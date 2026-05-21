La OMS teme una pandemia aún más dañina y experto alerta que Perú ya enfrenta una “prepandemia silenciosa”

21/09/2020 Un grupo de personas hace cola en una sucursal bancaria en un distrito de Lima para recibir el subsidio de 380 soles (90 euros) que otorga el Gobierno de Perú durante la crisis de la pandemia. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una de sus advertencias más preocupantes desde la pandemia del COVID-19: el mundo enfrenta un riesgo cada vez mayor de nuevas pandemias, pero la preparación global sigue siendo insuficiente. En este escenario, especialistas advierten que el Perú ya muestra señales de una “prepandemia silenciosa”, marcada por brotes simultáneos de enfermedades infecciosas, hospitales saturados y un sistema sanitario debilitado que los gobiernos se niegan a mirar.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global (GPMB), organismo impulsado por la OMS tras la crisis del ébola de 2016, concluye que “la preparación global no está a la altura del riesgo de pandemia”. Los expertos alertan que las emergencias sanitarias son cada vez más frecuentes, más disruptivas y más difíciles de controlar debido a factores como el cambio climático, la desigualdad, los conflictos internacionales y el debilitamiento de los sistemas de salud.

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La preocupación volvió a crecer luego de que la OMS declarara nuevamente una emergencia internacional por un brote de ébola detectado en Uganda y la República Democrática del Congo. Aunque el organismo aclaró que no se trata de una pandemia, la alerta reactivó el temor a nuevos escenarios sanitarios globales en las que algunos países como Estados Unidos han extremado sus medidas preventivas.

“El problema no es si habrá otra pandemia, sino cuándo”

Gobierno extendió estado de emergencia hasta el 31 de octubre por la pandemia.

En diálogo con Infobae Perú, el especialista en salud pública Marco Almerí aseguró que el país ya atraviesa una etapa preocupante por el aumento simultáneo de enfermedades infecciosas como dengue, leptospirosis, sarampión, malaria y otras patologías transmitidas por vectores.

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“Sí, en el Perú estamos viviendo una etapa de expansión simultánea de enfermedades infecciosas favorecidas por el cambio climático, la urbanización desordenada y la debilidad de nuestro sistema sanitario”, sostuvo.

El especialista recordó que el dengue alcanzó cifras históricas el año pasado, con más de 270 mil casos reportados y miles de hospitalizaciones que provocaron el colapso de hospitales en el norte del país. Además, alertó sobre el incremento de enfermedades zoonóticas —aquellas transmitidas de animales a humanos— especialmente en regiones amazónicas y zonas vulnerables donde la respuesta sanitaria es “precaria o nula”.

Para Almerí, el escenario descrito por la OMS ya no es una posibilidad lejana. “El problema ya no es si ocurrirá otra pandemia, sino cuándo ocurrirá esa otra pandemia”, afirmó.

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El sistema sanitario peruano sigue siendo vulnerable

Según el especialista, uno de los principales problemas del Perú es que el sistema sanitario continúa arrastrando las mismas fallas estructurales que quedaron expuestas durante la pandemia del COVID-19, crisis que convirtió al país en el que registró la mayor tasa de mortalidad del mundo, con más de 220 mil muertos. Por ello, advirtió que, si hoy surgiera una nueva pandemia, “el primer gran colapso volvería a ser la atención primaria y la capacidad hospitalaria crítica”.

Almerí explicó que el Perú tiene apenas alrededor de 16 camas UCI por millón de habitantes, muy por debajo de países desarrollados. Además, indicó que más del 95 % de establecimientos de salud del primer nivel funcionan con graves brechas de infraestructura, equipamiento y personal médico.

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“La mayoría de equipos están obsoletos o malogrados y no sirven para hacer diagnósticos. Eso provoca que los pacientes lleguen tarde y saturen hospitales de mayor complejidad”, señaló.

Foto: Captura Buenos Días Perú/Composición Infobae

El experto describió una crisis que, según dijo, ya ocurre actualmente incluso sin pandemia. “Hay hospitales donde los pacientes esperan atención en sillas de ruedas alquiladas durante dos o tres días. Ese colapso ya existe, pero no lo queremos ver”, afirmó.

Fragmentación y vacunación: los errores que no se corrigieron

Otro de los problemas que persisten, según Almerí, es la fragmentación del sistema de salud peruano. El especialista cuestionó que el MINSA, Essalud, las sanidades militares y policiales, además del sector privado, sigan funcionando sin coordinación efectiva. “No hay interoperabilidad ni una red integrada de respuesta”, indicó.

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El médico también alertó sobre el retroceso en vacunación infantil, especialmente frente al sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo. “Hasta los años 2000 el Perú era ejemplo en vacunación en Latinoamérica. Hoy no alcanzamos ni el 70 % de cobertura en algunas vacunas, cuando la OMS exige al menos 95 %”, explicó.

OMS y OPS preocupadas por incremento de casos de sarampión en Perú y falta de vacunación en niños

Según detalló, la caída de coberturas tras la pandemia, la desinformación difundida en redes sociales y las brechas rurales han dejado a miles de menores vulnerables a enfermedades prevenibles. “El sarampión puede contagiar hasta a 18 personas. Es muchísimo más contagioso que el COVID-19”, remarcó.

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La desigualdad también puede definir quién sobrevive

El informe de la OMS advierte que la desigualdad en el acceso a salud se está agravando en el mundo. Para Almerí, el Perú refleja claramente ese problema. “El lugar donde nace un peruano puede determinar sus posibilidades de sobrevivir”, afirmó.

Explicó que, aunque en Lima y otras grandes ciudades existe relativamente mayor acceso a especialistas y unidades UCI, las posibilidades de atención siguen siendo mucho peores en zonas rurales o amazónicas, donde muchos centros de salud carecen incluso de equipos básicos para diagnóstico. “Muchas personas tardan horas o días en llegar a un hospital. Ese tiempo puede definir la vida o la muerte”, sostuvo.

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Un mundo más vulnerable

La OMS advierte que el planeta atraviesa una etapa de creciente vulnerabilidad frente a futuras pandemias. Los expertos señalan que factores como el cambio climático, la deforestación, la migración masiva y el mayor contacto entre humanos y animales incrementan el riesgo de aparición de nuevos virus.

Actualmente, el organismo internacional mantiene bajo vigilancia enfermedades como el ébola, el virus de Marburgo, el Nipah, el SARS, el MERS, el zika y la llamada “enfermedad X”, término utilizado para referirse a un posible patógeno desconocido con capacidad de generar una epidemia global.

Además, científicos estiman que existen alrededor de 10 mil virus desconocidos circulando silenciosamente en mamíferos silvestres con potencial de infectar humanos.

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Pese a ello, la OMS insiste en que el objetivo no debe ser generar alarma, sino fortalecer los sistemas de vigilancia y respuesta antes de que ocurra una nueva emergencia sanitaria global.