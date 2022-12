Agustín Lozano habló de los clubes que renovaron con GOLPERU en polémico caso por derechos de TV

Agustín Lozano es investigado por el Ministerio Público por presunta organización criminal (El Peruano).

La disputa por los derechos de televisión de la Liga 1 2023 no tiene cuándo acabar, ya que los clubes que renovaron contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) no dan su brazo a torcer pese a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que tomará medidas drásticas con los que no firmaron por 1190 Sports. Esto preocupó bastante, sobre todo a los equipos que competirán internacionalmente esta temporada.

Ellos son Alianza Lima y FBC Melgar, quienes disputarán la Copa Libertadores y Universitario de Deportes, Cienciano y Deportivo Binacional, clasificados a Copa Sudamericana. En este contexto, Agustín Lozano, presidente de la FPF, anunció que no impedirán que estos cuadros participen en sus respectivos torneos:

“En la Federación siempre vamos a priorizar al fútbol y las competiciones; por lo tanto, es conveniente que los clubes no detengan su actividad deportiva y participen de lo que ya tienen organizado. Es lo mejor para el fútbol peruano en este momento. Ahora corresponde que, dentro de la reglamentación deportiva de la FPF, se realicen las gestiones para que esto sea una realidad. Estoy dando mi conformidad a la CONMEBOL para la inscripción de estos clubes por el convencimiento que tengo de que el fútbol no puede detenerse.”, declaró en una entrevista en la página de la FPF.

Alianza Lima y FBC Melgar, los dos clasificados a la fase de grupos de Copa Libertadores, renovaron su contrato con GOLPERU.

Te puede interesar: Liga 1: DirecTV transmitirá los partidos de la Primera División el 2023

Sin embargo, Lozano se mantuvo firme en su postura de llegar hasta las últimas instancias jurídicas para que los clubes respeten el acuerdo que cerró con 1190 Sports:

“En la controversia que hay por los derechos de transmisión que pertenecen a la FPF sobre los torneos que organiza, nuestra institución se reserva el derecho de hacer respetar el Estatuto ante los órganos jurisdiccionales competentes, en línea con lo dispuesto por la FIFA y CONMEBOL. En ese sentido, la FPF no permitirá que nadie atropelle sus derechos y -si es necesario- acudiremos hasta la justicia deportiva internacional para que sancione si corresponde. Y como siempre lo hemos hecho, acataremos y aplicaremos las decisiones que dichos tribunales impongan”, afirmó.

El presidente de la FPF también reveló por qué cree que sus medidas serán provechosas para el desarrollo del fútbol peruano: “Lograremos que todos los clubes sean beneficiados, no solo unos cuantos porque esa es nuestra responsabilidad como Federación. Eso elevará la competitividad. Y lo que hoy está pasando es que gracias a la negociación colectiva todos los clubes reciben más propuestas y condiciones favorables”, comentó.

Te puede interesar: Presidente de la ADFP sostiene que la FPF dejó en el aire los derechos de televisión

La FPF recibió el respaldo de la Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez, respecto a los derechos de televisión.

Lozano sobre medida cautelar del Poder Judicial en su favor

Agustín Lozano también se refirió a la medida cautelar emitida por el Poder Judicial que ordenó suspender las renovaciones de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC con GOLPERU:

“Estamos coordinando para realizar una reunión con los presidentes de los clubes. Recibimos una medida cautelar del Poder Judicial que es clarísima en cuanto a nuestra titularidad en los derechos de TV y en las suspensiones y prohibiciones que tiene el Consorcio de realizar contratos por los derechos de la Liga y así lo haremos cumplir. Estoy seguro de que los clubes quieren que se juegue y los hinchas disfruten. Nosotros ayudaremos a que la competencia no se detenga”, reveló.

Tras la medida cautelar del Poder Judicial, DirecTV Sports anunció que transmitirá la Liga 1 2023.

Por último, se pronunció sobre las declaraciones de Roberto Silva, presidente de SAFAP, quien no descartó una posible huelga de futbolistas que impida el inicio de la Liga 1:

“Ellos deberían buscar lo mejor para el fútbol peruano en general, para todos los clubes y todos los futbolistas, no solo para un grupo reducido de personas. La FPF nunca buscará que el fútbol pare ni que los futbolistas se perjudiquen; por el contrario, desde el 2019 hemos sido la institución que más ha velado por su bienestar. Hemos invertido en SAFAP cerca de 2,5 millones de dólares para solucionar las deudas que los clubes tenían con sus jugadores, entre otros aportes”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: