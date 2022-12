Resumen 2022: Lo bueno, lo malo y lo feo del año que se va, las noticias que paralizaron la farándula

Lo bueno, lo malo y lo feo que pasó en la farándula en el 2022.

Este 2022 el mundo del entretenimiento estuvoplagado de momentos impactantes. Sin duda alguna, el más fuerte de ellos fue la muerte de Diego Bertie, un hecho ocurrido en agosto que paralizó a los peruanos. Los ampays, las bodas y enfrentamientos entre figuras de la TV tampoco pudieron faltar, haciendo de este año un manojo de emociones.

<u>Enero</u>

Rodrigo Cuba fue captado con Ale Venturo en la playa

El año inició con un ampay de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Ambos fueron captados en la playa, las imágenes se difundieron el 1 de enero del 2022, y se entiende que celebraron Año Nuevo juntos. El futbolista ya estaba separado de Melissa Paredes.

El futbolista no tardó en confirmar su relación a través de su cuenta de Instagram.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo no ocultan el amor que sienten. (Foto: Infobae)

Melissa Paredes confirmó romance con Anthony Aranda

Un 7 de enero, Mujeres al Mando emitió el adelanto de una entrevista que Thaís Casalino le hizo a Melissa Paredes, donde la joven confirma que inició una relación con Anthony Aranda, tras divorciarse de Rodrigo Cuba.

“Soltera no estoy, hace un mes somos enamorados”, se la escucha decir en un avance promocional de la entrevista que se emitió el lunes 10 de enero en el desaparecido programa Mujeres al Mando, que era conducido por Maricarmen Marín, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel.

Melissa Paredes y Anthony Aranda iniciaron fueron ampayados en el 2021. Instagram

Rodrigo Cuba habló por primera vez de Ale Venturo

Tras confirmar su romance, el futbolista del Sport Boys brindó una entrevista a Teledeportes. El programa se emitió el 16 de enero. Aquí el futbolista indicó que ya había pasado la página con Melissa Paredes.

“Yo soy de las personas que paso la página y paso muy rápido... Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”, dijo Rodrigo Cuba. “Me he dado tiempo para mí, para darme cuenta qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo”, acotó.

Rodrigo Cuba rompió su silencio sobre Ale Venturo en una entrevista con Teledeportes. (Primera parte).

Melissa Paredes reapareció en TV

Después de ser portada en el 2021 por un ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes reapareció en ‘Mujeres al Mando’ el 17 de enero como conductora. Aunque se especuló que se quedaría en el programa, no fue así. Es más, el espacio terminó siendo cancelado. En este regreso, la modelo expresó su amor por Anthony Aranda y contó algunos varios de su relación.

Melissa Paredes apareció en Latina como la conductora invitada de Mujeres al Mando tras ser retirada de América Hoy. (Video: Latina TV)

Flor Polo y Néstor Villanueva

Después que un 17 de enero, Néstor Villanueva asegurara en ‘Mujeres al Mando’ que estaba soltero, Flor Polo Díaz no dudó en publicar un comunicado donde anunciaba su separación definitiva con el cantante y padre de sus hijos.

“El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero, por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación. Mis hijos son lo más importante en estos momentos y por ellos he tomado esta decisión”, señaló la empresaria en su publicación.

Después de idas y venidas, en las que Villanueva se negaba a firmar, finalmente la pareja quedó divorciada en el mes de noviembre, tras 10 años de matrimonio.

Florcita Polo Díaz confirma separación con Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

<u>Febrero</u>

Magaly Medina criticó a Deyvis Orosco por pedida de mano a Cassandra

A mediados de febrero, la conductora de TV ciritcó a Deyvis Orosco por pedirle la mano por segunda vez a Cassandra Sánchez de Lamadrid durante un concierto en Huancayo, con motivo de San Valentín. Para la conductora, el cantante solo quiso promocionar sus presentaciones con este acto. Cabe indicar que la pareja ya estaba comprometida desde octubre del 2020.

Como se recuerda, hasta el momento, Magaly había sido elegida para ser la madrina del hijo de la pareja, por ser gran amiga de Jessica Newton.

Magaly Medina arremete contra Deyvis Orosco y su pedida de mano a Cassandra. (Video: Magaly TV, La Firme/ ATV)

Magaly Medina y Jessica Newton enfrentadas

Aunque ya había rumores de su alejamiento, esto se confirmó con las críticas que hizo la periodista hacia Deyvis Orosco. La conductora de TV desaprobó la segunda pedida de mano del cantante hacia la madre de su hijo. De inmediato, Jessica Newton no dudó en expresarse. “El silencio muchas veces es la mejor respuesta”, escribió la exreina de belleza. Desde aquel momento, no se les volvió a ver juntas.

Jessica Newton responde a Magaly Medina tras criticar pedida de mano de Deyvis Orosco a su hija Cassandra. (Vdieo: Instagram)

Por su parte, la conductora de TV indicó que seguían siendo amigas. Solo que ella es muy fría y no se guarda lo que piensa. “No estoy peleada con Jessica Newton, lo aclaré hace bastante tiempo. (Ella) Ha salido a defender a su yerno porque es su familia, es el padre de su nieto. Está en todo su derecho y no tengo por qué reprocharlo. Yo cuando hago un comentario, al día siguiente me olvido. Hay gente que se ofende con eso, por eso es malo ser amigo mío”, dijo.

Magaly Medina rechaza ser madrina del hijo de Deyvis Orosco

La conductora de TV aclaró que prefiere no ser madrina del hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. En principio, la periodista indicó que no le habían dejado ver al bebé. Y aunque en un momento entendió que la joven se encontraba indispuesta por la pandemia, el que la pareja de Deyvis Orosco no haya respondido sus mensajes le hizo entender la situación, y optó por no insistir más.

Magaly Medina prefiere no ser la madrina del nieto de Jessica Newton. (Video: ATV)

Deyvis Orosco responde a Magaly Medina por informe de mascotas

El 17 de febrero, Magaly Medina presentó un informe donde dio a conocer que las mascotas de Deyvis Orosco estaban recluidas en un albergue de Pachacamac. Los canes de raza Beagle, Wakatay y Wakamole, estarían encerrados en jaulas, según señalaba la nota. Este hecho fue duramente criticado por la periodista, y los usuarios de las redes no dudaron en resaltar su indignación contra el cantante y su pareja.

Deyvis Orosco no pudo evitar romper en llanto por las duras críticas que recibió su familia luego que se diera a conocer que supuestamente abandonó a sus mascotas.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid no tardaron en defenderse a través de su cuenta de Instagam. “Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos demostrado en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos remodelando”, indicaron.

Finalmente, aclararon por qué ya no tienen comunicación con Magaly Medina. Según señalaron, la ‘Urraca’ no tenía autorización de difundir una videollamada que tuvieron, donde hablaron del bebé. “(Nosotros) compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota”, sentenciaron.

Comunicado de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid. (Foto: Instagram)

<u>Marzo</u>

El padre de Ethel Pozo salió en televisión

El señor Jorge Pozo brindó una entrevista envivo el pasado 2 de marzo al programa ‘Amor y Fuego’ y señaló que no abandonó a Ethel Pozo y consideró que no debía perdirle perdón a su hija porque piensa que no cometió ningún error con ella.

Además de ello, le pidió una pensión porque comentó que tiene un temor y necesita seguir un tratamiento médico. “Quisiera una pensión, sería lo más humano que se puede dar a un papá, si es que la hija tiene buena posición”, señaló.

Jorge Pozo le pide una oportunidad a Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Ethel Pozo aclara que su mamá la crió sola

La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo aclaró que todo el Perú sabe quien fue padre y madre para ella, fue su mamá Gisela Valcárcel. Luego de que su padre, Jorge Pozo apareció en TV buscando ayuda económica.

Además, agredeció que la conductora Magaly Medina no le haya dado pantalla a su progenitor. “Le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre. En mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, puntualizó.

Ethel Pozo confesó que sí tiene una figura paterna en su vida. ¿De quién se trata?

Christian Dominguez reveló que ‘Chabelita’ no la dejaba ver a su hijo

El cantante Christian Domínguez aseguró que no podría tener una relación cordial con su expareja Isabel Acevedo porque sufrió una gran decepción por parte de ella.

“No soy rencoroso pero hay cosas que no vas a olvidar que las tienes aquí (guardadas), dijo en ‘América Hoy’. Mientras que su compañera Janet Barboza le consultó si fue porque ‘Chabelita’ se oponía a que él viera al hijo que tiene con Karla Tarazona y Dominguez afirmó: “Es cierto, viene por ese lado”, indicó.

Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo no le permitía ver a su hijo cuando eran pareja. (Video: América Hoy/ América TV)

Isabel Acevedo le pidió disculpas a Karla Tarazona

Isabel Acevedo ofreció disculpas a Karla Tarazona por la forma como inició su relación con Christian Domínguez en el programa de ‘Amor y Fuego’, el pasado 24 de marzo.

“Si yo he cometido un error, soy humana, voy a aceptarlo. Y si tengo que pedirle disculpas a Karla no tengo ningún problema. Yo me ilusioné, me enamoré y le hacía caso a todo lo que él me decía”, indicó entre sollozos la bailarina.

Luego Karla Tarazona se enlazó vía teléfono y aceptó las disculpas. “Todos hemos cometido errores en algún momento de nuestras vidas, voy a dar por terminado todo esto... decirte Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, señaló.

Isabel Acevedo admitió que cometió un error al haber iniciado una relación con Christian Domínguez cuando su hijo con Karla Tarazona recién había nacido.

Polémica en el ‘Miss Perú La Pre’ y la defensa de Jessica Newton

La directora del certamen Miss Perú, Jessica Newton defendió a las ganadores Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac por su título de ‘Miss Perú La Pre’, pese a la críticas que recibieron por ser acusadas de cierto favoritismo, ya que las mencionadas son hijas de las figuras públicas Keiko Fujimori, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac.

“Lo que diga la gente son tonterías o mentiras, no le voy a regalar un minuto de mi tiempo... Estoy feliz con las ganadoras, tienen una gran madurez para su edad. Recién voy a conocer a sus padres para felicitarlos”, dijo en una entrevista del 16 de marzo para el diario Trome.

Jessica Newton responde a críticas contra el Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

<u>Abril</u>

Doble ampay: Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz / Óscar del Portal y Fiorella Méndez

Magaly Medina difundió un polémico ampay el pasado 19 de abril, donde se pudo ver al conductor Aldo Miyashiro besándo a Fiorella Retiz, quien fue reportera del programa ‘La Banda del Chino’. También se pudo ver en el video a Óscar del Portal y Fiorella Méndez que pasaron la noche juntos en el departamento del comentarista deportivo, mientras su esposa estaba de viaje en Punta Cana.

Todo esto luego de que los cuatro estuvieron en un partido de fulbito donde el actor y el comunicador jugaron en el grupo los ‘Once Machos’, mientras que sus amigas los estuvieron acompañando en el coliseo deportivo en Magdalena.

Como se recuerda el popular ‘Chino’ llevaba 17 años casado con la actriz Erika Villalobos. Y Del Portal celebró un mes anterior sus 10 años de casado con su Vanessa Quimper.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

Aldo Miyashiro aceptó infidelidad y pidió perdón

El miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro salió en su programa ‘La Banda del Chino’ para aceptar su culpa, pidió perdón a Érika Villabos y solicitó que no ataquen a la otra involucrada (Fiorella Retiz).

“He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle, que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno que cometió un error y solamente quiere pedir perdón”.

“Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz, porque el responsable y culpable soy yo. Yo soy el hombre de 46 años, yo soy el hombre casado y no debió hacer eso. No debió pasar esa ruta, que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron. Esos besos y caricias, después hubo un desconcierto y lo lamento”, dijo el actor.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

Erika Villalobos rompe su silencio tras sufrir infidelidad

La actriz Erika Villalobos afirmó que se encuentra más fuerte que nunca, enfocada en su trabajo y en cuidar de su familia, luego de que se emitiera el ampay de su esposo con otra mujer en TV nacional.

“Sí, estoy más fuerte, por ahora voy a los ensayos, me concentro en lo que tengo que hacer y bueno la función debe de continuar”, señaló Erika en el programa ‘Arriba Mi gente’, el pasado 26 de abril.

En otra entrevista que dio al youtuber, Carlos Orozco reveló que prefiere mantener silencio con respecto a lo que pasó con su matrimonio, pero considera que no es una mujer estúpida. “Nadie me conoce a mí. yo estúpida no soy, pero la gente habla como si lo fuera”, comentó.

Érika Villalobos brindó una entrevista a Gianella Neyra. Arriba Mi Gente emitió el encuentro este martes 26 de abril. (Video: Latina)

Magaly Medina muestra más pruebas que involucran a Óscar del Portal y Fiorella Méndez

Magaly Medina presentó la noche del 26 de abril nuevas imágenes que demostraron un acercamiento más íntimo entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez, semanas antes de que se emitiera el tan sonado ampay, donde se ve a la comunicadora se quedó a dormir en el departamento del comentarista deportivo.

La conductora de TV mostró algunas boletas de venta electrónica y registros de asistencia de un hotel en Miraflores donde se habría hospedado Del Portal y Méndez por varias noches durante los meses de enero y febrero del 2022.

Las nuevas pruebas se dieron a conocer mientras el comentarista deportivo estaba junto a su esposa Vanessa Quimper en Punta Cana, ya que luego de las polémicas imágenes viajó de inmediato a buscar a su familia en busca de su perdón.

Óscar del Portal y Fiorella Méndez estuvieron en el mismo hotel varias veces, según pruebas de Magaly Medina. VIDEO: ATV

Vania Bludau califica a Mario Irivarren de agresivo

Luego de que anunciaron su separación en el mes de marzo, Vanila Bludau fue publicando muchas indirectas con respecto a la romance que tuvo con Mario Irirvarren. El pasado 30 de abril, señaló que se arrepentía de haber estado con el chico reality y lo calificó de “prepotente y tosco” con ella.

“Lamentablemente él y yo no somo amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, reveló en un evento a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Luego el reportero del canal de Willax le consultó si había sufrido maltrato por parte de Irivarren, Vania señaló: “Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”, para luego aclaró que no hubo violencia física.

Sn embargo, dijo que no desearía a nadie lo que ella vivió junto a él. “Hubo cosas toscas que a mi parecer no van en una relación sana y bonita, son cosas que yo no aguanto y a mí no me gusta que me traten mal”, finalizó.

Vania Bludau se pronunció sobre los supuestos maltratos que habría recibido por parte de Mario Irivarren durante la relación que mantuvieron.

<u>Mayo</u>

Renzo Schuller apareció en EEG

El 9 de mayo, el actor fue presentado como la nueva dupla de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’. Su presencia en el set sorprendió a todos, ya que por años acusó al reality de competencia de América TV de haberse copiado del éxito de ‘Combate’, programa que condujo al lado de Gian Piero Díaz.

“Combate siempre lideró hasta que EEG comenzó a superarnos. Ustedes tenían fierros y arneses, nosotros pedíamos lo mismo y nos daban tres alfileres y un fósforo. Pero Combate tenía alma, corazón y vida, y eso lo puede saber alguien que pasó por ahí”, expresó Renzo Schuller a su llegada.

Renzo Schuller reemplazó a María Pía Copello en la conducción de 'Esto es Guerra'.

‘Mi bebito, fiu fiu’ se volvió viral

Tito Silva Music lanzó una canción inspirada en los presuntos chats románticos entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, quienes fueron acusados de reunirse en el Hotel Monasterio en Cusco. El remix se volvió viral en redes sociales, logrando que varios artistas de talla internacional la canten.

Lamentablemente, ‘Mi bebito, fiu fiu’ terminó siendo retirado de las principales plataformas de streaming debido a una posible demanda millonaria por parte de la disquera de Eminem. Sucede que el tema musical del peruano es una adaptación de ‘Stan’.

'Mi bebito fiu fiu' ya no se encuentra en YouTube ni en Spotify.

Rodrigo Cuba dio entrevista a Magaly Medina

El futbolista rompió su silencio en ‘Magaly TV, La Firme’, donde contó detalles de cómo fue que se enteró del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. También confesó que su expareja se comunicó con él para pedirle perdón e intentar recuperar su matrimonio.

Ale Venturo, quien estuvo presente en la entrevista, aseguró que Melissa Paredes solía menospreciar al deportista. “Ella (le) decía ‘Yo soy Melissa Paredes, una top model. Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’”, reveló detrás de cámaras.

Rodrigo Cuba negó que Magaly Medina le haya pagado por entrevista televisada.

Melissa Paredes habló en ‘América Hoy’

Por su parte, la exchica reality decidió dar su versión en el magazine de Ethel Pozo. Entre lágrimas, Melissa Paredes reveló que luchó por mucho tiempo para que su romance con Rodrigo se salvara, que jamás se ha interesado en conseguir dinero de la familia Cuba y que eran amigos incluso después del ampay.

“Tratan de invalidarme como mamá por un error que cometí, que todos los días ruego a Dios que pase y se sepa toda la verdad, pero en su momento pasará. Tratan de invalidarme por un error, supuestamente, como mamá”, dijo en llanto.

Melissa Paredes dio su versión del ampay en 'América Hoy'.

John Kelvin fue sentenciado a 21 años de cárcel

El 30 de mayo, el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a John Kelvin a 21 años de prisión, luego que Dalia Durán lo denunciara por violencia física, psicológica y sexual. Además, se dictó que el cumbiambero le pague 10 mil soles a la cubana como reparación civil y que lleve terapia psicológica de manera obligatoria.

Amor y Fuego publicó la primera imagen de John Kelvin detenido.

<u>Junio</u>

Rodrigo González casi fue detenido por la Policía

A inicios del mes, agentes policiales llegaron a los estudios de Willax TV para detener a Rodrigo González por, supuestamente, haber violado las medidas de protección contra Susana Umbert y Cathy Sáenz al referirse a ellas cuando comentaba sobre el juicio de Johnny Depp.

El lunes 6 de junio, el popular ‘Peluchín’ reapareció en su programa para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, para agradecer a Gigi Mitre por defenderlo en todo momento. “Todos queremos tener una amiga como ella, lo sé, lo tengo clarísimo y la tengo yo”, expresó para luego abrazar a su compañera.

Abogado de Rodrigo González comentó que pese a que las denuncias contra el conductor de Amor y Fuego se encuentran archivadas, la policía tenía la intención de detenerlo.

Jazmín Pinedo volvió a la televisión

La popular ‘Chinita’ fue anunciada como la nueva conductora de ‘Más Espectáculos’ al lado de ‘Choca’ Mandros. Me retiré de la tele hace un año y medio. Mi plan era que fueran dos años y, gracias a Dios, se adelantó. Alejarme ha sido todo un sacrificio”, expresó en su gran debut.

Como se sabe, la exchica reality se alejó de la pantalla chica, luego que Latina TV la denunciara por casi medio millón de soles por incumplimiento de contrato. Esto porque Jazmín Pinedo renunció a ‘Mujeres al Mando’ para irse a ‘Esto es Guerra’.

Jazmín Pinedo volvió a América TV luego de su conflicto legal con Latina TV.

Gian Marco confirmó romance con Juliana Molina

Con una tierna fotografía subida a redes sociales, el cantante nacional admitió que la colombiana Juliana Molina, 20 años menor que él, es la nueva dueña de su corazón. Así pues, Gian Marco le dijo adiós a la lista de solteros, donde se encontraba luego de divorciarse de Claudia Moro tras 25 años juntos.

Gian Marco Zignago oficializó su relación con Juliana Molina.

Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes

Magaly Medina informó que, el 13 de junio, el futbolista denunció a Melissa Paredes por los supuestos delitos de extorsión y chantaje. Trascendió que Rodrigo Cuba tomó esta decisión porque la expresentadora de TV lo llamó durante la madrugada para anunciarle que lo demandaría por haber vulnerado la indemnidad sexual de su hija.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes protagonizaron un largo conflicto legal.

Alessia Rovegno ganó el Miss Perú

El 14 de junio, la modelo y cantante de 24 años venció a Tatiana Calmell y Valeria Flórez en la gran final del Miss Perú, certamen que se realizó en el set de ‘Esto es Guerra’. Con ello, Alessia Rovegno se convirtió en la sucesora de Yely Rivera, teniendo como responsabilidad principal representar al país en el Miss Universo 2022.

Su coronación fue bastante criticada en redes sociales, pues la hija de Bárbara Cayo respondió con dificultad cuando se le preguntó sobre el bullying. “No estamos conscientes del daño que le puede causar a las personas, depresión, ansiedad, aislamiento global”, señaló nerviosa.

Alessia Rovegno representará al Perú en el Miss Universo 2022.

Magaly Medina y Jazmín Pinedo se pelearon

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ criticó ferozmente a Jazmín Pinedo por una entrevista a Jefferson Farfán. Según la ‘Urraca’, la figura de América TV se dedicó a coquetear con el futbolista en lugar de hacer su trabajo. Incluso, la comparó con un regalo que tenía en su set, lo que enojó a la ‘Chinita’.

Al día siguiente, Pinedo respondió muy molesta a la periodista, acusándola de “machista”, “huachafa” y “retrógrada”. “Es una de las peores entrevistadoras del país”, señaló. Por supuesto, Magaly Medina no se quedó callada y le recordó que fue ampayada con Joselito Carrera cuando el actor tenía pareja.

Magaly Medina se mostró en desacuerdo con el ingreso de Jazmín Pinedo como coductora de América TV.

<u>Julio</u>

Andrea San Martín y Juan Víctor se enfrentaron

Andrea San Martín se presentó en el set de ‘Magaly Tv: La firme’ para explicar las razones por las que no dejaba que Juan Víctor Sánchez externe a su hija. De acuerdo a la ‘ojiverde’, ella tenía miedo de que el extripulante de avión se lleve a la menor al extranjero y no la vuelva a ver.

Asimismo, explicó que el papá de su segunda hija no le pasaba una pensión desde que se inició su disputa legal. Por su parte, el joven emprendedor señaló que no le pasaba la mutención de su pequeña porque no permitía que la vea, esto pese a que no existía un mandato judicial.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez enfrentados. Foto: composición.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pierden la tenencia de su hija

Debido a sus constantes enfrentamientos, el Poder Judicial ordenó que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes no se acerquen a su hija mientras que las investigaciones en su contra se encuentren en curso. Asimismo, la tenencia se la entregó a la abuela paterna de la pequeña, es decir, la mamá del futbolista.

Evidentemente esta decisión fue apelada por los abogados de ambas partes, pero la autoridad judicial no cedió en ese momento. Asimismo, la exmodelo denunció a la exsuegra por maltrato psicológico debido a que no le permitía la comunicación con su pequeña.

Al igual que Rodrigo Cuba, Melissa Paredes no puede estar cerca a su hija mientras duren las investigaciones en su contra.

‘Chorri’ Palacios ampayado saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa

El exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios se vio envuelto en una nueva polémica luego que las cámaras de Magaly Medina lo captaran ingresando a un hotel ubicado en Miraflores junto a una jovencita, quien no era su esposa.

De acuerdo a los investigadores, el exdeportista abandonó la casa que comparte con su esposa para encontrarse con la misteriosa mujer, para luego dirigirse a un lugar a comprar ropa. Luego ellos fueron a un hotel, donde finalmente se despidieron. Horas más tarde, el exjugador de la selección peruana se fue a una fiesta familiar acompañando a su aun esposa.

Brenda Saldaña es el nombre de la mujer que fue ampayada con el 'Chorri' Palacios. (Foto: Captura de ATV)

Brunella Horna se comprometió con Richard Acuña

Luego de varios años de relación sentimental, Richard Acuña tomó la decisión de pedirle la mano de manera formal a Brunella Horna. Para este inolvidable día de la rubia, el excongresista alquiló una sala de cine en el que tenía preparado la sorpresa.

Posteriormente, ellos se dirigieron hasta un local para celebrar la buena nueva al lado de amigos y familiares, donde Ezio Oliva fue contratado para cantarles a la pareja de enamorados.

<u>Agosto</u>

‘Coyote’ Rivera le fue infiel a su esposa

Julio ‘Coyote’ Rivera fue ampayado en un karaoke mientras besaba a una mujer que no es su esposa. A raíz de este descubrimiento, otras mujeres salieron a decir que tenían un romance con el hermano mayor de Paolo Guerrero, incluso una joven venezolana dejó entrever que su hijo menor sería del exfutbolista.

El hijo de Doña Peta no tuvo otra opción más que salir a pedir perdón a su familia por el mal momento que estaban viviendo, especialmente a su esposa, quien lo acompañó durante su tratamiento contra el cáncer que padeció hace algunos años.

