Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

El DT brasileño se pronunció por la derrota del conjunto ‘celeste’ en Colombia por la Copa Libertadores 2026. (Video: Cuid Sports)

La derrota de Sporting Cristal en su visita a Colombia ante Junior de Barranquilla, durante la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026, dejó un sabor amargo en el conjunto peruano. Los ‘celestes’ mostraron una reacción después de un inicio adverso, pero fallaron en momentos clave, como la oportunidad desperdiciada de Felipe Vizeu para igualar el marcador, y sufrieron por errores defensivos que terminaron sellando el resultado.

El técnico brasileño Zé Ricardo no ocultó su decepción tras el encuentro. “El equipo luchó todo el tiempo. Tuvimos un gol anulado por el VAR en el primer tiempo cuando estábamos 0-0”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa al analizar las jugadas determinantes del partido.

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El DT señaló que el primer tanto del conjunto colombiano llegó por “un pequeño detalle”, mientras que el segundo fue consecuencia de un error en la salida, “el momento más peligroso del fútbol, cuando todo el equipo está saliendo y perdemos la pelota”.

Luis Muriel anotó un doblete en el triunfo del Junior ante Sporting Cristal en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. - créditos: EFE/Ricardo Maldonado

Zé Ricardo fue enfático al advertir que los detalles marcan la diferencia en la Copa Libertadores. “No se puede cometer errores contra un equipo de Junior con tanta calidad, principalmente en ataque”, puntualizó. Según su perspectiva, después de que los locales lograran el 3-0, el descuento sobre el final del primer tiempo dio un impulso anímico a sus dirigidos, lo que se reflejó en la actitud durante la segunda mitad.

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A pesar del esfuerzo, la reacción no fue suficiente para revertir el marcador. Sporting Cristal logró acercarse en el tanteador y tuvo en los pies de Felipe Vizeu la ocasión de empatar, pero el delantero no pudo concretar y la oportunidad se diluyó. “Tuvimos la posibilidad del empate que para nosotros era muy importante para continuar cerca de Palmeiras y Cerro Porteño”, subrayó el DT, quien remarcó la importancia que habría tenido sumar un punto en Colombia, sobre todo tras la victoria de Cerro Porteño contra el ‘verdao’.

En sus declaraciones, Zé Ricardo valoró el carácter y la personalidad exhibidos por sus jugadores: “Por lo menos, el equipo luchó bastante, mostró personalidad, carácter, pero esos goles del primer tiempo nos costaron mucho”. Para el entrenador, la entrega fue evidente, pero los errores cometidos en momentos decisivos resultaron determinantes en el desenlace.

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El cuadro 'celestes' cayó 3-2 y se complicó en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Zé Ricardo sobre el desgaste físico y el próximo partido por Copa Libertadores

El entrenador también se refirió al desafío físico que representó el encuentro en Barranquilla. “El equipo estuvo luchando todo el tiempo, los chicos siempre trabajaron mucho, hubo personalidad, intentamos estar ordenados, pero acá en Cartagena siempre hay calor, un ambiente muy húmedo y el segundo tiempo hubo un poco más de desgaste físico para todos”, reconoció. El clima caribeño, junto con la intensidad del partido, provocó un desgaste adicional que afectó el rendimiento en la segunda parte.

En el contexto de la Copa Libertadores, donde la exigencia física y mental es máxima, Sporting Cristal deberá reponerse rápidamente para afrontar el siguiente compromiso. El equipo peruano viajará a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño el jueves 28 de mayo, en un partido clave para sus aspiraciones en el grupo F.

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Respecto a este crucial encuentro, Zé Ricardo anticipó la dificultad del reto: “Ahora tenemos que luchar en Asunción, pero el partido no será fácil y esperar a ver qué hacen Palmeiras y Junior en Sao Paulo”. La clasificación se mantiene abierta y cada punto puede ser decisivo, por lo que el duelo en Paraguay adquiere una relevancia particular para las aspiraciones de los ‘rimenses’.