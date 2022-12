Conoce las cábalas que los famosos peruanos realizan para recibir el Año Nuevo 2023

Los famosos cuentan sus cábalas para recibir el Año Nuevo 2023. América Tv. 'Estás en Todas'.

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2023, muchos de los personajes de nuestra farándula peruana se alistan, para realizar sus rituales o cábalas, para asegurarse un año lleno de amor, dinero, viajes y mucha prosperidad. Varios de ellos contaron cuáles son sus cábalas favoritas y que les han funcionado muy bien.

Natalie Vértiz

Aunque no se mostró a favor de las cábalas, Natalie Vértiz comentó en su programa Estás en todas que ella cree fervientemente en la manifestación para concretar sus metas. “Hay que manifestar todo lo que uno quiere, así que voy a escribir en un papel todo lo que quiero para este año. También voy a intentar este año lo de la maleta, salir con mi maleta por toda la manzana”, contó la exmiss Perú.

Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)

Jaime ‘Choca’ Mandros

el conductor de Estas en todas confesó que a lo largo de su vida recibe el año con diferentes cábalas. “Hago varias, hago la de las doce uvas, llevo lentejas crudas y empiezo a repartir un puñado para dar prosperidad. A las doce de la noche me subo al lugar más alto que tengo de la casa, hago muchas”, señaló el productor de América TV.

Erick Elera

El actor Erick Elera e integrante de la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ confesó que no cree en las cábalas, pero por darle el gusto a su familia sigue algunas. “Creo un poquito, pero no tengo una cábala, por ejemplo justo antes de las doce, me dicen métete, lentejas al bolsillo, lo hago o mis hermanas me dan uvas. Pero siempre pido un deseo y en líneas generales se me ha cumplido”, indicó.

Allison Pastor y Erick Elera. (Instagram)

Magdyel Ugaz

La actriz Magdyel Ugaz comentó que siempre la pasa junto a sus seres queridos, si no es con su familia, lo pasa con amigos muy cercanos. Comentó que no tiene cábalas, pero si pide un deseo lleno de mucho agradecimiento. Este 2023, la recibirá en Madrid, España, con algunas amistades.

“Me gusta recibir el año cerca de las personas que quiero, muchas veces la paso fuera (extranjero), pero siempre con una amiga entrañable o con mi mamá. Siempre agradezco por el año y le doy gracias a Dios por la salud y el amor”, dijo.

Jorge Guerra

El joven intérprete Jorge Guerra de ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentó que pide algunos deseos al universo. “Que el universo me dé fuerzas para seguir adelante, acá (sede de grabación), seguir creciendo, seguir nutriéndome”,, contó. Y también señaló que antes de las doce hace un brindis respectivo con amigos y familiarers.

Verónica Linares

La conductora del noticiero de América Noticias hace varios años acostumbraba hacer varios rituales, no obstarte ahora el tiempo le queda muy corto con sus hijos y no puede hacer ninguno.

“Cuando era más chiquita hacía eso de las maletas, pero ahora con los chibolos es más difícil” contó la periodista Verónica Linares de Primera Edición para el programa ‘Estás en Todas’.

Edson Dávila

El extrovertido Edson Dávila comentó que su cábala es estar feliz y de buen humor todo el día para recibir un buen año 2023. “La verdad que para mí lo más importante es estar alegre, ese día la pasó feliz. Y antes de las doce estar con platita en la mano o en la zapatilla. Felices fiestas y gracias por su cariño”, dijo.

Edson Dávila confiesa que quiere ser empresario. (Foto: Instagram)

Brunella Horna

La joven conductora de ‘América Hoy’ comentó que sus cábalas siempre le han funcionado, ya que dice como norteña tiene varias y para diferentes propósitos, “El año pasado me puse vestido rojo y Richard se puso un polo rojo y mira (mostró su anillo de compromiso) no me llegué a casar, pero estuve a punto”, indicó.

Janet Barboza

La reina de las movidas, Janet Barboza, indicó que ella es una mujer clásica y que su forma de recibir las doce no le falla. “Porque me funciona, como las doce uvas, clavaditos a la medianoche”.

Ethel Pozo

La hija de Gisela Valcárcel explicó que ella no cree en las supersticiones antes de recibir el Año Nuevo, pero siempre pide sus deseos a Dios y agradece por todo lo que tiene, además este es el mensaje que enseña a sus hijas.

“No tengo, siempre deseo que mi familia esté bien de salud. Que valoremos lo que tenemos, es super importante siempre se los digo a mis hijas. No pensar en lo que no tenemos porque de hecho hay miles de cosas, pero si pensamos en lo que tenemos ahí radica la felicidad”, resaltó Ethel Pozo.

Ethel Pozo. (Instagram)

Mario Irivarren

El empresario Mario Irivarren comento que no es creyente de las cábalas a fin de año, pero contó que este 2023, los recibirá en las paradisiacas playas de Tulum. “Me voy a México, a pasarla con un primo, él que me llevó a Ibiza, mi sugar primo, me voy de nuevo con mi sugar primo. Cero amor, en mi caso es soltero pero solo. No creo en cábalas”, afirmó.

Hugo García

Finalmente, Hugo García, el novio de Alessia Rovegno indicó que algo que hace todos los años y no le ha fallado hasta el momento es pasear con las maletas por toda la manzana. “Cada año le meto una maleta más, este año tengo nueve maletas. Me voy de viaje a Miami con Alessia y de ahí nos vamos a Nueva York al Miss Universo, ya no falta nada”, advirtió.

Hugo García y Alessia Rovegno. (Foto: Instagram)

