Yoshimar Yotún renovó con Sporting Cristal y se quedará hasta el 2024

Percy Liza y Yoshimar Yotún en la celebración del agónico gol para victoria de Sporting Cristal.

Mucha incertidumbre se vivió con el futuro de Yoshimar Yotun pues no se sabía si iba a renovar o no con Sporting Cristal. Hubo varias idas y vueltas porque la directiva ‘celeste’ siempre mostró su deseo de que continuara en La Florida, pero el volante quería seguir su carrera en el exterior. Y mientras llegaba una oferta concreta, se estaba tomando su tiempo y en el club esperaban su respuesta.

Hasta que finalmente, decidió quedarse con los ‘cerveceros’ y no por solo seis meses como se pensaba a especular, está asegurado hasta el 2024. Así es, ‘Yoshi’ tiene para dos años más en el Rímác, así lo anunció el club a través de sus redes sociales.

“¡¡𝗬𝗢𝗦𝗛𝗜, 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗦𝗧𝗘!! ✍️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ #FuerzaCristal #SomosFamilia”, así publicó Cristal la permanencia de Yotún por Twitter.

Yoshimar Yotún renovó con Sporting Cristal hasta el 2024.

Esta noticia fue la más celebrada por los hinchas de Cristal, quienes se habían hecho la idea de que Yoshimar Yotún dejaría el equipo porque no estaba en la pretemporada y el presidente de la institución, Joel Raffo, no daba nada por concreto. Además, se vio al jugador nacional entrenando en La Videna y no en la Florida, eso hizo que se desatara rumores de un posible alejamiento.

Siguió su corazón

‘Yoshi’ llegó a Sporting Cristal a inicios del año 2022 tras quedar libre luego de salir del Cruz Azul, aceptó la propuesta de los ‘celestes’ para tener continuidad y qué mejor que conseguirlo en el club de sus amores. A pesar no lograr el objetivo de campeonar, el volante jugó 17 partidos y anotó 2 goles en la Liga 1. Y en la Copa Libertadores disputó 5 encuentros.

No tuvo la temporada que deseaba pues una lesión muscular no le permitió rendir al 100%, incluso tuvo que ser cambiado en la semifinal de vuelta ante Melgar tras recibir un fuerte golpe, salió del campo con lágrimas en los ojos.