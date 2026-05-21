Perú

Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana en concierto: cuándo y dónde es el Buenazo Fest 2

La feria gastronómica liderada por Rodrigo Fernandini también presentará a músicos en escena. Conoce todos los detalles

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, cinco hombres con camisas tropicales y pantalones verdes; a la derecha, siete hombres con camisas estampadas frente a un fondo azul
Los icónicos grupos Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana se preparan para su presentación en el esperado Buenazo Fest 2.

Los asistentes al Buenazo Fest 2 podrán disfrutar de una experiencia que reúne lo mejor de la gastronomía y la música peruana en un solo lugar. El evento, que se realizará el 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde, contará con una programación musical que acompañará una amplia oferta culinaria, diseñada para celebrar el sabor y el ritmo local.

El viernes 23 de mayo, el escenario recibirá a Los Mirlos, íconos de la cumbia amazónica, y a Combinación de la Habana, reconocida agrupación de salsa peruana. Ese mismo día, también se presentarán Qué Tal Cumbión!, además de Perú Borracho y Son De Guerra, grupos que aportarán sonidos tropicales y contemporáneos a la jornada.

PUBLICIDAD

Póster del Buenazo Fest 2 con múltiples músicos sonrientes de diversos géneros musicales sobre un fondo amarillo y azul, con el logo de Inca Kola
El cartel oficial del Buenazo Fest 2 anuncia la participación de Los Mirlos, Hermanos Yaipén, Combinación de la Habana y más artistas, a celebrarse el 23 y 24 de mayo en Magdalena.

El sábado 24 de mayo será el turno de los Hermanos Yaipén, una de las formaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, quienes serán los encargados de cerrar el festival con su repertorio. La propuesta musical busca mantener la energía del público a lo largo de ambos días y complementar la experiencia culinaria.

Todo sobre el Buenazo Fest 2: organización, propuestas y premios

Buenazo Fest 2 regresa tras una primera edición exitosa, con el liderazgo del chef Rodrigo Fernandini y la producción de Twenty20 Entertainment. El evento ha sido concebido como una gran ciudad gastronómica, donde los visitantes podrán recorrer más de 46 propuestas culinarias distribuidas en distintas áreas temáticas.

PUBLICIDAD

Sobre este evento, Fernandini dijo: “No solamente voy a Buenazo Fest a comer espectacular, o mejor dicho, buenazo, sino que también puedo ganarme un carro, puedo ganarme aceite por un año, etc.Es realmente creo que el mejor plan para ese fin de semana”, expresó a Infobae Perú.

Imagen dividida de Rodrigo Fernandini: a la izquierda, en uniforme de chef en una cocina; a la derecha, con camiseta "Buenazo" y brazos cruzados en un estudio
Rodrigo Fernandini, el reconocido chef e influencer, posa en su restaurante y en un entorno relacionado con su marca Buenazo, representando su exitosa transición de las redes sociales al mundo culinario en Lima.

La Calle del Sabor ofrecerá un homenaje al street food peruano, con platos populares que forman parte de la historia culinaria nacional. En la Calle Regiones, los asistentes encontrarán especialidades del norte, centro, sur y la Amazonía, lo que permite un recorrido por la diversidad gastronómica del país.

La Calle Fusión destacará propuestas innovadoras que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales, y la Calle Peruanazos reunirá preparaciones tradicionales y caseras que representan el corazón de la gastronomía local.

Además de la oferta gastronómica y musical, quienes adquieran entradas participarán en sorteos durante los dos días del festival. Entre los premios se incluyen un automóvil 0 kilómetros, canastas de productos, bicicletas, sacos de arroz y otras sorpresas, conforme a lo anunciado por la organización.

Poster promocional del Buenazo Fest 2. Rodrigo Fernandini sonríe al centro, rodeado de texto del evento, fechas 23 y 24 de mayo y ubicación
El chef Rodrigo Fernandini, junto a Inca Kola, presenta Buenazo Fest 2, un festival gastronómico en Lima los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones.

Con una curaduría que refleja la visión contemporánea de la cocina peruana, el evento busca consolidarse como un punto de encuentro donde la gastronomía y la música celebran las raíces y la identidad nacional a través de experiencias y zonas temáticas. Las entradas para el festival están disponibles en la plataforma Joinnus.

Temas Relacionados

Los MirlosHermanos YaipénCombinación de la HabanaBuenazo Festperu-entretenimiento

Más Noticias

Ed Sheeran conquistó Lima: una noche de clásicos, nostalgia, sorpresas y orgullo nacional con Christian Meier

Más de 10 mil personas vibraron con un espectáculo que combinó grandes éxitos, nuevas canciones y una puesta en escena de alto impacto. El cantante peruano Christian Meier fue el encargado de abrir el evento y recibió ovaciones por parte de sus seguidores.

Ed Sheeran conquistó Lima: una noche de clásicos, nostalgia, sorpresas y orgullo nacional con Christian Meier

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

El DT brasileño reconoció que las falencias del cuadro ‘celeste’, tanto defensivas como la falla de Felipe Vizeu, el costaron el resultado en Colombia por la Copa Libertadores

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

La OMS teme una pandemia aún más dañina y experto alerta que Perú ya enfrenta una “prepandemia silenciosa”

La Oganización Mundial de la Salud alertó que el mundo enfrenta pandemias cada vez más frecuentes y difíciles de controlar, un escenario especialmente preocupante para Perú, el país que registró una de las peores tasas de mortalidad durante el COVID-19

La OMS teme una pandemia aún más dañina y experto alerta que Perú ya enfrenta una “prepandemia silenciosa”

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

La Junta inicialmente pidió que se declare que el Poder Judicial no puede revisar sus decisiones. Sin embargo, ante los magistrados, varió su posición y solicitó que solo “delimiten” su rango de actuación

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

Precio del dólar sigue cayendo en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 21 de mayo

Dólar baja. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar sigue cayendo en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 21 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

Minjus anuncia investigación por el hackeo al SISMATE para difundir mensaje sobre “fraude electoral”

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

Podemos Perú disuelve su bancada y sus congresistas quedan como independientes: “Nadie se va a atrincherar”

Presidente del JNE sobre la segunda vuelta electoral: “Queremos que se desarrolle con las garantías que el Perú reclama”

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

Adal Ramones: sus experiencias en Perú, qué opina de Jorge Luna y Ricardo Mendoza y su regreso a nuestro país

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Santos Bravos en Perú: aperturas de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

Erick Elera opina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Para tomar esa decisión hay que estar superseguro”

DEPORTES

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

Cienciano vs Atlético Mineiro: ¿Qué pasa si el ‘papá’ gana, empata o pierde rumbo a clasificación a octavos de la Copa Sudamericana 2026?

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

¿Gastar S/ 4.200 en el álbum Panini del Mundial 2026? Peruano en TikTok explica cómo llenarlo con menos de mil soles

Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario