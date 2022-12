Gisela Valcárcel habla del matrimonio de Ethel Pozo y cómo se lleva con Julián Alexander

Gisela Valcárcel se refiere a su relación con Julián Alexander | YouTube

Gisela Valcárcel brindó una entrevista a Verónica Linares para su programa de YouTube llamado ‘La Linares’. Allí, la dueña de GV Producciones se refirió a diversos temas que la pusieron en boca de todos en más de una ocasión. Por ello, no dejó de referirse al matrimonio de su hija, Ethel Pozo.

Y es que, la conductora de ‘América Hoy’ tuvo un corto romance con Julián Alexander y a tan solo seis meses de iniciar su relación se comprometieron en matrimonio, una decisión que tomó a muchos por sorpresa, incluyendo a su madre,

Frente a ello, muchos comenzaron a rumorear que esta noticia no habría sido del agrado de la presentadora de ‘El Gran Show’, por lo que también se decía que prefería mantener distancia de su yerno. Por eso, en esta entrevista, confesó que sí fue una noticia sorpresiva, pero no se preocupó porque vio a su hija feliz.

“Sí me sorprendió que tan rápido hayan decidido casarse. Pero vi a Ethel y estaba bien, luego Doménica y Luana y estaban bien también, entonces todos estamos bien”, señaló al inicio.

Gisela Valcárcel habla de Ethel Pozo y Julián Alexander.

Tras ello, aclaró que es una suegra respetuosa del espacio de una pareja casada e incluso no ha ingresado a la casa de su hija si es que ella no está presente. “Yo creo que en la vida más mucho mejor si tus padres están allí para aguantarte por si te caes, yo no los veo porque soy absolutamente respetuosa con que las parejas hagan su vida. Yo no iría a la casa de Ethel si no aviso o si no me invitan, no hay forma. Nunca he entrado sin que ella esté, de soltera o casada”, agregó.

¿Cómo se lleva con Julián Alexander?

En otro momento, se refirió exclusivamente a su relación con Julián Alexander. La presentadora señaló que se siente muy feliz de tenerlo en su familia. Además, comentó que conoce poco de él, pero que suele frecuentar la casa de su hija una vez a la semana y que es una persona a la que ama.

“Lo amo. Julián me encanta, no lo he visto todo lo que lo quiero ver porque claro están casados y yo los visito una vez a la semana, pero siempre es muy bueno, muy gentil, es un gran hijo, la relación que tiene con su mamá es hermosa y entonces a mí me encanta Julián”, señaló feliz la popular ‘Señito’.

