurtado

Paolo Hurtado regresó a Alianza Lima después de 10 años en el exterior. El ‘Caballito’ llegó con la consigna de reemplazar al paraguayo Edgar Benítez, quien fue clave en el título de 2021, no obstante, gozaba de la confianza de los hinchas ‘blanquiazules’, quienes recordaban el gran rendimiento que demostró en 2010 y 2011 y que le permitió emigrar.

Paolo Hurtado cumplió el sueño de campeonar con Alianza, aunque tuvo muy poco protagonismo (Instagram paolohurtado16).

El volante venía con poca continuidad en los últimos años, debido a las lesiones, por lo que comenzó ingresando en los últimos minutos en las victorias sobre Sport Boys (3-1), Carlos A. Mannucci (0-1) y Alianza Atlético (1-0). La idea era que poco a poco vaya ganando ritmo y recuperando su nivel.

No obstante, esto no ocurrió y cuando le dieron poco más de 20 minutos en el empate ante Sporting Cristal (0-0) y la victoria sobre Sport Huancayo (1-0), quedó claro que no estaba bien físicamente. Sin embargo, los partidos que marcarían a Hurtado fueron la derrota ante Universitario (2-0) y el empate (0-0) con Cantolao, en los que ingresó con el objetivo de cambiar el partido y refrescar el ataque, pero su aporte fue nulo.

Paolo Hurtado tuvo una presentación entre bombos y platillos, pero no tuvo el nivel esperado. (Alianza Lima)

Con la salida de Carlos Bustos y la llegada de Guillermo Salas a la dirección técnica, el ‘Caballito’ no volvió a salir ni en la banca de suplentes. Pese a que le quedaba un año de contrato, la dirigencia ‘blanquiazul’ rescindió su vínculo, abandonando la institución tras solo 7 partidos en los que no registró goles, asistencias ni completó los 90 minutos.

Jhon Jairo Mosquera

El delantero colombiano Jhon Jairo Mosquera llegó con la tarea de ser el nueve de Sporting Cristal en Copa Libertadores tras la partida de Marcos Riquelme, quien no había convencido la temporada anterior. El atacante tenía el respaldo de Roberto Mosquera, quien lo había dirigido en Royal Pari de Bolivia, donde fue su goleador.

Jhon Jairo Mosquera fue uno de los fichajes más decepcionantes de la Liga 1 (Sporting Cristal).

Las cosas fueron mal con el atacante desde un principio. Debutó en la primera fecha frente a Sport Huancayo, donde se le vio mal físicamente y con poca movilidad en el frente de ataque. En la segunda jornada arrancó contra FBC Melgar, pero no hubo mejora, saliendo a los 60′ y perdiéndose los siguientes partidos bajo la premisa de ponerse al 100%.

No obstante, a su regreso tampoco marcó la diferencia y fue protagonista de varios goles errados, los más recordados fueron en la derrota 2-0 frente a César Vallejo, cuando ingresó en el entretiempo luego de que los ‘poetas’ se quedaran con 9 jugadores, pero aun así no fue capaz de convertir, y el otro en la caída 1-0 ante Talleres de Córdova por Copa Libertadores, cuando recibió un pase de Yoshimar Yotún, quien lo dejó mano a mano, pero no pudo controlar el balón.

Delantero colombiano jugó los últimos 13 minutos del partido y tuvo a sus pies el empate para Sporting Cristal.

Finalmente, Sporting Cristal decidió rescindirle el contrato en mayo, por lo que abandonó la institución tras seis partidos disputados, en los que no registró goles ni asistencias. Tampoco pudo completar los 90 minutos en ningún encuentro.

Álvaro Gutiérrez y su campaña en Universitario

Universitario de Deportes inició el 2022 con la ilusión de conseguir su estrella número 27. La temporada inició complicada debido a que el estratega uruguayo Gregorio Pérez tuvo que dejar el cargo debido a problemas de salud. Ante este problema, Jean Ferrari buscó un entrenador uruguayo de perfil parecido como Álvaro Gutiérrez.

El técnico de 54 años tuvo un debut alentador, goleando 3-0 a la San Martín en el Monumental. Sin embargo, los éxitos duraron poco, pues llegó la eliminación en fase previa de Copa Libertadores, donde cayeron con Barcelona de Guayaquil por un global de 3-0. En el torneo local el paso del equipo fue irregular, con derrotas ante Carlos Stein (2-0), Municipal (2-1) y Deportivo Binacional (1-0).

Álvaro Gutiérrez solo duró dos meses al frente de Universitario (Universitario de Deportes).

El fútbol mostrado por el equipo no convencía a los hinchas, ni si quiera en las victorias. La goleada 4-1 a manos de Alianza Lima en el Monumental fue la gota que colmó el vaso y fue cesado del cargo tras solo 2 meses de asumir. Álvaro Gutiérrez se fue de Universitario con un saldo de 11 partidos en los que sumó 6 derrotas, 1 empate y 4 triunfos.

Claudio Yacob y Ángel Cayetano

Universitario de Deportes tuvo que atravesar dos grandes decepciones en su intento de darle un salto de calidad a su mediocampo. La primera se dio a comienzos de año, cuando ficharon al uruguayo Ángel Cayetano, quien venía de ser escogido mejor defensor de la liga uruguaya el año anterior.

Ángel Cayetano no pudo asentarse como titular en Universitario (GEC).

Álvaro Gutiérrez lo situó como volante de marca, pero su lentitud y poca claridad para repartir la pelota demostraron que no estaba al nivel para comandar la medular ‘crema’, uno de sus peores partidos fue la derrota 4-1 con Alianza Lima en el Monumental. Terminó rescindiendo contrato al final del Apertura tras disputar 18 partidos y marcar un gol.

Para reemplazarlo, los ‘merengues’ contrataron al argentino Claudio Yacob, pedido expreso del nuevo técnico Carlos Compagnucci y que venía con el cartel de haber jugado muchos años en la Premier League. Sin embargo, su rendimiento fue aún menor al de Cayetano, en su debut cometió un grosero error que costó una derrota ante Municipal y al cabo de poco tiempo desapareció de las alineaciones, rescindiendo contrato a fin de temporada tras jugar solo 8 encuentros.

Claudio Yacob cometió un blooper al regalarle el balón en salida a Roberto Ovelar (GOLPERÚ).

Otros fichajes que no rindieron en Universitario fueron Roberto y Joao Villamarín, Rodrigo Vilca y Alfonso Barco. Los 3 primeros ya no están en el club y el cuarto podría ser prestado.

La temporada de Paolo Guerrero

El 2022 fue uno de los peores años en la carrera de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ inició la temporada como jugador libre, ya que había rescindido su contrato con Inter de Porto Alegre, y se concentró en recuperarse de la grave lesión en la rodilla que arrastra desde mediados de 2020. Por este motivo, se mantuvo en inactividad los primeros meses del año.

Paolo Guerrero está próximo a cumplir 39 años y se encuentra buscando un nuevo club. (Getty Images)

Los problemas para el delantero iniciaron en julio, cuando rechazó firmar con Alianza Lima para jugar en Avaí de Brasil, esto le ocasionó muchas críticas departe de los hinchas ‘blanquiazules’, quienes consideraban que a sus 38 años, había llegado el momento de cumplir su promesa de regresar y jugar junto su mejor amigo, Jefferson Farfán.

El gerente deportivo, José Bellina, reveló que le hicieron hasta dos ofertas, pero no fue suficiente para convencerlo: “Le hemos hecho una propuesta hace una semana, hace unos días hicimos otra con modificaciones. Estamos a la espera de que él pueda determinar qué es lo que quiere”, declaró a Ovación en ese entonces.

El 'Depredador' sufrió varias lesiones que solo le permitieron jugar 10 partidos con Avaí.

El rendimiento de Guerrero en Avaí fue decepcionante, sus problemas físicos solo le permitieron disputar 10 partidos en los que no marcó ningún gol y el equipo culminó la temporada descendiendo a segunda división. Por este motivo, volvió a ser punto de críticas en Brasil, incluso el periodista Polidoro Júnior lo calificó como el “mayor gol en propia puerta del año”, ya que el ‘León de la Isla’ invirtió mucho dinero para que sea su goleador.

Escándalos de violencia familiar

Este 2022 se vivieron dos hechos que decepcionaron a muchos aficionados al fútbol peruano: Los escándalos de violencia familiar de Martín Távara y Andy Polo, una de las grandes promesas del torneo local y un jugador que fue muy importante para Universitario de Deportes y durante el proceso de Ricardo Gareca.

