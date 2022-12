Dónde y cómo recibirán el Año Nuevo 2023 los famosos de la farándula peruana

Las cábalas de los famosos para recibir el 2023. América TV. América Espectáculos

Los peruanos tienen la costumbre de despedirse del año viejo en una gran fiesta, sentados en una mesa, disfrutando de una riquísima cena con sus seres queridos o viajando y conociendo nuevos lugares del Perú o el extranjero.

Los personajes del espectáculo peruano no son la excepción y muchos de ellos nos cuentan cómo y dónde pasarán su Año Nuevo 2023. Además, nos detallaron sus cábalas para que el próximo año sea lleno de prosperidad.

Melissa Paredes

La actriz Melissa Paredes ha tenido un año bastante complicado con respecto a los temas legales que vivió con su exesposo Rodrigo Cuba; sin embargo, luego de varios conflictos, retomaron la paz y ahora se muestran como padres maduros y pendientes de su pequeña.

“Mi hija pasará el Año Nuevo, conmigo”, contó la exconductora de ‘América Hoy’, quien de acuerdo a sus redes sociales se encuentra en una playa al sur de Lima, junto a su pareja Anthony Aranda.

Melissa Paredes y Anthony Aranda. Instagram.

Yahaira Plasencia

La cantante salsera comentó que regresará a dar presentaciones por Año Nuevo, luego de tomarse una pausa de dos años, en que dejo de dar conciertos en estas fechas, ya que le dio prioridad a compartirlo con su familia.

“Después de dos años de no trabajar, porque quise pasarla con los míos, ahora sí quiero trabajar, quiero comenzar el año con trabajo. Una de mis cábalas para Año Nuevo será estar a las doce en punto a solas con Dios y pedirle muchas cosas buenas para los míos”, terminó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia en Año Nuevo. Instagram.

Ignacio Baladán

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que viajará a Uruguay junto a su novia colombiana e influencer, Natalia Seguro, para compartir con toda su familia.

“En Año nuevo nos vamos a Uruguay para pasarlo con mi familia, ya es momento de dar pasos más firmes. Solamente quiero agradecer y aprovechar bien el año 2023″, comentó Ignacio Baladán.

Ignacio Baladán se ríe de las críticas a su pedida de noviazgo a La Segura. (Foto: Instagram)

Paloma Fiuza

La modelo brasilera, Paloma Fiuza pasará un Año Nuevo con su mamá y toda su familia en Brasil, a pesar de que será diferente porque le hará falta su papá, ella se muestra bastante tranquila.

“Mi cumpleaños la voy a pasar en Río de Janeiro con mi mellizo y luego me voy a Spiritu Santo para pasar Año Nuevo con mi mamá, mi padrastro y toda mi familia que no los veo hace bastante tiempo. Me siento muy agradecida de que mucha gente que me apoya, es una fecha muy importante para mí”, comentó.

Paloma Fiuza y su familia en Brasil. Instagram

Deyvis Orosco

De acuerdo a sus redes sociales, el cantante de cumbia pasará el Año Nuevo muy lejos de su familia, Cassandra Sánchez de Lamadrid y su hijo, quienes se encuentran en Madrid, España. Deyvis Orosco estará en dos presentaciones por fin de año. Estará cantando en ‘El Reventonazo’ del Mega Plaza en Villa El Salvador y en Plaza Norte de Los Olivos.

‘El Bombocito de la cumbia’ compartió las fiestas de navidad en Europa junto a su familia y enterneció las redes sociales con un video donde se podía ver que le daba un tierno beso a la madre de su hijo.

“Nuestro último beso del 2022. Te amo, see you soon baby. (Te veo pronto, bebé) Madrid 2022″, fue la descripción que escribió la hija de Jessica Newton en el post de sus cuentas de Instagram.

El motivo por el que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco pasarán el Año Nuevo por separado. Instagram.

Christian Domínguez y Pamela Franco

Pamela Franco y Christian Domínguez cumplieron tres años de relación contra todo pronóstico, ya que existe una leyenda de que el líder de ‘La Gran Orquesta’ no duraba más de tres años con sus romances; sin embargo, la madre de su última hija, sería excepción.

