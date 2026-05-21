Perú

La NASA monitoreará bosques y glaciares en Perú con radar de alta precisión

Los vuelos científicos permitirán detectar cambios invisibles en bosques, humedales y glaciares

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El despliegue se coordinará con el Sernanp (Ministerio del Ambiente) y con Conida, como socios operativos en territorio peruano - Créditos: Sernanp.
El despliegue se coordinará con el Sernanp (Ministerio del Ambiente) y con Conida, como socios operativos en territorio peruano - Créditos: Sernanp.

La NASA incluyó al Perú en una de sus operaciones científicas más avanzadas para estudiar los cambios en ecosistemas de importancia global: bosques amazónicos, humedales tropicales y glaciares andinos, con vuelos de alta precisión previstos para 2026 como parte de la misión satelital NISAR, desarrollada junto con la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

La operación se organizará junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida). El plan contempla vuelos de alta precisión en 2026 sobre paisajes estratégicos, desde bosques inundables hasta zonas de alta montaña.

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El trabajo se apoyará en un sensor aerotransportado de radar de apertura sintética (SAR) llamado UAVSAR. Esa tecnología atravesará nubes, humedad y cobertura vegetal densa, lo que facilitará la obtención de información para vigilar variaciones en la superficie terrestre y detectar cambios que no resultan visibles para instrumentos basados en luz.

NISAR constituye un megaproyecto desarrollado durante más de diez años por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO). El satélite fue lanzado en 2025 y produce imágenes radar con una precisión sin precedentes. A diferencia de plataformas que dependen del espectro visible, este sistema capta datos aun con tormentas, capas densas de nubosidad y condiciones atmosféricas complejas, un punto decisivo para la Amazonía peruana. En el país, el relevamiento usará UAVSAR, con características similares a las del satélite.

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UAVSAR, un radar de apertura sintética aerotransportado, permitirá observar la superficie terrestre a través de nubes, humedad y vegetación densa - Créditos: Sernanp.
UAVSAR, un radar de apertura sintética aerotransportado, permitirá observar la superficie terrestre a través de nubes, humedad y vegetación densa - Créditos: Sernanp.

Las coordinaciones entre el Sernanp y la NASA comenzaron en agosto de 2024 y se consolidaron en 2025 con reuniones técnicas junto a científicos internacionales y especialistas de CONIDA. La programación incluye sobrevuelos en la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto), la Concesión de Conservación Los Amigos, la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), la Reserva Comunal El Sira (Huánuco, Pasco y Ucayali), el Santuario Histórico de Machupicchu (Cusco) y el Parque Nacional Huascarán (Áncash).

“La información que se obtenga será clave para comprender cómo nuestros bosques, humedales y glaciares están respondiendo al incremento de temperatura global”, señalaron especialistas vinculados al proyecto. El enfoque apunta a medir respuestas ambientales con herramientas comparables y criterios de validación estrictos.

Uno de los ejes será Pacaya Samiria, definida como laboratorio natural estratégico para probar tecnologías de observación de humedales tropicales. Los registros de UAVSAR permitirán identificar cuerpos de agua y vegetación anegada en la Amazonía peruana. En paralelo, NISAR captará imágenes de esas mismas áreas para elaborar mapas de inundación, que luego se contrastarán con la información obtenida desde los vuelos para calibrar y validar los sistemas de observación.

El proyecto combinará vuelos especializados y observación satelital para crear mapas ambientales inéditos - Créditos: Sernanp.
El proyecto combinará vuelos especializados y observación satelital para crear mapas ambientales inéditos - Créditos: Sernanp.

En Madre de Dios, el cruce entre datos aéreos y mediciones satelitales servirá para evaluar biomasa aérea, estimar almacenamiento de carbono y medir impactos ambientales. En el Parque Nacional Huascarán, el radar ayudará a monitorear el movimiento glaciar y cambios en las masas de hielo andino. En Cusco, el análisis se ampliará a procesos geológicos como movimientos de masas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y subsidencia del terreno.

Toda la información generada por NISAR será de acceso libre para investigadores e instituciones de todo el mundo. Con esta cooperación, Perú refuerza su papel como país estratégico en Sudamérica para investigaciones espaciales orientadas al monitoreo ambiental y a la conservación de ecosistemas de importancia global.

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