Magaly Tv: La firme pudo conocer que la joven de 23 años, identificada como Wilmari Jiménez, de nacionalidad venezolana, mantenía un romance con Julio 'Coyote' Rivera.

La muerte de Diego Bertie

La madrugada del 5 de agosto del 2022, el actor Diego Bertie falleció tras caer desde el piso 14 del edificio en el que vivía al lado de sus mascotas. La noticia causó gran tristeza entre sus fans y amigos de la televisión, quienes a través de sus redes sociales le dieron un último adiós.

La familia del también cantante anunció que el velorio se daría en estricto privado pese a que el Ministerio de Cultura ofreció el Gran Teatro Nacional para que sus fans se puedan despedir de él.

Diego Bertie murió tras caer de edificio en Miraflores | América TV

Gisela Valcárcel estrena ‘La Gran Estrella’

Gisela Valcárcel volvió a la televisión peruana luego de haber estado durante ocho meses alejada de todo. La rubia conductora decidió hacerlo con un nuevo formato, el cual fue llamado ‘La Gran Estrella‘.

Para ello, la ‘Señito’ no solo tuvo a jóvenes talentosos de todo el Perú, sino también trajo a Sergio George como jurado internacional. Pese a todo el esfuerzo, este programa no funcionó y tuvo que adelantar varias semanas su fin.

Ganadores de 'La Gran Estrella'.

Tommy Portugal se enfrenta a su hija mayor

Mafer Portugal, la hija mayor del cantante Tommy Portugal, se enfrentó a su padre porque él hasta ese entonces no la había reconocido legalmente como su hija, por lo que le exigió que se hicieran una prueba de ADN para seguir con los procedimientos.

Sin embargo, todo se salió de control, pues el cantante de cumbia y la joven terminaron revelando los problemas familiares que tenían, incluso contaron todas las peleas que tuvieron porque el cumbiambero no la trataba como si fuera su hija.

Hija de Tommy Portugal llora y lo acusa de no apoyarla en su carrera. (Video: ATV)

<u>Setiembre</u>

La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron el tan ansiado ‘Sí, acepto’ en una boda realizada en la hacienda La Colorada, en Pachacámac. Hasta el lugar llegaron amigos, familiares de la pareja y varios medios de comunicación que intentaron capturar cada momento del matrimonio. Gisela Valcárcel fue la encargada de llevar a su hija hasta el altar y, posteriormente, todos disfrutaron de una gran fiesta.

Ethel Pozo publica imágenes oficiales de su boda. | Instagram

Melissa Paredes volvió a ver a su hija

El Ministerio Público revocó las medidas de protección dictadas en contra de Melissa Paredes, quien fue denunciada por Rodrigo Cuba por los delitos de chantaje y extorsión. La modelo se reencontró con su hija tras varias semanas de tenerla lejos y se mostró muy contenta de poder abrazar nuevamente a su primogénita.

Melissa Paredes ya puede ver a su hija: Fiscalía dejó sin efecto medidas de protección en su contra. (Willax TV)

Rodrigo Cuba también volvió a ver a su hija

Tras revocarse las medidas de protección en su contra que le impuso el Poder Judicial, mientras duraban las investigaciones luego de ser denunciado por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual de su menor hija, Rodrigo Cuba pudo volver a ver a su primogénita, quien se encontraba bajo los cuidados de la madre del futbolista.

Rodrigo Cuba volvió a ver a su hija. (Instagram)

Giuliana Rengifo es ampayada con notario y se enfrenta a Magaly Medina

Las cámaras de Magaly capturaron el preciso momento en que Giuliana Rengifo se daba un beso con el notario Paul Pineda, quien figuraba como casado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que se comenzó a decir que él cometió infidelidad. Sin embargo, ambos involucrados se pronunciaron asegurando que solo son amigos y que el abogado era un hombre separado.

Esto ocasionó que la popular ‘Urraca’ difundiera unas conversaciones con la esposa del notario para demostrar que la cumbiambera se había metido en el matrimonio. Rengifo no se quedó callada y señaló que la periodista estaba tratando de marcha su imagen y amenzaó con enviarle una carta notarial.

Giuliana Rengifo y Magaly Medina. (Facebook

El ampay de Robotín

Jessenia Velásquez más conocida como ‘La Robotina Peruana’ acusó a Alan Castillo ‘Robotín’ por haberle propuesto tener intimidad en un hostal para sacarle celos a su pareja ‘Robotina’ (Karelys Molina), quien se había tomado una foto con el chico reality, Fabio Agostini. Velásquez difundió unos videos donde se puede ver al cómico sin camisa encima de una cama.

Esto ocasionó que Karelys terminara su romance con Alan, pero a las pocas semanas aparecieron juntos en algunos shows e, incluso, se presentaron en el programa de Gisela Valcárcel bailando. Cabe mencionar que, ‘Robotín’ negó en todo momento haber cometido infidelidad.

'Robotín', 'Robotina' y la jovencita con quien le habría sido infiel. (Facebook)

<u>Octubre</u>

Melissa Paredes regresó a la televisión ingresando a ‘El Gran Show’

Melissa Paredes estuvo alejada de la televisión peruana durante casi un año tras haber protagonizado el ampay al lado de Anthony Aranda. Aunque las puertas de los programas de América TV se le cerraron, Gisela Valcárcel decidió volverla a recibir convocándola para ser parte de la última temporada de ‘El Gran Show’.

El Gran Show: así fue el regreso de Melissa Paredes en la pista de baile. | América TV

El ampay de Rodrigo Cuba

Rodrigo Cuba fue captado a inicios del mes de octubre disfrutando en una discoteca en Piura en compañía de amigos y de una misteriosa joven, con quien se le vio bailando muy pegaditos. El pelotero estuvo la mayoría del tiempo con una capucha para no llamar la atención; sin embargo, los asistentes se dieron cuenta de su presencia por su forma cariñosa de bailar con una mujer que no era Ale Venturo, su actual pareja y que está a puertas de dar a luz a su segunda hija.

Testigos afirman que Rodrigo Cuba se fue con piurana luego de la fiesta | ATV / Magaly TV, La Firme

La pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Magaly Medina decidió responder a Gisela Valcárcel por acusarla de maltratar a las mujeres durante tres días consecutivos. La popular ‘Urraca’ recordó multiples episodios de la vida de la ‘Señito’ como la vez que impidió que su expareja Carlos Vidal sacara a la luz un libro de su biografía y le se reunió con Vladimiro Montesinos, cuando invitó a su pista de baile a Ebelin Ortiz interpretando a Magnolia Merino o el vídeo donde la conductora enfureció con uno de los fotografos que trabajaba para la figura de ATV,

Magaly Medina inicia su programa recordando la rivalidad de varios años que tiene con Gisela Valcárcel. (ATV)

Magaly Medina recordó que hace 14 años salió de prisión

La conductora fue sentenciada a cinco meses en el penal de Santa Mónica por el delito de difamación agravada el 16 de octubre de 2008, luego de difundir el ‘ampay’ de Paolo Guerrero con la modelo Fiorella Chirichigno saliendo de un restaurante miraflorino, cuando supuestamente el futbolista debía estar descansando previo al partido Perú vs Brasil para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010.

Para recordar dicha fecha, la popular ‘Urraca’ mostró algunos fragmentos de las cartas que escribió en prisión dirigidas al público que la apoyaba y a su entonces productor Ney Guerrero, quien también fue sentenciado a cumplir unos meses en la cárcel.

Magaly Medina pasó 76 días en prisión por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

John Kelvin salió en libertad

El cantante recuperó su libertad tras haber estado recluido en el penal de Lurigancho durante más de un año tras la denuncia de Dalia Durán por violencia física y abuso sexual. El Poder Judicial ordenó su excarcelación el viernes 21 de octubre, pero por temas netamente administrativos, el artista recién pudo salir a las calles la tarde del martes 25 de octubre.

John Kelvin salió en libertad tras haber estado encarcelado durante más de un año. | Instarándula.

Angye Zapata denunció a Martín Távara por violencia física y psicológica

Angye Zapata acudió al programa de Magaly Medina para contar cada agresión que Martín Távara le realizó en diversas ocasiones. La modelo presentó una serie de audios, textos e imágenes donde se le observa con golpes, moretones y fuertes signos de agresión física. Además, de chats donde el futbolista la trata con insultos y amenazas.

Después, Sporting Cristal anunciara la separación del volante del equipo profesional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció para expresar su solidaridad con la bailarina, quien oficializó la demanda en contra de su expareja.

Angye Zapata reveló el infierno que vivió al lado del futbolista de Sporting Cristal. (ATV)

Magaly Medina celebró sus 25 años en televisión

La ‘Urraca’ celebró sus 25 años de carrera televisiva con una gran fiesta, que incluyó alfombra roja, orquestas en vivo, un pastel de cuatro pisos, una elegante recepción y cientos de invitados. La conductora de espectáculos festejó su trayectoria, aquella que inició un 1 de noviembre de 1997, fecha en que lanzó su primer programa en la pantalla chica.

La presentadora lució un vestido de noche de gasa en color rojo intenso con aplicaciones en pedrería y brillo. Para su peinado, escogió media cola con una corona encima.

Magaly Medina celebra sus 25 años por todo lo alto. (Instagram)

<u>Noviembre</u>

Ethel Pozo ingresó al concierto de Bad Bunny pese a estafa

El 14 de noviembre se realizó el segundo concierto de Bad Bunny en Lima, por lo que diversas figuras de la farándula llegaron al Estadio Nacional para disfrutar del show. Una de ellas fue Ethel Pozo, quien aseguró haber ido con un grupo grande de amigos del colegio de su hija, pero al momento de ingresar al recinto notó que sus entradas no eran las correctas.

Por esa razón, hizo su queja a través de sus redes sociales alegando que había adquirido los tickets mediante un promotor, por lo que no eran reventa. Tras unos minutos, se mostró disfrutando del show. Este hecho fue duramentre criticado en redes sociales, pues cientos de personas no tuvieron la misma oportunidad de ingresar, pese a tener el mismo problema.