Ellos comentaron para ‘Más Espectáculos’ que sus planes para año nuevo será trabajando. Por su lado, el cantante recibirá el año nuevo en el Círculo Militar, Jesús María, mientras que Pamela cantará en Los Olivos y Ate.

“Yo trabajaré el 31 de diciembre en el Círculo Militar y ella estará primero en Tomás Valle y luego en Casa Blanca en Huaycan”, detalló Christian.

“Este 2023 lo recibimos trabajando porque queremos trabajar mucho este año que se viene, tenemos muchos sueños que cumplir y trabajando en equipo, todo es más fácil”, dijo la cantante chimbotana.

Pamela Franco y Christian Domínguez en Año Nuevo. América TV.

Daniela Darcourt

La cantante salsera que ha tenido un buen año laboral, debido a que fue un éxito total su gran concierto llamado ‘El Reencuentro’ en el anfiteatro del Parque de la Exposición en el Cercado de Lima y además fue invitada a los Latin Grammy en Las Vegas.

Daniela Darcourt contó que el 2023 viene con nuevos proyectos musicales con su gran amigo y padre musical Tito Nieves. Pero, la salsera indicó que recibirá el Año Nuevo trabajando, ya que tiene tres presentaciones en Lima.

“Recibiré las doce en el Odisea Fest en el Green Arena, luego me voy a Punta Hermosa y finalmente estaré con Agua Marina”, comentó.

Además, la intérprete de ‘Probablemente’ se animó a contar sus cábalas para Año Nuevo que no le han fallado hasta el momento. “El tema de las doce uvas, el calzón amarillo, el rojo para el amor, el verde para el dinero y la maleta. Todo lo he hecho en varios años y me ha resultado”, dijo para ‘Más Espectáculos’.

Daniela Darcourt en Año Nuevo. América TV.

Cielo Torres

La cantante Cielo Torres, quien firmo contrato con la disquera Chim Pum Music, lanzará tema con un cantante internacional y najo la porducción de Sergio George.

“Tenemos un primer tema que ya está listo con un cantante de afuera y eso es lo que está buscando Sergio. No voy a parar hasta llegar a todas mis metas”, reveló.

La tacneña brindará dos shows este 31 de diciembre en las discotecas, de Pisco y Chincha. Además, contó que tiene como cábala que una persona externa le coloque lentejitas en sus bolsillos.

Cielo Torres en Año Nuevo. Instagram

Paula Arias

La líder de la agrupación de ‘Son Tentación’ señaló que este año como varios años la pasará trabajando junto a su orquesta salsera femenina.

“Mi cábala es siempre pasarla con mi agrupación trabajando, minutos antes de subir al primer show, nos reunimos, hacemos el brindis, agradecemos, rezamos y pedimos que el próximo año nos llenen de salud, bienestar para seguir trabajando”, contó Paula Arias.

'Son Tentación', orquesta femenina de salsa (Facebook)

Flavia Laos y Austin Palao

La influencer del año, Flavia Laos y su novia Austin Palao se fueron de viaje junto a Alejandra Baigorria y Said palao, Fabio Agostini y su novia brasileña Gabrielli Moreira a Río de Janeiro en Brasil.

Según sus redes sociales se encuentran en el país carioca desde el 26 de diciembre y todo hace indicar que pasarán el Año Nuevo en dicho lugar.

La pareja del español es la que hace de guía turística y les enseña todas las bondades y las zonas turísticas de su país. A pesar de que les ha tocado un clima con mucha lluvia, ellos se han divertido en parejas.

Flavia Laos y Austin Palao. Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao

La empresaria Alejandra Baigorria dio vuelta a la página con respecto a los rumores de infidelidad de Said Palao, debido a que fue captado sujetando de la cintura a una modelo. Ahora se luce más feliz que nunca con el chico reality disfrutando de las playas en Brasil. Así como sus amigos, todo hace indicar que según sus plataformas la parejita pasará el Año Nuevo vestido de blanco en Río de Janeiro.

Alejandra Baigorria y Said Palao. Instagram

