Ricardo Gareca se rindió ante Jefferson Farfán tras su retiro: “De los mejores jugadores que me tocó tener en la vida”

Ricardo Gareca compartió vestuario con Farfán durante más de siete años.

Jefferson Farfán se retiró del fútbol después de 21 años de carrera deportiva. En ese sentido, Ricardo Gareca, su exentrenador en la selección peruana, confesó que tuvo comunicación con él y resaltó sus cualidades, es más afirmó que es uno de los mejores futbolistas que dirigió en su carrera como DT.

“Apenas me enteré, le mandé un mensaje y él me lo respondió rápidamente. Le agradezco, un monstruo, de los mejores jugadores que me tocó tener en la vida. Y lo agarré en una época diferente, me hubiese encantado agarrarlo cuando recién comenzaba”, declaró en conversación con el periodista Horacio Zimmermann.

El estratega argentino llenó de elogios a ‘Jeffry’ con quien compartió más de siete años en la ‘bicolor’. “Me pareció un jugador espectacular, de los mejores delanteros que me tocó tener. Jugador sensacional”.

Gareca sobre Farfán y Guerrero

El ‘Flaco’ lamentó no poder tener en la selección a Farfán y Guerrero juntos en su mejor momento y realizó una confesión sobre los dos jugadores. “Cuando me ofrecieron la renovación, todo el cuerpo técnico nos juntamos y dijimos ‘bueno, tenemos a Paolo y Jefferson, si llegan los dos bien, estamos bárbaros, con 38 años igualmente porque soy grandes profesionales”.

“La verdad que fueron sensacionales los dos. La eliminatoria de Paolo (camino a Rusia 2018) fue espectacular y la aparición de Jefferson, hasta el Mundial, también lo fue”, agregó el entrenador de 64 años.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero estuvieron juntos por última vez con Perú en el partido contra Chile.

Su engreído en la selección

Ricardo Gareca tuvo una buena relación tanto como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y todos sus pupilos. No obstante, hay uno con el que desarrollo un ‘feeling’ especial. Se trata de Christian Cueva, con quien protagonizó abrazos de padre-hijo a lo largo de las clasificatorias sudamericanas. El ‘Tigre’ habló sobre su comunicación con ‘Aladino’.

“Con los muchachos no hace falta tener un contacto fluido porque saben el gran aprecio y respeto que yo les tengo. Fui un agradecido con todos y lo manifesté cuando me fui. Con todos, inclusive con los muchachos que formaron parte en el comienzo. Muy respetuosos y profesionales”, expresó.

El abrazo efusivo de Gareca y Cueva tras su gol en Perú vs Venezuela.

El retiro de Jefferson Farfán

La ‘Foquita’ anunció su retiro tras coronarse bicampeón con el equipo de sus amores, Alianza Lima. “Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida. Gracias a todos por su apoyo incondicional, gracias futbol”, escribió en su cuenta de Instagram acompañado de un video.

El futbolista de 38 años colgó los botines por un motivo específico. Sus diversas lesiones en la rodilla, las cuales no le permitieron completar 90 minutos en este 2022. Apenas jugó tres partidos, en cada uno ingresó sobre el final. Y no pudo anotar, ni dar una asistencia.

Ahora, el exjugador de Schalke 04 piensa en realizar su partido de despedida y desde Alianza Lima vienen evaluando en qué nueva posición podría desempeñarse dentro de la institución. Según RPP, podría ser el nuevo director de Asuntos Internacionales, que estará vinculado con la imagen del club ‘victoriano’. Aún no hay nada oficial.

