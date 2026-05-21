Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana en concierto: cuándo y dónde es el Buenazo Fest 2

Los icónicos grupos Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana se preparan para su presentación en el esperado Buenazo Fest 2.

Los asistentes al Buenazo Fest 2 podrán disfrutar de una experiencia que reúne lo mejor de la gastronomía y la música peruana en un solo lugar. El evento, que se realizará el 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde, contará con una programación musical que acompañará una amplia oferta culinaria, diseñada para celebrar el sabor y el ritmo local.

El viernes 23 de mayo, el escenario recibirá a Los Mirlos, íconos de la cumbia amazónica, y a Combinación de la Habana, reconocida agrupación de salsa peruana. Ese mismo día, también se presentarán Qué Tal Cumbión!, además de Perú Borracho y Son De Guerra, grupos que aportarán sonidos tropicales y contemporáneos a la jornada.

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El cartel oficial del Buenazo Fest 2 anuncia la participación de Los Mirlos, Hermanos Yaipén, Combinación de la Habana y más artistas, a celebrarse el 23 y 24 de mayo en Magdalena.

El sábado 24 de mayo será el turno de los Hermanos Yaipén, una de las formaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, quienes serán los encargados de cerrar el festival con su repertorio. La propuesta musical busca mantener la energía del público a lo largo de ambos días y complementar la experiencia culinaria.

Todo sobre el Buenazo Fest 2: organización, propuestas y premios

Buenazo Fest 2 regresa tras una primera edición exitosa, con el liderazgo del chef Rodrigo Fernandini y la producción de Twenty20 Entertainment. El evento ha sido concebido como una gran ciudad gastronómica, donde los visitantes podrán recorrer más de 46 propuestas culinarias distribuidas en distintas áreas temáticas.

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Sobre este evento, Fernandini dijo: “No solamente voy a Buenazo Fest a comer espectacular, o mejor dicho, buenazo, sino que también puedo ganarme un carro, puedo ganarme aceite por un año, etc.Es realmente creo que el mejor plan para ese fin de semana”, expresó a Infobae Perú.

Rodrigo Fernandini, el reconocido chef e influencer, posa en su restaurante y en un entorno relacionado con su marca Buenazo, representando su exitosa transición de las redes sociales al mundo culinario en Lima.

La Calle del Sabor ofrecerá un homenaje al street food peruano, con platos populares que forman parte de la historia culinaria nacional. En la Calle Regiones, los asistentes encontrarán especialidades del norte, centro, sur y la Amazonía, lo que permite un recorrido por la diversidad gastronómica del país.

La Calle Fusión destacará propuestas innovadoras que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales, y la Calle Peruanazos reunirá preparaciones tradicionales y caseras que representan el corazón de la gastronomía local.

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Además de la oferta gastronómica y musical, quienes adquieran entradas participarán en sorteos durante los dos días del festival. Entre los premios se incluyen un automóvil 0 kilómetros, canastas de productos, bicicletas, sacos de arroz y otras sorpresas, conforme a lo anunciado por la organización.

El chef Rodrigo Fernandini, junto a Inca Kola, presenta Buenazo Fest 2, un festival gastronómico en Lima los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones.

Con una curaduría que refleja la visión contemporánea de la cocina peruana, el evento busca consolidarse como un punto de encuentro donde la gastronomía y la música celebran las raíces y la identidad nacional a través de experiencias y zonas temáticas. Las entradas para el festival están disponibles en la plataforma Joinnus.