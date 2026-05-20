Perú

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

La agrupación anuncia su salida del festival tras modificaciones en la organización y confirma la realización de “Acceso al Corazón 4” el 28 de julio en otra locación

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Nueve mujeres jóvenes del grupo Corazón Serrano posan en fila con vestidos plateados sobre un fondo blanco, con el logo de 'Vibra Perú 2026' visible abajo a la derecha
El popular grupo femenino Corazón Serrano ha confirmado su retiro del Festival Vibra Perú 2026, optando por organizar su propio concierto para sus fieles seguidores.

Después de ser anunciados en la cartelera de Vibra Perú 2026, Corazón Serrano comunicó a sus seguidores y al público en general su retiro del festival musical y la organización de un nuevo concierto propio. La decisión fue oficializada en un comunicado en el que la agrupación explicó que “no formarán parte del festival Vibra Perú”, debido a cambios en la estructura y formato coordinados previamente para su participación. Según detallaron, estos ajustes impidieron ofrecer la experiencia y esencia que caracteriza al formato “Acceso al Corazón”.

El anuncio se realizó pocos días después de la presentación oficial de la programación del festival, que incluía a Corazón Serrano junto a más de treinta artistas nacionales e internacionales como Juanes y Gian Marco. La salida del grupo generó reacciones entre los seguidores, muchos de los cuales aguardaban su presentación en un evento que promete reunir a más de 40 mil asistentes durante las celebraciones de Fiestas Patrias en Lima.

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En su mensaje, la agrupación remarcó: “Queremos informar a todos nuestros seguidores y público en general que Corazón Serrano y ‘Acceso al Corazón’ no formarán parte del festival Vibra Perú”.

Comunicado oficial de Corazón Serrano en texto blanco sobre un fondo azul claro con nubes, anunciando cambios en su participación en eventos
Corazón Serrano emite un comunicado oficial anunciando su retiro del Festival Vibra Perú 2026 y confirmando un concierto independiente, 'Acceso al Corazón 4', el 28 de julio en Multiespacios Costa 21.

El comunicado enfatizó la prioridad de mantener la esencia y calidad de su espectáculo, explicando que “esta decisión responde a cambios en la estructura y formato inicialmente coordinados para el desarrollo de ‘Acceso al Corazón’, situación que no nos permite garantizar la experiencia, identidad y esencia que nuestro público merece y que siempre ha caracterizado a este formato”.

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La banda también agradeció el respaldo de su público: “Agradecemos profundamente el cariño, respaldo y confianza de siempre”, expresó en el documento. Añadió que mantendrán informados a sus seguidores sobre todas las novedades vinculadas a su espectáculo independiente.

Corazón Serrano
La presencia de Corazón Serrano en medios como Billboard Argentina refuerza el posicionamiento de la cumbia peruana en Sudamérica.

Nuevo escenario para “Acceso al Corazón 4” y venta de entradas

Tras confirmar su salida del festival, Corazón Serrano anunció la realización de “Acceso al Corazón 4” como evento independiente el próximo 28 de julio de 2026. El concierto se llevará a cabo en Multiespacios Costa 21, un recinto que fue elegido para “seguir compartiendo con nuestro público una experiencia única e inolvidable”. La agrupación reafirmó que el espectáculo mantendrá el formato, la identidad y la emoción que han acompañado a “Acceso al Corazón” en ediciones anteriores.

Mediante sus canales oficiales, el grupo informó: “¡Nos mudamos! Acceso al Corazón 4 llega al Costa 21, manteniendo la esencia, identidad y emoción de siempre”. Además, anticipó que las entradas estarán disponibles a partir del 25 de mayo a través de Teleticket y que próximamente se difundirán más detalles sobre la producción y la programación del evento.

Ocho mujeres de Corazón Serrano posan sobre nubes blancas en un póster promocional. El texto anuncia su concierto "Acceso al Corazón" el 28 de julio en Costa 21
Las integrantes de Corazón Serrano posan en el afiche oficial de su concierto "Acceso al Corazón" en Multiespacio Costa 21, tras anunciar su retiro del Festival Vibra Perú 2026.

En el comunicado, la banda resaltó: “Nos vemos este 28 de julio en ‘Acceso al Corazón 4’”, y reiteró la importancia de sostener el vínculo cercano con el público, invitando a sus seguidores a estar atentos a futuras novedades y sorpresas.

Mientras tanto, el festival Vibra Perú 2026 continuará con su programación, que incluye a artistas internacionales y nacionales, y mantiene la expectativa de reunir a miles de asistentes en la capital peruana. La decisión de Corazón Serrano de retirarse del evento y organizar su propio concierto marca un cambio relevante en la agenda musical de las Fiestas Patrias, subrayando el compromiso del grupo con la autenticidad de su propuesta artística y la experiencia de su público.

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