Ethel Pozo ingresó al concierto de Bad Bunny pese a ser estafada.

Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano

El 19 de noviembre del 2022 fue la fecha elegida por la pareja para darse el sí en el altar. La exreina de belleza se lució con un majestuoso vestido y una impresionante recepción inspirada en el bosque, en el que disfrutó junto a su familia y amigos de esta fiesta. A través de las redes sociales, la propia Valeria Piazza y sus amigos compartieron lo que se vivía en la ceremonia.

Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano. (Instagram)

María Pía vuelve a América Televisión con Carlos Vílchez

Luego de que Magaly Medina revelara que su amiga Maria Pía Copello regresaría a América Televisión con un programa propio, fue la propia influencer quien lo confirmó para las cámaras de América Espectáculos, tras la preventa del canal. Además, aseguró que su compañero en este nuevo reto es el actor cómico Carlos Vílchez, quien deja ATV. Este nuevo espacio tendrá el horario del mediodía y se especula que sería el reemplazo de ‘En Boca de Todos’.

María Pía Copello y Carlos Vílchez compartirán programa en América Televisión.

Gabriela Herrera fue eliminada de ‘El Gran Show’ por declarar a ‘Amor y Fuego’

La bailarina Gabriela Herrera fue una de las participantes de ‘El Gran Show’ que destacaba por su gran talnto para el baile e incluso se convirtió en una de las favoritas. Sin embargo, la joven tuvo declaraciones en contra de Gisela Valcárcel para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, por lo que la eliminaron de inmediato.

Sin embargo, se supo que la productora del programa le habría puesto una exhorbitante multa por incumplir una de sus claúsulas. El total habría sido de 56 mil soles, pero desde que salió a la luz esta información, la joven prefirió no hablar.

Gisela Valcárcel no da marcha atrás con multa de Gabriela Herrera. Instagram.

Yahaira Plasencia es ampayada con Jair Mendoza

Luego de más de un año soltera, Yahaira Plasencia fue captada en románticas situaciones con el salsero Jair Mendoza. La pareja viajó a Punta Cana para estar alejados de las cámaras de televisión, pero no imaginaron que algunos fanáticos de los programas de espectáculos fueran quienes se encargaron de difundir las imágenes.

Tras ello, la expareja de Jefferson Farfán afirmó que estaba dándose una oportunidad en el amor, pero preferia evitar hablar de su vida privada y solo exponer su vida profesional.

Magaly Tv La Firme.

<u>Diciembre</u>

Ethel y Melissa se abrazaron en ‘El Gran Show’

El sábado 3 de diciembre, en la semifinal de ‘El Gran Show’, los conductores de ‘América Hoy’ llegaron como jurado vip de la noche. Fue en esa gala que Ethel Pozo se reencontró con Melissa Paredes, luego de más de un año del ampay entre la actriz y Anthony Aranda. Por pedido de Gisela Valcárcel, ambas examigas se saludaron con un beso y un extenso abrazo que terminó en lágrimas por parte de ambas.

Melissa Paredes y Ethel Pozo se dieron un emotivo abrazo al reencontrarse en El Gran Show. (América TV)

Brunella Horna pospuso su boda por la crisis política

El 14 de diciembre, a tres días de que se realizara la que llamaban ‘Boda del año’, Richard Acuña y Brunella Horna anunciaron la suspensión de su matrimonio. Por esos días, se desarrolló una crisis política y una serie de enfrentamientos al interior del país que cobró la vida de más de más de 20 peruanos.

Frente a ello, la pareja expresó que “No es momento de celebrar; por ese motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón a la crisis existencial”. Además, la modelo aseguró que se trató de una postergación, porque sí o sí iba a casarse.

Brunella Horna y Richard Acuña suspendieron su boda por crisis política.

Gisela Valcárcel afirmó que Papá Noel no existe

Gisela Valcárcel preparó una chocolatada junto a su equipo de ‘El Gran Show’. La presentadora llegó hasta San Juan de Lurigancho donde entregó chocolate, panetón y regalos a los niños de la zona para darles una alegría en esta Navidad. Pero, lamentablemente tuvo un discurso que generó una ola de críticas en las redes sociales.

En sus palabras, la madre de Ethel Pozo aseguró que Papá Noel no existía, rompiendo la ilusión de cientos de niños. “Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no?. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista y es Jesús”, fueron sus declaraciones.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

Said Palao fue ampayado con una mujer que no era Alejandra Baigorria

El 12 de diciembre, el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes en las que se ve al chico reality, Said Palao, en una inesperada situación con una desconocida joven. En el clip, el hermano de Austin Palao se muestra muy cerca de la señorita con quien baila pegado, mientras su novia Alejandra Baigorria se encontraba de viaje en Estados Unidos.

Las imágenes dieron de qué hablar y diversos usuarios lamentaron la ‘mala suerte’ de la rubia de Gamarra en el amor. Pese a ello, la pareja se luce más fuerte que nunca e incluso recibirán juntos el Año Nuevo en Brasil.

Said Palao abraza a mujer que no es Alejandra Baigorria. Magaly TV La Firme

